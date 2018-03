Lo mejor, la victoria. Lo relevante, la recuperación plena de Marco Fabián, único que se atreve a pegarle de afuera del área y que con un gol calca en tiro libre como el que anotó en Confederaciones, deshizo el entuerto que significó la defensa de Islandia, con un equipo mexicano que todo el primer tiempo no atinó a llegar con fortaleza a la portería de los rivales con jugadas hiladas, más que con balonazos al hueco, a la banda y con esos disparos de Marco a quien no le tiembla la pierna para hacerlo cuando ve la mínima oportunidad.







SORPRESIVO

Quedó claro que Juan Carlos Osorio se morirá con la suya, ya que el planteamiento de arranque frente a los islandeses, fue con una línea de tres al fondo con Salcedo, Araujo y Moreno, para que Layún se sumara al medio del campo a formar con cuatro con Reyes en contención fija, Marco Fabián y Guardado, para jugar al frente con un “Tecatito” que no anduvo en su noche, con Jiménez sin balones y con Gallardo completamente perdido en la cancha, donde no encontró su posición ideal. Es de destacar las buenas intervenciones de Chuy Corona en la portería que salió a jugarse el puesto con honor y gallardía, con un solo error en un balón que escupió al centro, pero que en lo demás fue clave deteniendo embates peligrosos de los islandeses.







“CHUCKY”, LA DIFERENCIA

Entró Lozano a la cancha y mostró la gran diferencia que marca con su velocidad, presencia y picardía. El gol de Layún, muy bien ejecutado en la mejor jugada colectiva de México en el partido, fue hecha prácticamente por Hirving que desprendió y le puso un bombón a Miguel, que tuvo una definición exquisita para darle a México la tranquilidad en el marcador. El segundo tiempo del equipo tricolor fue mucho mejor que el primero, por la calidad de variantes que tiene en la banca y donde se muestra en su entrada con un Oribe que juega muy bien sin balón, con Vela que tiene toque extraordinario cuando se lo propone, mientras que Govea y Molina recibieron su chance para mostrarse en la media cancha.







EL PLURIFUNCIONAL

Tanto ha manejado este concepto Osorio, quedando claro en este juego que Diego Reyes es uno de ellos, empezando de contención y terminando en defensa ante la salida de Moreno. Salcedo, que esta vez fue central y no lateral; Layún, que fue volanteando por derecha en vez de fungir como lateral; Gallardo, que fue de extremo izquierdo y no de lateral o carrilero, quedando así de manifiesto que Juan Carlos tiene su idea marcada y clara, por lo que las críticas le vendrán guangas y con resultados que le siguen sonriendo, pues a estas alturas del camino no variará absolutamente su forma de pensar y que seguirá en cada partido buscando innovar a su forma conforme al rival que tiene enfrente. Jugar sin lateral le causó problemas en el primer tiempo e Islandia no sacó la renta que necesitaba para hacerse presente en el marcador.







DETALLES

Qué hábil se vio Guardado para propiciar la falta que da lugar al gol de Marco Fabián en tiro libre. Esa falta metiendo la cabeza la consiguió Andrés y eso habla de la picardía que tiene el capitán y lo inteligente que es para buscar oportunidades que pongan a México en situación de gol a balón parado que se concretó y que le viene bien a Marco en su carrera final, después de la larga ausencia que tuvo, para estar en el Mundial. Quedó establecida la batalla por un puesto entre Marco Fabián y Pizarro, quien entró de cambio por el tapatío para tener sus minutos.







COLOFÓN

Por lo visto anoche, ya son pocas las dudas que quedan en cuanto al plantel de los 23. La virtud del equipo, buena salida; la mala, chato al ataque; la regular, la generación de juego en conjunto en la media cancha para hilvanar más peligros rumbo a la portería rival. El tiempo apremia, el resultado ayuda, las dudas continuarán hasta no tener enfrente a Alemania el 17 de junio, porque Juan Carlos Osorio es una caja de sorpresas de partido en partido.







HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO.

PD.- Mi reconocimiento a la gente de Santa Clara en su apoyo y entradón en el Levi’s Stadium. No cabe duda que el amor por el Tricolor es inmenso.

PD 2.- Ya comenzó la guerra de spots y publicidad televisiva rumbo al Mundial con el Tricolor. De todos tipos, colores y sabores.