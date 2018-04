La negociación inició, pero no hubo respuesta. Llevar al Comité de Desarrollo lo del Pacto no escrito y lo del Draft para hacerlo tangible como lo dijera Moy, parece un largo camino. Me da la impresión de que los dirigentes quieren ganar tiempo por la cercanía de la fecha 17 y del Mundial; frenar un paro que se ve difícil se pueda dar y la forma como se han unido los jugadores a través de la Asociación con la participación de los que juegan en Europa, puede significar una leve luz de esperanza frente a una regla no escrita pero que es realidad y tal vez la ganancia será en torno a lo que tenga que ver con el Régimen de Transferencias, donde en 24 horas los jugadores se juegan su chamba y el sustento de sus hogares. Habrá que esperar, se ha dado un paso, pero hay firmeza, mientras no haya soluciones inmediatas y reales. Cada quien defiende lo suyo, pero siempre el patrón tiene la sartén por el mango. En el futbol y en toda la vida.







MARCO, IMPECABLE

Marco Fabián repite por segundo año consecutivo en la final de la Pokal. La anterior la perdieron con Dortmund y ahora van contra Bayern Munich. Meritorio que Eintracht Francfurt llegue a estas alturas del torneo copero, siendo lo mejor de todo que Marco está en plan grande y vuelve a convertirse en pieza fundamental del conjunto de Kovac. El tapatío ha tenido una reaparición realmente espectacular que lo pone en el avión a Rusia 2018. Además se nota maduro y con más futbol. El fuerte golpe que recibió con la lesión, ha hecho crecer en forma desmedida a Marco, quien podrá ser esencial en las aspiraciones mundialistas del conjunto mexicano.







CHIVAS, EN EL MOMENTO

Sacó la casta, olvidó la falta de pagos en los 90 minutos y se prodigó en la cancha para vencer a Toronto. Si Pizarro hubiera hecho ese tercero, la Copa estaría en la bolsa, pero el 2-1 ha dejado todo abierto. Es de relevancia señalar lo que hizo Carlos Salcido, quien en su veteranía mostró su valía para cargarse al equipo en el camino a este importante paso en la Liga de Campeones de Concacaf. El gol de vestidor ayudó mucho y aunque Toronto fue un vendaval que se vino encima, sólo el descuido de Jiménez que en lo demás detuvo todo, fue el que le da ese gol de la esperanza a los canadienses. Chivas ha funcionado como local en Concacaf, más allá que en la Liga no ha podido ganar en los ocho partidos disputados en casa.







EL ADIÓS DEL AZUL

Ya comienza a correr la nostalgia con el último juego de la Máquina en el estadio Azul, donde nunca pudo saborear las mieles de levantar un título ante su gente. Escenario de grandes alegrías, tristezas y decepciones mayúsculas que ponen fin a un paso de 22 años en un escenario donde Cruz Azul invirtió, hizo mejoras, lo convirtióen su casa y donde este fin de semana se cerrará todo este andar por el inmueble de los Insurgentes. Cruz Azul estaría obligado a decir adiós ganando, pero enfrente tiene a unos Monarcas Morelia que han tenido una campaña espectacular y que regularmente en este inmueble le han dado batalla a los cruzazulinos, que están en el ojo del huracán, apeados de liguilla, con Caixinha suspendido y el asunto “Gullit” en el candelero.







BIEN POR ARAUJO

Tres semanas de la artroscopia y tras la visita al hospital, viendo el optimismo y sonrisa de Araujo, no queda duda que médicamente estará para pelear su puesto en la Selección. Néstor ha tenido una carrera esforzada para poder crecer y a final de cuentas se esmera en que el tren no le pase de largo. Eso es realmente maravilloso para él, porque ha estado contemplado en los planes de Osorio desde el principio y de estar, se le abrirá la oportunidad más grande en su camino profesional después de formar parte del grupo olímpico que ganó la medalla de oro en Londres 2012.







HIRVING, ENDEMONIADO

Un gol más, suma 16, ya se coronó campeón de Liga y esta primera temporada de Hirving Lozano en Europa parece un verdadero cuento de hadas. En PSV, “Chucky” ha crecido en el proceso planeado y creo que la Eredvisie ya es su trampolín para después del Mundial ir a una liga de más esplendor y competitividad. Hirving ha cubierto las expectativas que se plantearon en su alrededor para esta aventura europea y tiene un porvenir inmenso con las cualidades que posee.







PREGUNTA.- De tin marín, de do pingüé, ¿qué onda con el Pacto?







HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO.







PD.- El profe Osorio no deja ningún cabo suelto para el Mundial... Se sorprenderán.