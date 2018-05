El dinero facilita el camino, pero no da los campeonatos. Si bien Tigres lo ha conseguido, Rayados se ha quedado a la orilla y en Monterrey pusieron la carne antes del asador, llevando en el pecado la penitencia. Tanto Rayados como Tigres fueron apáticos en el momento más importante del torneo. Los Rayados parecen tener una maldición en su casa que no les permite ser, mientras que Tigres pensó que con la amarilla en el pecho erasuficiente para poder avanzar. La autocrítica del “Turco” en no saber ganar los partidos importantes y de “Tuca” reconociendo públicamente que su equipo lució aburguesado, hablan de dos hombres de futbol que dan la cara ante el fracaso. Ya Mohamed no aguantó más, renunció y se va con tremendo fracaso en las espaldas que ni la Copa lo salva del papelón con plantel de lujo. “Tuca” seguirá ante el serio proyecto de Sinergia Deportiva. Más pronto cae un hablador que un cojo y festejando una final por anticipado entre regios pues ahora le verán por televisión.

GUERREROS ES SU MOTE



Les dicen Guerreros y como tal se comportaron en el terreno de juego. Santos dejó el alma en la cancha y con 10 hombres mostró cómo se juega una Liguilla. Dejaron todo en la cancha, su recuperación física no será sencilla, pero están en semifinales. Djaniny fue el símbolo de esta victoria cuando en pie y medio, lesionado, sacó fuerzas para provocar el error de Nahuel, que sello el pase. Siboldi recibió el voto de confianza. Llegó de Básicas a dirigir en Primera. Santos fue el mejor equipo en gran parte del torneo y después de un bajón esta de regresó. Para América no será rival fácil en su vuelo al titulo.

AMERICA GOLEADOR

Las Águilas reencontraron el marco en el momento preciso. Matheus Uribe continúa mostrándose como el mejor jugador del torneo, defiende, ataca, pisa área y define. Jérémy Ménez da la pausa, el cambio de ritmo y es certero en los penales. Siendo todo ello motivo de miel y alegría para el equipo del “Piojo”, quien con el vasto plantel que tiene, prácticamente humilló a unos Pumas que ni las garras metieron.

Éste América, con su ofensiva, cubre esos pequeños detalles defensivos que le han dado dolor de cabeza. Oribe no encuentra el arco, pero ya lo había mencionado en columnas anteriores, con su movilidad e inteligencia abre los caminos a sus compañeros. Éste América da para soñar.

TOLUCA SUFRIÓ DE MÁS

No tenia que sufrir el Toluca como acabó. Contra la pared en su estadio y ante un Morelia aguerrido. Es una llamada de atención para lo que viene. Los Diablos pecaron de confianza y por poco los michoacanos que nunca bajan los brazos le daban la vuelta. Sambueza en plan grande hizo un golazo y si él toma la batuta, el Diablo puede llegar lejos. Cristante ha logrado conjuntar un sólido equipo que se muestra bien en la cancha y eso lo hace doblemente peligroso.

Reyna puede ser factor desequilibrante y Barrientos anda en buen momento, además de la seguridad que da Talavera atrás.

XOLOS, ORDENADO

El orden táctico que ha privilegiado Diego Cocca llevó a Xolos a colocarse en la semifinal. Los Xolos se defienden bien con y sin balón. Miller Bolaños se ha vuelto factor principal con su desequilibrio y además Lajud ha tenido una campaña de ensueño en la portería. Bou despierta y este equipo muy a la callada con trabajo de obreros y sacando valiosos empates de visitante fue como se colocó en la élite de este torneo.

En el papel parece el patito feo de este torneo de Liguilla, pero a estas alturas todo puede llegar a suceder y si no volteemos atrás a una historia de Liguillas que siempre ha tenido campanadas mayúsculas en los momentos más inesperados.

PELÁEZ, CAMINO AZUL

Es el director deportivo más exitoso de los últimos años. Un hombre capaz y entregado a su profesión. Apasionado a más no poder y hombre que gusta de meterse en todas las áreas del club por lo que pide autonomía para toma de decisiones. Está cerca de concretar un súper reto y es sacar un título que La Máquina no ha podido lograr en veinte años. Su carta de presentación fue sacar al América del porcentaje y llevarlo a la brillantez de los títulos y el candelero.

PREGUNTA: ¿Habrá humildad en “Regiolandia” para admitir el fracaso de dos?





HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO

Comentarios: fschwartz@oem.com.mxtwitter@fersch_4

PD: El arbitraje ha sido el negrito en el arroz en esta Liguilla. El más sólido, el mundialista César Ramos Palazuelos….Complicado para Brizio y el gremio arbitral este tramo del torneo.