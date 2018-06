Se redujo la lista a 24 y me llama la atención que se haya quedado Érick Gutiérrez. Y no porque no lo merezca por lo mostrado en estas semanas, sino porque esto me da a pensar, de que la cicatrización de Andrés Guardado no ha marchado como se esperaba y puede ser la gran incógnita en la lista final. Una cirugía que requiere abrir y tener puntadas, puede causar que mientras llega la cicatrización de la herida, esto retrase el regreso de Andrés a la cancha, siendo uno de los hombres importantes por experiencia y juego para el equipo de Osorio. Lo de Moreno y Diego es muscular, y hay un poco más de margen. La lista debe entregarse este lunes, pero por lesión hasta 24 horas antes del debut puede haber modificación en la nómina de 23, quedando claro que quien quede marginado se quedará con el grupo en el Mundial y por ello el recorte de tres antes de viajar.







LA DESPEDIDA

Giovanni y el gol nada más para él. Un gol que festejó en la banca con Osorio y compañeros, que le puede hacer recobrar la confianza ante todas las dudas que ha levantado su permanencia en la lista final. Gío quiso ser participativo, siendo que el bombón que le puso Vela dio lugar a ese buen zurdazo que significó el gol para México. De lo que Osorio presentó en la cancha, me gustó mucho Miguel Layún en la primera parte como volante por derecha. Posición donde terminó temporada con Sevilla y que lo hace muy bien por ese sector, ya que va en diagonales, no le tiembla el pulso para disparar de media distancia, además de que arrancó la jugada del gol de Gío. Héctor Herrera luce más cuando va de volante abierto, como lo hizo en su participación en el segundo tiempo. Como contención queda muy acotado en su futbol y por eso no me gustó en la primera mitad. Lo de Layún es una alternativa, ante la situación de Guardado.







VELA DIFERENTE

Carlos es un jugador diferente. Juega con libertad. Se mueve bien con y sin balón. Le faltó compromiso frente a la definición del marco, ya que tuvo dos que prefirió ceder en lugar de arriesgar en disparar al marco. Pero sí es unjugador que marca la diferencia al frente. Raúl Jiménez no tuvo balones a modo para lucir, y donde más lo hizo fue participando del juego, botándose y buscando armar. Ya sabemos que Hirving Lozano es un jugador diferente, que encara, tiene velocidad, remate y que sin estar al 100 por un problemita físico que tuvo mostró la clase que tiene para poder formar parte del ataque.







POSESIÓN

México tuvo mucha posesión de balón ante un equipo nada más de entusiasmo como fue el equipo de Escocia, bastante limitado, sin efectividad y sólamente bien parado en la cancha para evitar llevarse un costalazo de goles, porque puso en predicamento, la portería de Ochoa sólo en un disparo al poste y en lo demás nada digno de contar. La defensa mexicana sigue sufriendo en la marca, como lo fue en esa jugada escocesa que el palo dijo no. Rafa en su despedida del Azteca como jugador activo me dejó en claro que debe ser un medio de contención, y no defensa central donde tres veces, una de ellas ese remate fue superado y es normal, ya que su técnica, juego e inteligencia es para sacarle más provecho en el medio campo, donde puede ordenar y lanzar al equipo al frente. Gallardo esta vez buscó más pasadas por la izquierda, pero no termina de ser apoyo al frente ofensivo del conjunto mexicano. Rafa y sus trazos largos, impecables.







CAMBIOS

Marco sigue mostrando que le pega bien al balón a la menor oportunidad. Oribe mal anulado su gol, uno que necesita para reencontrar el marco. Jona entró muy participativo, pero no llevó la claridad. Rafa en su despedida del Azteca luciendo el gafete de capitán. Aquino y “Tecate” mostrando ser recambios interesantes al frente. Edson luce más en la contención que en el lateral. Algunas conclusiones debió haber sacado el cuerpo técnico de este examen que dio más fiesta que nada en la cancha del Azteca.







AMISTOSOS COMO LA CARABINA

Austria venció a Alemania. Corea cayó frente a Bosnia, Suecia empató con Dinamarca, Mexico venció a Escocia, y todo será diferente en el Mundial. Nunca los amistosos a días del torneo marcan una tendencia o diferencia, por lo cual no hay que desesperarse ante lo que se ha visto en estos dos últimos. Se ven más situaciones individuales que colectivas. Se cuida la pierna, mete intensidad, pero no la que veremos en la disputa de puntos, por lo cual no hay que desenfocarse en lo que es importante y no en lo que marcan estos amistosos. Ya se tomaron decisiones. Quedan 24, uno causará baja en cuestión de lesiones.







PREGUNTA: ¿Qué destino depara al Tricolor en Rusia 2018, a 14 días del debut?

HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO

PD Fiesta más que partido en la cancha del Azteca. La afición mexicana es noble y ahora el deseo es que esta selección haga historia, como lo viene manifestando en el Mundial. Preocupa la animadversión a Osorio manifestada al final del juego en el Azteca.

