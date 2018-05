Doloroso para Néstor Araujo, perderse el Mundial por el cual tanto trabajó y se esforzó. Néstor, profesional al 100 por ciento, ya había anticipado que si no estaba totalmente recuperado sería honesto, y lo fue. La tendinitis en su recuperación de la operación de rodilla le ha dejado fuera de la gran cita y debe ser un golpe muy duro para un hombre que ha ido contracorriente; que Osorio creyó en él, que lo proyectó, lo tenía en sus planes, pero el destino le dijo que no, como sucedió con Luis Montes en el Mundial de Brasil 2014. El futbol da alegrías, tristezas y revanchas. La de Néstor llegará y ahora no queda más que salir adelante.

LO DE CHIVAS SE COMPLICA



Que ya puede comprar, dijo Avaro. Que no invertirán más de 8 millones de pesos por un jugador, que Almeyda debe estar convencido de que Pizarro no sale por ahorrar; en fin, una y mil cosas que se le han venido de frente al director deportivo Paco Gabriel de Anda, quien en plan de honestidad da la cara, responde, pero el asunto termina por ser confuso.

Por lo que entiendo de lo dicho, Almeyda no está contento con lo que se hace, no se puede asegurar su continuidad ante esto y De Anda hace malabares para armar un equipo competitivo, en semestre de Mundial de Clubes y de mayores exigencias. Chivas anda a un paso de la falta de liquidez, como lo muestra su cambio de pretemporada, más todo lo que han dicho a través de Paco, con el silencio de Jorge y José Luis. El Rebaño no anda.

BRAVO POR PELÁEZ



Ricardo se ha puesto a trabajar en firme. A Caraglio ya lo tiene. A Elías también. Más Pablo Aguilar, Lichnovsky, Alvarado y pronto Marcone, más la búsqueda de Fran Sol, pues esta Máquina por vez primera en muchos años tendrá plantel completo para su pretemporada y eso es un buen augurio, también con su mudanza al estadio Azteca. Peláez ni tardo ni perezoso en dos semanas y media que llegó ha cimbrado a fondo la estructura organizativa de La Máquina y esta buena planeación debe reflejarse en la cancha.

LOBOS, STRIKE CANTADO



Era obvio que se iban a autorizar a los nuevos inversionistas y el origen de los 120 millones de pesos. La TV nunca hubiera permitido reducir el calendario a 17 equipos. Lo que se perdió en la canchas se ganó en el escritorio y con dos años por venir sin descenso, todo será hilar y coser para poderse organizar, no metiendo en problemas. Lo mejor es que vuelve la regla de los menores y veremos cómo se resuelven los asuntos administrativos, ya que no es nada más Chivas quien llegará con deudas al Régimen de Transferencias; hay más equipos en estas circunstancias, siendo la clásica aplicando “todos coludos o todos rabones”.

RAYADOS SE ARMÓ



Barovero es un extraordinario arquero, consolidado. Hugo, uno grande que va en camino de, y ambos salieron ganando. Marcelo llega a un club como Rayados de plenas y grandes exigencias, mientras que Hugo podrá consolidarse en el arco del Necaxa y seguir su crecimiento. Este movimiento estaba más que hecho, sólo se confirmó y Alonso tendrá un Rolls Royce obligado a las máximas instancias en el balompié mexicano, ya que en el Norte no se escatiman gastos.

HONESTIDAD PLENA



Que Irarragorri reconozca en entrevista que si Siboldi no levanta la mano no hubiera pensado en él, habla de un directivo maduro, centrado, que sabe reconocer públicamente sus decisiones y no se pone las medallas ahora que es campeón. Si el futbol mexicano tuviera más Irarragorris en el escritorio, otro gallo nos estaría cantando definitivamente para poder crecer y proyectarnos a donde debemos de llegar con la calidad que hay en nuestro futbol.

