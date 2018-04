FELIZ DÍA PARA LOS NIÑOS

EL PRÓXIMO LUNES

No me ayudes, Donald. Así diría México a la expresión tuitera del presidente estadounidense que fue mal tomada por parte de la FIFA. Evidentemente que Trump no puede presionar de esta manera a quienes elegirán la sede del 2026 y mezclarlo con temas políticos como lo hizo en su atrevida declaración a través de la red social. Sin duda que después de los escándalos que han rodeado a FIFA, lo que menos quiere la FIFA es que vengan este tipo de intervenciones que en vez de ayudar vuelven a sembrar el caos en el organismo futbolero y esta aseveración presidencial puede obrar en contra de la candidatura tripartite.







ES DE HOMBRES RECONOCER

Rodolfo Pizarro reconoció el grave error que cometió insultando al América y es de humanos errar y de caballeros reconocer que se equivocó. Después de un agitado viernes, Rodolfo se fajó los pantalones, grabó un video de sinceras disculpas y enmendó el camino que su euforia lo llevó a algo realmente innecesario y fuera de lugar. La juventud terminó por jugarle una mala pasada a Rodolfo y con los dimes, diretes, respuestas que iban y venían, se armó la de San Quintín realmente innecesario alrededor de esta rivalidad que debe quedar en la cancha y no insultarse fuera de ella. “Piojo” también calentó el comal y bueno, a final de cuentas todo vuelve a la normalidad.







LA 17

Los últimos se subirán al tren de la Liguilla, mientras que Lobos prepara desbandada o 120 millones de pesos en caso de que Leones Negros no pueda voltear frente a Tapachula y pensar en el ascenso. Una jornada donde sobresale el Clásico Regio y donde Cruz Azul cruza los dedos para que se den las combinaciones que le hagan llegar con vida al Puerto para cerrar el torneo frente al Veracruz y no volverse a quedar fuera de una Liguilla, a donde recién volvió el torneo pasado. Santos buscará hacer la mala pasada al América para escalar más en la table; Pachuca va por lo suyo, y Puebla aún aspira también a meterse entre los ocho. Toluca permanecerá como firme superlíder de la competición y ya sabremos en breve las combinaciones de un formato de Liguilla que continúa siendo de emoción y pasión para el balompié mexicano.







HOMBRE DE PALABRA

Si Matías Almeyda dijo que estará en la banca de Chivas para el Mundial de Clubes, es que cumplirá, a pesar de todo lo que se maneja en el entorno con la falta de pagos, la posible salida de muchos jugadores, la falta de dinero para comprar y demás. El Guadalajara nunca ha estado en un Mundial de Clubes y como tal debe prepararse para el mismo y buscar trascender, caminar para adelante. El asunto no parece sencillo, pero queda tiempo por delante y ya veremos cómo salen damnificados de esta situación y circunstancia que están viviendo y que al parecer cada día se agrava más.







PREGUNTA: Pizarro, pero ¿qué necesidad?

HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO.

