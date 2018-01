En la cancha

El Draft fue exprés y una vez más los que vengan de fuera tienen todo un mes para hacerlo, mientras que los nuestros que se quedaron sin jugar, así estarán, a menos que vayan al extranjero. En toda esta burbuja tan común en nuestro futbol, comenzamos este 2018. América quiere, pero no encuentra. Ya no son los tiempos de bonanza financiera y el asunto es fácil, vendo, compro, no vendo, pues así me quedo. Lo del holandés Luuk De Jong me parece la más atinada contratación para lo que busca el América. Está en plena madurez, es versátil y aunque tiene menos nombre que Méndez, me parece más garantía para el ataque de las Águilas. Este es el jugador más cercano al Nido, siempre que se arreglen las cuestiones económicas, porque hay entusiasmo de ambas partes para que esto llegue a ser realidad y máxime que el joven Romero, de 18 años, llegó al PSV, que se estructura a base de juventud, siendo que Luuk ya tiene 28, y es momento de salir.

REGIOS, EN LA MIRA

Tienen los mejores planteles y seguramente estarán peleando otra vez la Liga. Tigres tiene una asignatura pendiente que es ganar Concacaf para ir al Mundial de Clubes a finales de 2018, en Emirato Árabes. Rayados tiene la consigna de rescatar una Liga que todo el torneo sintieron en sus manos hasta que se les fue el sueño frente a sus coterráneos. Rayados, con Urretaviscaya gana más poder a la ofensiva, mientras que Tigres sigue con lo mismo, porque le basta y le sobra, siendo que Arley, el colombiano, seguramente lo prestarán a otro equipo para que termine su proceso de crecimiento.

DE TODO UN POCO

Qué pantalones los de Toluca, de jugársela con gente de calidad comprobada, pero de capítulo fuera de cancha como son Reyna y Quiñones. Si los dos se ponen las pilas, el infierno arderá en calidad ofensiva. Puebla, muy a la callada, al igual que Tiburones, se armaron bien para la lucha del porcentaje, donde los jarochos de Memo Vazquez son quienes comienzan en desventaja. El boliviano Chumacero que llegó a los poblanos es una buena apuesta. Cruz Azul, con Caixinha ilusiona. Veremos qué tanto “Chaque” Montoya asume su liderazgo para el que fue traído y Fierro dé el estirón definitivo. Madueña y Salas crecieron en Atlas. Estos rojinegros trajeron gente importante como Henriques y Toselli.

LOS EQUIPOS DE MÉXICO

Pachuca se armó inteligentemente con jugadores que darán profundidad al ataque de los Tuzos que quieren recobrar protagonismo, después de un buen Mundial de Clubes. Chivas se la jugó con jóvenes y veremos la progresión de Gael y Ronaldo, que llegan con buenos antecedentes. Tuzos y Chivas han tenido la lucha de las canteras y el que mejor raja ha sacado ha sido el Pachuca, con un Víctor Guzmán que está para crecer y trascender. También llegó el momento para que “Guti” dé el brinco esperado. Será interesante, ahora que lo llamaran a Selección a fin de mes para el amistoso frente a Bosnia, en fecha no FIFA y veremos si Guzmán se cuela de última hora al Mundial, ante la falta de actividad que han tenido algunos de los firmes en territorio europeo.

PREGUNTA ¿Qué tiene Porto con Layún que no lo deja salir?

HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO

Comentarios fschwartz@oem,com.mx. twitter @fersch_4

PD. Que sea un gran 2018 para todos ustedes, fieles seguidores de En la Cancha.