En la cancha

Lo de Pizarro, de una rayas a vestir otras, es una realidad que deberá oficializarse en el Draft de la semana entrante. Es obvio que todo el enojo emanado en el entorno de Chivas ha hecho que este secreto a voces se oficialice en el régimen con una muy buena entrada de dinero al damnificado Guadalajara que anda arrastrando prestigio en toma de decisiones, derivadas de la economía y la poca educación que tiene, con todos aquellos que le sirvieron, siendo patético cómo salen los técnicos y jugadores a lo largo de toda esta etapa y donde la mediana permanencia de Almeyda parecía enseñar que la paciencia los había alcanzado, pero resultó que no, volviendo a las andadas, de no dar la cara y meterse en un lío tras otro.







OJO

Si este lunes los jugadores no se presentan en Verde Valle por haberles adelantado una semana a espaldas de Almeyda, todo terminará por explotar en el Rebaño Sagrado, que está tocado. Y esto apenas parece ser la espiral de un largo túnel por recorrer, donde la luz tardará en aparecer y donde la época de las vacas flacas se está llevando entre sí lo que parecía ser el renacer del Chiverío, después de las Copas que obtuvo.







TAMPOCO ES MÁRTIR

Pienso que también todo este desmadre en Chivas no es para hacer mártir a Matías. Después de ser campeón, el equipo no caminó y tampoco convenció ganando la Concacaf. Las instituciones permanecen los hombres pasan. Aquí el fondo del asunto es la guerra sucia del interior hacia Almeyda lo cual lo ha convertido en víctima y esto al mexicano le encanta de estar a favor del más débil. Yo me pregunto si habría la misma batalla por defender a un técnico mexicano. En eso si que somos especialistas para defender a los de fuera y no lo comentó en plan peyorativo ya que Matías es un buen tipo y el menos culpable de está situación que vive.







ALONSO, GRAN RETO

Diego fue presentado en Rayados y comienza una etapa importante en su carrera como director técnico. Alonso hizo cosas buenas en Pachuca y aunque los últimos torneos no fueron del todo positivos, la exigencia que el mismo se marca y la permea al jugador, puede ser importante en el trayecto de unos Rayados que tienen un trabuco para reinar en el balompié mexicano.







ADIÓS AL TRICOLOR

Hoy, el resultado es lo de menos. Sí, parece una frase trillada, pero los amistosos antes del Mundial son como La Carabina de Ambrosio y no pasa nada ni en funcionamiento ni en resultado. Son partidos para definir detalles individuales y pocos colectivos. Son juegos de observación para cumplir con el calendario y de ahí partir a lo importante que es el Mundial. Ojalá está noche en el Azteca se viva una verdadera fiesta y donde haya comunión con el Tricolor porque tal parece que la onda del aficionado por la animadversión al cuerpo técnico podría ir por otro lado y no sería conveniente.







PREGUNTA: Lo que pasa en México... ¿sólo pasa en México?







HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO

PD. Que hoy brille por todo lo alto la lealtad del aficionado al Tricolor.