En la cancha

Caixinha se le fue a la yugular a “Gullit”, después de que el tamaulipeco nada más no ha respondido al apoyo del luso ni en Rangers ni en Cruz Azul. Aquel Gullit que nos maravilló en León, es cosa de la historia, y con sólo destellos desde su paso en Chivas, Escocia y ahora La Máquina, parece ser ya un jugador irrecuperable, ya que no le cayó el veinte de que el tren de las oportunidades no lo estará recogiendo en cada esquina. Me gusta de Pedro que es claro, conciso y contundente. No evade, no esconde y va de frente, reconociendo la pésima campaña del equipo. Sí, es cierto, el sistema es tan benévolo que ganando 12 puntos llega a 24 y con combinación de resultados podría vivir la liguilla, aun sin merecerlo, por lo mostrado en el terreno de juego. Por lo pronto Carlos Peña, en Pascuas, carga la Cruz de la Semana Santa pasada.







EN CUATRO DÍAS

Chivas se juega en cuatro días un semestre en donde puede quedar como el Rebaño de las dos tortas, con dos o sin ninguna, y de perdis con una. Contra Tiburones hay obligación de victoria para poder seguir aspirando a liguilla, que se le abrió en forma sorprendente tras la cabalística semana 13. Después a Nueva York, en busca de llegar a la final de Concacaf, y realmente no por ave de mal agüero, lo veo complicado, porque si bien gana 1-0 y un gol de visitante lo pone al otro lado, New York Red Bulls los metió en su juego y eso no me gusta para el partido de vuelta.







NACHO AMBRIZ Y SU MISIÓN

Nacho no ha sido reconocido como el buen técnico de futbol que es. Nacho es trabajador, hace grupo, sabe de este negocio largo y tendido, tiene a los Rayos en la final de Copa, cerca de liguilla, siendo que además ya venció al América en el Azteca el torneo anterior. Nacho, tampoco es un secreto, no salió feliz de las Águilas y seguro en su ser cada vez que las enfrenta quiere ganar, debe ser su revancha, lo cual hace doblemente peligroso a un Necaxa de chilenos que da lo suyo dentro del terreno de juego.







PACES HECHAS

Fue el propio Emilio Azcárraga quien intervino y las paces están hechas con Grupo Pachuca, después de todos los dimes y diretes que hubo alrededor. Fue el propio mandamás de la televisora quien se reunió con Jesús Martínez, para limar asperezas, caminando juntos por el bienestar del balompié mexicano. Esto me parece es lo que enmarcarà la gestión de Yon de Luisa en restablecer puentes, terminar con las fracturas y entender que con todos unidos se podrá caminar con más fortaleza a los retos que se avecinan en el crecimiento de un futbol mexicano que necesita de esfuerzos y voluntades.







OSORIO

Juan Carlos anduvo unos días en México y pensará muy bien su lista, sus planes y demás en su tierra. Osorio tomará aires frescos en compañia de su familia, lo cual es válido, lícito en todos los sentidos y además así se sale de un entorno que malea siempre al técnico nacional, en todas las épocas conforme se acerca la fiesta mundialista.







PREGUNTA: ¿Le alcanzará a “Gullit” para pagarle a Caixinha?

PD.- Lo que parecía ganado al 2026, hay que reforzarlo al máximo. La disputa será feroz con los intereses que conlleva.