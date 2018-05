En la cancha

Justificación dada a explicación no pedida, deja mal parada a la Federación Mexicana de Futbol en el caso de Rafa Márquez. No tenían por qué justificar el que Rafa entrene con ropa sin patrocinios, ya que esa situación es conocida por todos hasta no quedar liberado de la lista de OFAC, la famosa lista Clinton, que impide a empresas hacer negocio con quienes aparecen en esta lista. Rafa trabaja en lo suyo, entrena, y sus abogados luchan por limpiar su nombre,pero preocupa este comunicado federativo porque esto nos da a entender que se espera el veredicto de FIFA para ver si Rafa puede estar en la lista final de 23. En el Mundial sólo se lucen las marcas comerciales en entrenamientos y concentraciones. Todos estos sitios son también oficiales. Mèxico debe estar seguro que incluir a Rafa no tenga consecuencias para la Selección ante el escenario que rodea el caso Márquez, ya que una terquedad de darle el Quinto Mundial, que sí merece, puede acarrear serios problemas. No perdamos de vista este asunto que realmente hay que tratarlo con pinzas y mucha cabeza fría.







POR QUÉ LO HIZO PLATINI

La cloaca que abrió Platini a 26 días del Mundial parece una vendetta contra FIFA por la suspensión que pesa sobre el astro francés. Es de llamar la atención que a la víspera de la cita rusa, Platini haya sacado a la luz publica, la manipulación que se hizo en la ubicación de grupos para que Francia y Brasil no se cruzaran sino hasta el final en la cita del 98. Esta manifestación deja en claro que la rectitud nunca ha acompañado a FIFA en su camino y ahora veremos cómo se sacuden este nuevo terremoto.







FINAL PAREJA

Ventaja mínima de Santos, pero al fin y al cabo obliga a Toluca a ofender en busca de un gol que empate el global y dos sin recibir para ganar. Se le acabó el gas a Toluca, que había hecho buen partido en Torreón pero frente a estos Guerreros nunca nada es suficiente. Los de Siboldi juegan al extremo,corren y luchan por todas. Es un equipo homogéneo y aunque Toluca es más exquisito en su futbol, los de la Laguna son más parejos en su rendimiento. Lo vengo pensando de días atrás, que esta final irá hasta el drama de los penales. Pobre debate; se les va a encimar.







EL MUNDIALISTA; A LA FINAL

Era de esperarse que César Ramos fuera llamado a pitar la final, como su despedida para el Mundial de Rusia. César ha madurado, ha estado exigido en cursos de capacitación y debe tener una buena actuación. Sorprende que en vez de su asistente uno, Torrentera, vaya el experimentado Camargo. Marvin hace trabajo físico especial y por recomendación de Concacaf no lo saturan de juegos. El dos será el otro mundialista, Miguel Hernández. No queda más que desearle una buena noche a Ramos en su despedida al Mundial.







ALONSO Y EL RETO

Diego mostró tamaños dirigiendo a Tuzos, pero Rayados es otra historia. Los de Monterrey tienen una exigencia muy diferente y no con la misma paciencia. Creo que a Diego le sentará bien toda la experiencia que vivió en tierra hidalguense para hacer un buen papel. Diego sabe, lo ha mostrado, y tendrá que templarse en el manejo de un vestidor muy diferente y una afición exigente.







PREGUNTA: ¿Cómo hacer para que Rafa llegue al Mundial?

HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO.







Comentarios: fschwartz@oem.com.mx Twitter: @fersch_4







PD.- Cualquiera de los dos merece ser campeón. Sus temporadas fueron espléndidas.