En la cancha

Santos se corona el domingo por la noche y Ricardo Peláez sigue dando golpes de autoridad como director deportivo de La Máquina. En un abrir y cerrar de ojos se hizo de los servicios de Elías Hernández, Lichnovsky y Alvarado, ya oficiales, viene Caraglio y está Marcone. De tiempo atrás los de Cruz Azul no estaban armados con tanta anticipación, siendo eso un buen augurio. Ricardo no pierde el tiempo, hace equipo con Caixinha, se mueve rápido en el mercado y de paso exhibió a Chivas que siempre manifestó que León no les quería vender a Elías, o más bien es que habrá simpatía de Chucho Martínez con La Máquina y no con las Chivas. Esa sería la única atenuante.

Santos guerrero

Irarragorri es un directivo exitoso, porque predica con el ejemplo y es un hombre inteligente para planear, ir a la vanguardia y no detenerse ante nada. Se trajo a un “Gallito” de Chivas, a un Osvaldo de América, a Julio de Veracruz, Alcoba de Pumas y con una columna vertebral de esa magnitud, rodeada por jóvenes de casa, más el experimentado Jonathan Orozco en el arco y el renacer de Djaniny, los Santos disfrutan su sexta estrella. Siboldi merece mención aparte, el charrúa le ha devuelto el ADN de Guerreros a los santistas y han respondido sobre la cancha.

El equipo se cayó en la recta final del torneo, pero en la Liguilla se dio el lujo de dejar fuera a Tigres, América y Toluca. Nada más para ser campeón. Bien por los Guerreros y su camino llenó de éxito confirmado con triunfo también en categoría de menores.

Una pena

A Néstor Araujo el mundo del futbol le ha ido cuesta arriba. En Cruz Azul no pudo despegar. Fue suplente en la medalla de oro olímpica y ahora que todo le sonreía, en un amistoso de Fecha FIFA su sueño mundialista ha quedado al borde de una pesadilla. Por más que le ha metido, se ha ufanado, esa rodilla no termina por responderle. Honesto y franco como es, Néstor no irá de comparsa al Mundial si no está al 100 por ciento. Aún le queda un tiempito de aquí a la lista definitiva, pero realmente se ve complicado que pueda llegar cuando tiene todos los merecimientos.

Tómala Chivas

Un reglamento que a otros no se les aplicó a rajatabla, a Chivas, sí. Es fuerte lo que dijo Bonilla en cuanto los adeudos del Chiverío. Tiene el reglamento en mano, pero tal parece que el piso no es parejo en la Liga, donde otros han recibido benevolencia y han seguido operando. Últimos casos, Puebla y Chiapas, como Veracruz, entonces al grandísimo se le da el trato diferente a estos que realmente estuvieron de cabeza y siendo así, si Chivas no la libra, Dios guarde la hora de un largo viaje a Emiratos Árabes para simplemente participar y no competir. Vaya bomba de tiempo tienen en la mano Jorge, José Luis y el director deportivo De Anda.

Reinvidicado

Coincido con Brizio, que Guerrero como Ramos dejaron bien parado al golpeado arbitraje mexicano. Ambos fueron brillantes en la final, no influyeron para nada en el resultado. Siempre habrá quejas de los protagonistas, pero tanto Fernando como César cumplieron con buenos trabajos, que ojalá sea el preámbulo de que el arbitraje mexicano tiene con qué salir adelante de su crisis.

P.D. El “Turco” a Celta es cumplir un sueño. Ojalá le vaya bien, aunque me queda claro que no es un técnico de procesos largos. Ya se comprobó en Rayados.