Lo mejor que le puede pasar a la Selección Mexicana es salirse del entorno que le rodea y para ello una concentración en Dinamarca resulta ideal para meterse a fondo en lo suyo y olvidarse del mundo exterior, donde, se hagan las cosas bien o mal, todo se amplifica y un lugar donde parece que la animadversión a Osorio crea poco análisis, frialdad nula y todo se vuelve un cañón en contra del cafetalero. Además, no sé si ustedes notaron en la gira por Estados Unidos, la Selección se convierte en Barnum, un circo rodante donde todos quieren entrar a la carpa, opinando, estando, pidiendo y acosando. La fórmula de alejarse ha funcionado en otros procesos. En éste no será la excepción.







FRUTO PROHIBIDO

En eso se convierte el Tricolor cada cuatro años que llega el Mundial. Todos quieren figurar, estar, ordenar y de afuera bombardear esté quien esté. En la gira europea y lo que he podido charlar en Medellín con el cuerpo técnico me queda claro que el grupo ha cerrado filas entre ellos, para ser menos vulnerable y centrarse en la cancha que es lo suyo. Vienen días complicados para toma de decisiones, hablar con los descartados y jugársela con los 23 que queden en el equipo. Días donde la unión grupal se vuelve más importante que nunca.







LA DESPEDIDA

En el Azteca ojalá sea una fiesta. Si las cosas no se dieran como el aficionado espera, que tampoco aquello se vuelva en un carnaval de silbidos e improperios. A una Selección se le sigue en las buenas, las malas y las maduras, siendo que en México sólo nos queremos subir en el carrito del éxito y lo demás no cuenta. El cero a cero con Gales muestra que cuando no hay goles, hay disgusto y no se va más a fondo en formas y situaciones, de observaciones finales para descartes que era necesario hacer en la toma de decisiones. Pero a final de cuentas, estemos donde estemos y esté quien esté en el Tri, vaya a la hemeroteca para darse cuenta que siempre es pan con lo mismo, hecho que no me sorprende.







LA DISYUNTIVA

El elegir a los 23 es momento de exactitud. Es ver qué suma, qué resta al equipo, pero sobre todo que anímicamente los que queden estén tranquilos ante la decisión que tome el técnico. De lo que vi en el último juego, los que están en observacion total para no quedar son Jurgen, Oswaldo, Molina y la otra decisión pasará entre Guti, Gío y Edson. De ahí seguramente vendrá el cuarto descarte. Guti, que mostró buenas cosas, tiene enfrente a Guardado. Edson sale rescatado por plurifuncional y por verse bien en la contención, más que en la lateral. Gío tiene todo para ser y estar. La falta de ritmo, las lesiones son ahora lo que ponen a pensar al cuerpo técnico. Siempre la decisión marginal es la más complicada para cualquiera y ahora le tocará vivirla a Osorio, siendo que esto va más de una alineación o planteamiento porque va de por medio la frustración y dolor de una persona que luchó por un sueño que queda coartado.







FINAL

Así es la vida y en la Selección no resulta diferente. Hay decisiones que nos duelen, que nos lastiman, que debemos acatar y la vida sigue, no se termina. Hay más luchas, más batallas, más ilusiones en el sendero, y eso de ponerle buena cara al mal tiempo no es fácil, pero es aconsejable para seguir el camino.







PREGUNTA: ¿Por qué todos contra Osorio y no a favor de la Selección ?







HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO.







PD.- El Tricolor vende para bien o para mal. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas.







HOY.- Hace 48 años que se inauguró MÉXICO 70. Parece que apenas

fue ayer.