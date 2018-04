En la cancha

No pudiera precisar qué es más emocionante: si la lucha por puestos de liguilla o la batalla entre Lobos BUAP y Tiburones por no descender.

Hace algunas semanas,antes de la Fecha FIFA de marzo, todos daban por muerto al equipo veracruzano,pero a base de empuje y con tres victoriass al hilo se ha metido de lleno a la lucha, dejando en posición comprometida a los poblanos, que aún tienen su destino en las manos, pero que a la vez con 9 puntos por delante y en caso de que ambos vayan en senda de suma, debe llevarse 7 de los 9.

Si Lobos sólo consigue 3, por más que los jarochos pierdan 9, se quedaràn. Siempre se pronostica el descenso con anticipación, pero estos anticipos fallan, ya que siempre es en plena recta final cuando queda decidido y veo más firme el aletazo que el aullido en este camino.

AMÉRICA, A LAMER HERIDAS

Vaya rival que tiene enfrente América para lamer su herida de Concacaf y es el Monterrey de Mohammed, que parece renacer. A las Águilas, como en la temporada anterior, se les está terminando la artilleria frente al marco rival en el momento importante. Hay que recordar cómo en los últimos partidos del torneo regular y liguilla del torneo pasado, el equipo del “Piojo” anduvo con la pólvora mojada y esto le margin. Hoy la lesión de Domínguez, que renació, viene a ser fundamental, además de que Ibargüen no ha estado a la altura y Oribe carga con más responsabilidad que nadie, ante un Henry que trae la presión medíática que desarrolló al principio de la temporada con sus actuaciones.







CAIXINHA, SIEMPRE HAY

UNA PRIMERA VEZ

“Tuca” nunca ha podido vencer a Caixinha en 7 enfrentamientos, pero siempre hay una primera vez y la ineficacia frente al marco de los azules es su handicap en contra para visitar la cancha del Volcán. Los Tigres comenzaron a levantar, tuvieron un traspié en Toluca, pero indiscutiblemente que son candidatos para poder aspirar al título con la calidad que tienen. Caixinha sabe que no hay margen de error, además que creo se le ha pasado la mano exhibiendo públicamente a sus jugadores, lo cual viendo desde afuera, no debe ser muy agradable para el vestidor, Caixinha es inteligente y espero subsane este contratiempo.







MÉRITO A NACHO

Hay que reconocer la carrera de técnico de Nacho Ambriz. Salvó al Puebla, a Gallos, hizo campeón al América en Concacaf y en Guadalajara fue el único donde no pudo brillar en México. En su paso por Europa, Nacho fue una esponja que absorbió todo. Su método de entrenamiento es del agrado del jugador, además de que es un gran formador de grupos, por la forma como trata al jugador y el lugar que le da. Nacho obtuvo la Copa MX en un equipo como Necaxa, donde también fue campeón como jugador y creo que hay que darle el mérito que merece, porque además le ha dado un estilo propio al Necaxa, siendo que la mezcla de experiencia y juventud que ha logrado es para tener un sólido presente y un mejor futuro.







RAFA Y PAVEL

Si vuelven a estar juntos, creo que Atlas puede revivir y salir adelante de tiempos difíciles. No es lo mismo jugar que ejercer de jefe y director, pero este par, con el recorrido y blasones que tienen, se han preparado para el momento y será lo mejor que le puede pasar al Atlas.







PREGUNTA: ¿Quitar el descenso no es quitar emoción a la Liga MX?

HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO.

Comentarios:

fschwartz@oem.com.mx.

Twitter: @fersch_4

PD.- Qué semifinal, como final adelantada, del Bayern vs. Real. Por cierto, no lo había expresado por estos lares: para mí no fue penal.

PD 2.- Hoy se cumple aniversario del 14 de abril de 1978, con aquel tremendo gol de Carlos Reinoso que le dio al América la Copa Interamericana frente al Boca Juniors. Tiro libre que venció a Gatti.