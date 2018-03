No es posible que en cada concentración, los lesionados hagan cambiar la lista y además en un cambio poco entendible, donde causan baja tres hombres del mediocampo y se llama a un defensa. Me queda claro que Elías Hernández ya se perdió el Mundial, porque ante la ausencia de Damm y Aquino, era el llamado obligado, pero para nada. Jonatan tampoco ha tenido fortuna en selección, ya que siendo el mejor de Confederaciones, ya son varias concentraciones que se pierde, siendo en esta ocasión doloroso para los tres, porque es la última fecha FIFA y la lista casi esta definida en un 95%. Viendo los convocados, hay gente como Edson, Molina, Govea que van en busca de su lugar, como Jonathan, y el cuestionamiento en duda que tenemos todos, donde pensamos que Oribe debe estar y Juan Carlos Osorio no está tan convencido.

RESQUICIO

Dennis Te Kloese dejó entreabierta la puerta para que Rafa Márquez pueda llegar a la selección. La semana pasada Gustavo Guzmán abrió la lucha contra la FMF en el tema comercial y ahora el director de Selecciones estableció en forma prudente que se trabaja en la liberación política y ya en lo deportivo será decisión de Osorio el llamarlo o no. Conociendo a Juan Carlos y la ascendencia de Márquez, no tengo la menor duda que el técnico nacional lo llamará y llevará al Mundial, a cumplir su sueño del quinto partido y terminar su historia por todo lo alto.

BUENOS EXÁMENES



A Islandia, Osorio lo puso como Suecia y a Croacia similar a Alemania. Bueno, con lo que ponga en la cancha, ya veremos que es lo que pretende para el debut frente a los campeones mundiales en Rusia. Estos dos partidos son de alto calibre y nos darán una idea clara de qué esperar en el Mundail. Si México es capaz de repetir lo que hizo en la gira de noviembre frente a los representativos de Bélgica y Polonia entonces estaremos en buen camino. Van 26 jugadores ¿utilizará a todos? ¿veremos un cuadro base con algunas variantes? Esto es lo atractivo de esta doble fecha FIFA previa al Mundial donde hay cifradas esperanzas como dudas concretas de lo que pueda acontecer con el Tricolor.

DECIO FIRME



Habló en teleconferencia por vez primera desde que dejó la silla de la FMF. Estableció que su salida no perjudica la candidatura del 2026. Busca el juego de inauguración en los 10 que tiene México y que seguirá trabajando hasta dejar la FMF. Realmente queda claro, que Decio se cansó de muchas cosas y decidió dar un paso al lado al frente de la federación. Está en su derecho como su obligación de seguir trabajando hasta el final.

EL INVICTO DEL AMÉRICA



América cayó y se quita una losa de encima en su camino en el torneo. Muchas veces el invicto pesa y se convierte en un lastre más que un beneficio. Las derrotas ayudan más que el espejismo de no perder y Toluca dejó en claro, dentro de la cancha, muchos errores que tiene el equipo Águila y que seguramente Miguel corregirá. Llegar invicto a la Liguilla no asegura nada y es partir de cero, por lo que creo que aunque a las Águilas les haya dolido perder por vez primera y en el Azteca, creo que le servirá de mucho a “Piojo” en lo que viene del torneo y más con la solidez que ha mostrado el Santos de Siboldi que está convertido más allá de una revelación, es un verdadero trabuco que dará la batalla, porque los Guerreros están de vuelta con buen futbol y buen conjunto que se le debe valorar sin centralizar como es costumbre nuestro balompié.

PREGUNTA: Un defensa por tres volantes ¿Usted entiende? Osorio dice que con “Burrito”, Edson, Jesús sin problemas.



HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO

PD. A Márquez le quedaron abiertas las puertas para la selección. Osorio aseguró que cualquiera de la lista puede ser titular.