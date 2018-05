En la cancha

Carlos Salcido es un caballo de batalla y sintiéndose aún en forma ha determinado seguir una temporada más con Chivas. Salcido es un ejemplo de entrega ,de profesionalismo y además, poder estar en un Mundial de Clubes, donde nunca ha estado, le viene de maravilla para completar sus torneos mundialistas, donde en la selección nos regaló bellas estampas. Salcido es el pie veterano, que ayuda a Matías al desarrollo de los canteranos y además líder importante fuera de la cancha que un equipo necesita. Ahora habrá qué ver cómo De Anda refuerza al Rebaño y además que se meta más a fondo porque había dicho que Salcido sólo iba seis meses más y es por un año completo.







AMBRIZ DEBIÓ SEGUIR

Necaxa despide a Nacho Ambriz por haber apoyado a los jugadores en su petición económica por haber ganado la Copa. Nacho le devolvió presencia e identidad al equipo de Rayos. Quedó fuera de liguilla por nada, pero éste no fue el detonante, sino la forma como sumó con el grupo en la exigencia económica. Nacho siempre se ha caracterizado por hacer grupo con sus jugadores, en tirar para adelante, como lo hizo en la precaria situación que vivió el Querétaro y ahora el destino le vuelve a poner freno a su carrera cuando realmente lo que merecía era continuar con el proyecto con un Necaxa afinado y jugando bien al futbol.







GUARDADO

Comenté parte en la columna anterior, pero quiero extenderme a aplaudir la valentía y la forma correcta de expresión de Andrés Guardado para tocar un tema tabú en el balompié nacional como es la relación con los propietarios. Andrés fue claro, educado, pero contundente y sí creo que debe poner a pensar a más de uno en que los tiempos de la esclavitud son de la antigüedad y que hoy no puede aplicarse en forma indiscriminada al tener la sartén por el mango. Creo que la relación laboral siempre debe ser óptima entre patrones y empleados, siendo que en el futbol se han visto capítulos negros pasando por el Pacto de Caballeros en donde la materia prima del futbol es mal tratada. Tiene razón Guardado en pedir un trato justo como también tiene la razón de señalar que con su trabajo ellos hacen que los dueños ganen dinero en sus inversiones. Dando y dando, pajarito volando.







EL VAR, SIN CERTIFICACIÓN

Muy clara la explicación de Brizio de por qué no fue autorizado el VAR en la Liguilla. No es nada sencillo el sistema operativo. Ya lo comprobé con mis propios ojos y si no estábamos listos para qué echarlo a andar, además de no tener la certificación. El arbitraje mexicano quiere repuntar y haber dado un bandazo sin aplicar bien el VAR iría en deterioro de lo que busca Arturo para volver otra vez a los silbantes mexicanos a la élite mundial. Brizio está trabajando muy bien en la Comisión y lo mejor es que lo hace con transparencia.

CHAMPIONS, OTRO NIVEL

Vaya partidos de semifinales en Champions, donde Real Madrid busca la tercera corona consecutiva enfrentando al Liverpool. Tanto Bayern como Roma vendieron cara su derrota y el único pero con el gran futbol que vimos, es que el arbitraje ya no está a la altura del nivel del torneo. Las fallas en los penales no señalados en ambos juegos deja en claro la urgencia del VAR para buscar tener mayor justicia deportiva y la máxima competición continental de clubes no está exenta de esto.







PD.- Y nos quejamos de la despedida mundialista vs. Escocia cuando Argentina lo hará frente a Haití o Nicaragua.