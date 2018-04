La batalla entre Sergio Coinceçao, técnico de Porto, y el cuerpo técnico de la Selección Mexicana va en aumento y llega a puntos álgidos. Conceiçao se queja de que los mexicanos no conocen el estado físico de los Tricolores como los conoce el Porto y déjeme decirle que por ejemplo a Hector Herrera lo mandaron lesionado, ahí se le hicieron radiografías, Pecanha y el Dr. Serrano lo rehabilitaron, sólo entrenó de lleno 40 minutos con el Tricolor, no jugó los amistosos y estuvo anoche en el partido de Porto. Diego, por precaución fue sacado del juego frente a Croacia y estuvo en la banca en el juego de anoche, mientras que Corona no anduvo porque trae una lesión crónica en el tobillo. Creo que Coinceçao debería manejar este asunto en privado, porque el que queda mal parado es él con su club portugués, por no llevar rigurosos procedimientos médicos como los lleva el Tricolor con toda la metodología que le acompaña.

Prueba de fuego

América se enfrenta al mejor equipo de la MLS: el Toronto, y debe traer una buena renta en la visita con por lo menos un gol de visitante. Este equipo canadiense está muy bien manejado por Vanney y además tiene hombres importantes como Altidores, Giovinco, Bradley. Este equipo es un conjunto bien armado, que hizo su pretemporada en México y que en la fría Canadá puede hacerse de lo suyo. A lo largo de la historia de Concacaf en su Liga de Campeones, los canadienses se le han complicado a la Liga MX y América que anda en buen momento sabe perfectamente la importancia de unos primeros 90 minutos en un partido de 180 para no terminar sufriendo en casa. América gusto, el sábado en el Azul y con un Matheus Uribe en estado de gracia, es el hombre que puede marcar la diferencia en la cancha.

Chivas, obligado

Aún con la esperanza de Liguilla, la apuesta de Chivas debe ser llegar al Mundial de Clubes. El rival en semifinales es un Red Bulls que desde la ida en Tijuana sentenció la serie y Guadalajara debe tomar la lección de ello. Haberle ganado al Morelia, le da al Rebaño un espíritu de ánimo importante y más que la Liga su enfoque debe estar en ganar la Liga de Campeones. Chivas revivió con la combinación de resultados, pero por más que esté vivo no tiene garantías en Liga como sí las tiene en manos propias para aspirar en Concacaf y llegar al Mundial de Clubes. Que Rodolfo Pizarro esté encendido es un buen presagio sin duda algún para el equipo de Matías Almeyda, que debe sí o sí aprovechar la localía, porque de lo contrario corre severos riesgos.

Rojas, para qué

Jorge Isaac se metió en un lío el solito en Veracruz y aunque salió bien librado por su asistente, el que se reponga del capitulo le será complicado. La interrogante que quedará es si le llamó el asistente o si hubo alguna otra comunicación, porque a todas luces la salida de Melitón nunca era penal. Imagínese que lo marca, lo mete Xolos y Tiburones estaría con aleta y media merodeando la División de Ascenso. En qué partido se le ocurrió a Jorge Isaac desconcentrarse en el último minuto y si dudó, para qué lo marcó. Tanto dudó que después lo reprimió, siendo la sexta ocasión, en estadística de Ricardo Salazar, que un árbitro se echa atrás con la determinación del penal que primero marcó y después desmarcó. Veracruz respiró y ahora Lobos es el que está en entredicho tremendo, con todo este asunto, porque la próxima jornada, en la 14 podría ir al sótano porcentual por vez primera.

Lo de Chuy

Los medios estamos para trabajar y no para provocar. El que tengamos un acceso privilegiado por nuestras labores, no nos permite abusar o pasarnos de listos. Es lamentable que Corona se haya enganchado, como más lo es que un camarógrafo de un medio se haya burlado en plena derrota. Ya con Gignac había pasado algo también con un reportero y el tener un micrófono o una pluma no es símbolo de poder hacer lo que queramos. OJO.



