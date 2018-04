En la cancha

La noche del 10 de abril no se le olvidará al futbol mexicano. Si bien Chivas avanzó y América quedó fuera, se tiene una lección de que la humildad siempre será buena compañera y la soberbia debe guardarse en el clóset, para salir a disputar un partido de futbol. En el análisis frío, Chivas colgadas del travesaño avanzan, gracias a un error neoyorquino en la ida que capitalizó Pizarro con Brizuela, y un América que por jugar al tú por tú tras el gol de visitante en la ida, llevó el pecado en la penitencia, con un equipo que vuelve a tener carestía de gol, de concretar y definir frente al marco rival, como aconteció en el torneo anterior.

LECCIONES DE VIDA



México no gana a equipos de la MLS en Estados Unidos desde el 2013, cuando Rayados lo hizo frente al Galaxy, y esto es significativo porque en partidos de 180 minutos todo cuenta, siendo que uno sacó provecho, Chivas, de su mínima ventaja, y otro que no pudo remontar, América, en una noche para el olvido, que si bien hubo dos jugadas dudosas, también es claro que esta circunstancia no es el motivo principal de haber quedado eliminado. Chivas sacrificó su estilo de juego para sacar el resultado, y de no ser por Cota, hoy estaríamos ante una final emelesera en Concacaf.

NO PUEDE SER



América no tuvo variantes. Pelotazos y pelotazos al área, buenas intervenciones del arquero rival y se acabó la historia. Chivas, muy limitado, no pudo tener la pelota y desde hoy, sin existir nada escrito en el futbol y por más que cierre en casa, Toronto, creado hace 13 años, sale como favorito para la gran final. En casa los canadienses son durísimos y en Guadalajara, las Chivas no pueden marcar diferencia como locales a lo largo del semestre. Además de todo esto, la humildad y enfoque que muestran los de MLS son de admirar, ya que han superado dos aduanas muy complicadas como el Volcán y el Azteca, para estar en la instancia definitiva.

SIETE FINALES E INFINIDAD DE PROBLEMAS

Almeyda lleva siete finales con ésta, desde su llegada al Rebaño, y a la par sorteando mil dificultades. Esto que ha salido a la luz pública de los problemas internos, en cuanto a falta de pago en premios, de viáticos, de logísticas baratas que afectan al plantel, lo han tenido que sortear en forma conjunta el plantel y el cuerpo técnico, quienes lucieron profesionales a tope en sacar el resultado en Nueva York, pero que a la par es una llamada de atención a la cúpula rojiblanca en tomar todo el interés con el activo más importante que es el Rebaño Sagrado y que tal parece está en el último lugar de las prioridades ante las vicisitudes económicas del Grupo en otros menesteres.

QUE SEA EN SERIO



La Asociación de Jugadores Profesionales quiere poner en claro que el Pacto de Caballeros no debe existir más. Es claro que es una lucha contracorriente como también es nítido que con el apoyo de los que actúan en Europa, esto puede tomar un cariz realmente interesante para que de una vez por todas se puedan defender los intereses laborales en un mercado futbolero nacional realmente complicado.

PREGUNTA: ¿Se necesitaba esta lección para aterrizar?









HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO.

Comentarios: fschwartz@oem.com.mx. Twitter @fersch_4







PD.- En la vida no hay rival pequeño ni victoria anticipada antes de intentar o en este caso jugar.