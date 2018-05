FELIZ DÍA DE LAS MADRES

No podía quedar en menos la propuesta de Ricardo Peláez en ganar un título a corto plazo con Cruz Azul y devolverle la grandeza al equipo. El proyecto comienza con sonrisas en la unión con Pedro Caixinha en todo lo que se dijo de que no podían estar trabajando juntos, y la comunión que mostraron ante los medios marca perfectamente que ambos hombres maduros del futbol reunieron las cualidades de cada uno al servicio de La Máquina para devolverle la brillantez.

El volver a los orígenes, que el jugador entienda a quién representa, es un buen principio y la seguridad que mostró Ricardo más la sonrisa de Pedro auguran que puede venir el giro que tanto se espera en la esfera azul que no ha terminado aún por poder rodar hacia el destino que la afición espera.

Darse un baño de cooperativa para entender lo que es Cruz Azul y que Caixinha ya vivió en carne propia viene de maravilla. Con Peláez habrá orden, eso no cabe duda, y habrá exigencia desde hoy mismo antes de estar en la cancha. Cruz Azul ya planea mientras están las semifinales de México.







AMÉRICA, EN PELIGRO

Meterse a la casa del dolor ajeno será complicado para las Águilas, por el momento anímico de Santos y porque es una cancha que se le complica. Las Águilas de Herrera lucen poderosas y completas, mientras que los locales apelan a que esté Djaniny; tendrán la ausencia de Rodríguez por la suspensión, y Araujo no está considerado para este encuentro. América deberá jugar inteligente entendiendo que es un partido de 180 minutos y aunque el “Piojo” gusta de jugar al tú por tú, deberá tomar precauciones, además de que el gol de visita será fundamental. Si hay un equipo que no para de correr los 90 minutos, luchar cada balón, ese es el equipo de Santos, así que el encuentro luce parejo y como una serie que tendrá emoción en todo su desarrollo hasta que el domingo caiga el telón.







XOLOS, LA LOCALÍA

El equipo de Cocca aprovecha muy bien su localía y su sui géneris cancha sintética, en la cual buscará sacar ventaja frente al Toluca. Es claro que el encuentro no será igual al de la jornada 17, donde los Diablos cayeron y utilizaron muchos suplentes. Ahí perdieron el derecho de la marca invicta de juegos consecutivos ganados y después de las distracciones que tuvieron frente a Monarcas, es evidente que Cristante pondrá la concentración al máximo en unos Diablos que con Sambueza en buen momento y Reyna en madurez, están para dar el do de pecho que lleve al líder de la general a la final. Xolos tiene la mejor defensa, un Lajud en gran temporada. Un Bou que volvió a ser Pantera del área y un desequilibrante Miller Bolaños. Toluca debe ser marcado claro favorito, pero el partido hay que jugarlo demostrando esa superioridad en la cancha.







QUE DIEGO SE RECUPERE

Lo de Diego Reyes es la misma lesión de isquiotibiales que tuvo en la última fecha FIFA y que fue cambiado por precaución. Es una lesión molesta, dolorosa y traicionera. Creo que con Diego en mentalidad y trabajando a tope, se preparará para estar de regreso lo más pronto posible y no perderse el Mundial. Lo vi apenas la semana anterior en Porto. Lo vi motivado, metidísimo y como pocos con un gusto a flor de piel que le emociona que es vestir la verde, lo cual hace con gallardía y orgullo cada vez que recibe la oportunidad. Ojalá los tiempos se den. Tengo seguridad de que le alcanzará porque no se bajará tan fácilmente del barco mundialista por este contratiempo.

DIFÍCIL

Osorio quisiera dar la lista de los 23 el domingo, pero esto es complicado. Deberá llamar para enfrentar a Gales a muchos que no estarán en el Mundial, porque si no, no se completa para esta despedida en Pasadena. Los jugadores toman la obligatoria semana de descanso terminando sus ligas y no le llegan todos para el partido. Si acaso de los europeos tendrá al “Chucky”, a los que juegan en Portugal y al “Chicharito”.

El resto no llegará por sus calendarios que aún no terminan y lo mismo sucede con los de la Liga MX y el descanso obligatorio, dependiendo a quienes eliminen en semifinales para poder saber con quiénes contar. Inoportuno e inoperante este juego contra Gales.







PREGUNTA: ¿Peláez levantará la Cruz que pesa sobre el Azul?

HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO.







PD.- Muy difícil que Lobos cumpla mañana con los 120 millones. Huele a Liga con 17 y eso de la subasta está muy pero muy lejos de ser realidad. Hay presiones muy fuertes a la Liga externas del futbol, pero no darán su brazo a torcer.