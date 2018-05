En la cancha

Lo de Chivas es inconcebible. Ahora resulta que les quieren pagar a partir de enero de 2019 en cómodas mensualidades. Esto no tiene nombre, ya que es por un logro del año 2017. Pagar por eso casi año y medio después, me parece una grosería tremenda para quienes hicieron lo suyo en el terreno de juego. Además, no me extrañaría que varios jugadores se vayan antes, aún con la ilusión de ir al Mundial de Clubes porque simplemente el vestidor del Rebaño se volvió un polvorín con todos los factores extracancha. Esa despedida de Matías en la última conferencia de prensa deja también incertidumbre, por más que se comprometió a dirigir en el Mundial.







ASCENSO SIN ASCENSO

Increíble, pero en el futbol mexicano se aplica la de Big Brother, donde al ojo del amo las reglas cambian. Celaya tenía opción a subir por certificación y suma de puntos en dos torneos ante la circunstancia de que Alebrijes y Cafetaleros no lo pueden hacer. Ahora estos dos juegan la final por orgullo deportivo y tanto Rubirosa como Caballero, los técnicos, ven quemadas sus naves para dirigir en Primera. El eterno Gabriel ha logrado un segundo título de ascenso, mientras que Irving ha hecho buenas cosas con Alebrijes. Un futbol sin ascenso y descenso es como un café sin aroma y eso es lo que le están quitando al balompié mexicano con este tipo de absurdas decisiones.







LIGUILLA SIEMPRE EMOCIONA

El América vs. Pumas roba la atención en los cuartos de final de la liguilla final. Un duelo clásico y aguerrido en donde si alguien le puede meter susto a las Águilas en situación complicada en recta final, son los Pumas, que arañando consiguió estar en la fiesta grande. Las Águilas han tenido carestía de gol y funcionamiento. Pumas no anda mejor, pero en estos partidos se sublima. La estadística no juega, pero el “Piojo” no pierde contra los universitarios cuando está en el banquillo de las Águilas.







EL RESTO

El superlíder Toluca tiene a un incómodo rival en Monarcas Morelia, que si bien no cerró a tope es un equipo que complica. Los Diablos no pudieron sumar las victorias históricas llegando a 10, pero el equipo de Hernán luce sólido en cada línea, mientras que Monarcas dependerá en mucho de su goleador Ruidíaz, de temporada impecable. Toluca con la cábala del uno, deberá ser astuto para poder avanzar y seguir camino al título.







LOS REGIOS

Monterrey se enfrenta a un némesis que pueden ser los Xolos. Por más que los de Cocca han tenido problemas con los pagos, más falta de gol cuando visitan, tiene calidad en el plantel para darle guerra a los del “Turco”, que tiene más experiencia en liguilla. Rayados está super obligado a un título, que es la asignatura pendiente de Mohamed tras ganar la Copa. Por su parte Tigres, aunque Santos no cerró bien, tendrá un hueso duro de roer. Otra vez los dos regios quieren ser protagonistas, pero el asunto no parece fácil porque Santos tuvo una gran campaña con Siboldi que lo pone con su goleador Djaniny para dar batalla. En liguilla nunca hay nada escrito.







GUARDADO

Mis respetos para Andrés. No se guardó nada y dijo lo que muchos no se atreven a decir de los manejos en el futbol mexicano. El capitán del Tricolor asume su rol y no tiene pelos en la lengua ni nadie que lo detenga en sus ideales.







PREGUNTA: ¿Por qué el futbol mexicano es como Big Brother, donde las reglas cambian?







HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO.

Comentarios: fschwartz@oem.com.mx.Twitter @fersch_4







PD.- Ya les contaremos. Se vienen Los Conquistadores, por Fox Sports.