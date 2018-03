En la cancha

Sin querer queriendo, los croatas nos dieron una sopa de nuestro propio chocolate, al bajar a seis para el juego de este día en Arlington, Texas, frente al Tricolor. En muchas fechas no FIFA, la Selección mexicana presenta una alternativa y se convierte en un engaño para el paisano que gasta sus dólares para ir al estadio. Ahora, Croacia se la aplica, en cuestión de no tener a todos sus titulares y nadie le puede obligar a no hacer lo que hizo, ni se puede establecer en un contrato, como lo sugería Osorio, ya que cada selección se maneja a sus tiempos y formas. La memoria es flaca. Cuando México visitó a Polonia el pasado mes de noviembre, los polacos también dieron de baja a varios y eso es potestad de cada federación y cada seleccionador. La semana entrante vuelve la Champions, hay millones y millones de dólares en juego, siendo que las presiones llegan a quienes tienen las figuras seleccionadas, pero son los clubes que pagan salarios, los que mandan, quedando esto de manifiesto en la decisión tomada por los croatas.

EL VERDADERO MÉXICO, QUÉ ESPERARÍA

Creo que hoy contra Croacia nos quedará claro cuál equipo es el pensado para arrancar el Mundial frente a Alemania, el próximo 17 de junio, en Luzhniki. No hay marcha atrás y con lo que se guardó el partido pasado Osorio, queda claro que quienes debían saltar hoy a la cancha llevan mano para arrancar la justa. Creo que del partido anterior, de quienes iniciaron, van a repetir Layún, Salcedo, Moreno, Reyes y Guardado. Creo que los otros seis vendrán de quienes actuaron poco tiempo o nulo en el juego anterior y ahí tendremos muy clara la idea de lo que ronda en la cabeza del director técnico nacional, donde hoy el único titular indiscutible, parece ser Memo Ochoa en la portería.

Hoy Javier Hernández, el máximo goleador en la historia del Tricolor, llegara a su partido 100 vistiendo la camiseta tricolor, aunque el más cercano a los 177 de Claudio Suárez es el capitán Andrés Guardado a 33. Pero ya estableció Osorio que por las bajas de Croacia el también cambiará y ni remotamente veremos lo que saltará a la cancha en el Mundial. ¿Será?

CANDIDATURA 2026



De 530 páginas es el volumen del cuaderno de cargos que presentó la candidatura de la Unidad entre Canadá, Estados Unidos y México para buscar llevarse el Mundial del 2026, donde Marruecos ha tomado relevancia y cierto favoritismo en contra de la tripartita que de arranque parecía invencible. Los marroquíes quieren llevarse el apoyo de Asia

y África.



Quedando dividida Europa, será de suma importancia el papel que jueguen los 10 votos de Sudamérica y ahí es donde radica la complejidad del cabildeo, ya que ellos irían en bloque contra Norteamérica. La labor de Yon de Luisa como director de la candidatura deberá ser inteligente, con acercamientos, diálogo y convencimiento con cada uno de los que votan. Se vienen arduos meses para poder ganar este primer Mundial de 48 equipos, donde a priori, por infraestructura debería de ganarse a los marroquíes.

TERMINÓ LA DARWIN NOVELA



Así como lo fue su llegada al América en el estratosférico precio que se pagó por él, mas el salario, así se ha dado una salida largamente anunciada y que se llevó más de cuatro meses para poder concretarse. Es increíble el futbol. Darwin fue el mejor jugador del América el torneo anterior, fallo en la Liguilla y el mundo le vino encima. Al ser activo del club, Miguel Herrera lo mantuvo en activo, lo utilizó y buscó sacarle el mejor provecho posible, pero a final de cuentas, lo mejor para ambas partes era tomar rumbos diferentes y así Darwin irá a jugar al nuevo equipo de expansión de la MLS, el conjunto de Minnesota que necesitaba un jugador franquicia de esta magnitud.

OJO



No es ningún indicativo que Alemania empatara con España; que Corea cayera ante Irlanda del Norte y que Suecia perdiera con Chile, siendo México el único ganador de ese grupo, derrotando a Islandia. No hay que comer ansias e irse con la finta. Faltan muchos días para el Mundial y esa es otra Bestia, completamente diferente.

PREGUNTA: Hoy que le rotó Croacia a México ¿qué se siente?



HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO



