En la cancha

No cabe duda que lo de Copenhague fue como un balde de agua fría, pero por experiencias anteriores pido calma y reflexión. Siempre, los últimos amistosos no son indicativo de lo que podemos ver en el Mundial. Mucha crítica se levantó entorno a Memo Ochoa por hablar de que se ocultaron armas, pero es evidente que son declaraciones para poner paños fríos a toda la circunstancia que rodea al Tricolor. Estoy seguro, convencido, de que el cuadro que vimos frente a los daneses y aún con las modificaciones, no es el que empezará frente a Alemania. Este cuadro que piensa poner Osorio y su cuerpo técnico lo tienen muy claro de meses atrás y sólo la lesión de Diego Reyes ha hecho enmendar el plan. El equipo saldrá bien frente a Alemania, de eso estoy seguro. Partidos oficiales y con un rival de caché como es el campeón del mundo es definitivamente otra historia a escribirse a partir del domingo próximo, en Luzhniki.

Mucho ruído, pocas nueces

Se ha buscado y rebuscado mucho en la famosa fiesta del sábado por la noche. Héctor Herrera sí andaba deprimido, pero está más que firme para ir al Mundial y mostrar su categoría. Regularmente, cuando pasan este tipo de situaciones se habla de verdades a medias y la mentira, más el sensacionalismo, ocupan el lugar principal, siendo un común denominador para selecciones nacionales, que en la cercanía de un evento magno como es un Mundial se lleven este tipo de situaciones al extremo. Por eso creo que lo mejor es darle la vuelta a la página, que los jugadores y cuerpo técnico se enfoquen en lo suyo y nosotros como críticos, analistas, gente de opinión, nos dediquemos a juzgar únicamente lo que pasa dentro de la cancha.

Falta de contundencia

Este mal no es nuevo en la selección. Es un mal que nos acompaña de décadas atrás y espero que esa sequia se agote y reluzcan los goles en el Mundial. El primer tiempo que se dio frente a Dinamarca, es como se debe jugar. Apretar en la salida al rival, tener el balón, proponer y hacer que el rival caiga en el juego de uno. Es muy importante no desenfocarse ni perder concentración, como sucedió en ese segundo gol que se origina de un saque de banda y cuya misma situación vivimos en aquella final de Copa América en Ecuador 93, donde Argentina nos hizo lo mismo. A qué voy. A que los años pasan y seguimos cometiendo los mismos errores, que a estas alturas del partido ya no nos los podemos permitir. Diferentes generaciones. Mismos errores. Hay una ecuación que no cuadra.

El caso Rafa

Entiendo la necedad personal de hacer historia con un quinto Mundial. Es lícito, válido, humano. Pero siendo realistas y con lo que se vio en el segundo tiempo, Rafa no está para los ritmos actuales del futbol mundial. Ojo, nunca fue rápido, la velocidad no fue su principal virtud, pero sí lo tiempista para anticipar, más esos grandes pases filtrados de 40 metros. Las cualidades y la calidad ahí quedan, pero el padre tiempo no perdona y actualmente el futbol es muy físico, atlético y es evidente que en este sentido se lo llevan de calle a Rafa que a la vez tampoco puede exponer el prestigio ganado.

Sus tiempos gloriosos con Barcelona, Mónaco, la Selección son parte del bagaje que traé, pero en la actualidad no es la solución para el Tricolor en la cancha, como puede serlo en el vestidor o fuera de la cancha. Ahí Osorio deberá guardar el corazón en el cajón e ir por el colectivo más que sobre una gesta individual.

La votación

Creo que conforme se acerca la votación para la sede del 2026, la tripartita de Estados Unidos, Canadá y México lleva la ventaja. La infraestructura y la economía abundante de los socios, hacen que prevalezca el favoritísimo sobre Marruecos que ha enfocado su campaña en desprestigiar a México por sus problemas de seguridad.

El Miércoles, un día antes que arranque el Mundial, se llevara la votación en el Congreso de FIFA y pienso que México se convertirá en el primer país de la historia que organizara su tercer Mundial lo cual es un privilegio aunque solo sea convidado de piedra con 10 partidos en su marca.

PREGUNTA ¿Por qué la Rafa Necedad satisfaciendo un logro personal y no colectivo?

HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO

PD. Lo de Diego Reyes se ha alargado, pero que se tome la mejor decisión y que la honestidad prive de todos los involucrados.