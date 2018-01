En la cancha

Lo desfasado de nuestro calendario, con dos torneos cortos, dos Liguillas, participación internacional, más imprevistos, ha hecho que la Liga MX esté en un mercado diferente al de los demás, en cuestión de transferencias y trato igualitario. Ya habíamos comentado en anteriores ocasiones la cuestión del mexicano o extranjero que juega en la Liga y que solo tiene un día para colocarse a la desesperada y la ventaja que tienen los de fuera para poder sumarse. Ahora, este fenómeno en contra al balompié mexicano, sobre todo en esta ventana invernal, porque apenas es en este mes de enero cuando las cosas se mueven en otros lares y eso da lugar a que refuerzos lleguen sobre la hora o ya andado el campeonato, así que en breve escucharemos que está en periodo de adaptación, no estaba compenetrado con la Liga, etc. Este periodo de contrataciones ha sido de más rumores que realidades y al día de hoy, lo mas relevante es la llegada de Montoya a la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

MÁS EL AZUL

De concretarse lo de “Gullit” no sería sorpresa alguna. Desde que Caixinha llegó, y con el antecedente de que lo llevó a Escocia, era “strike” cantado que lo traería a la primera oportunidad y vaya que es a la primera. Peña siempre ha tenido grandes características y diferentes como jugador. Espero en verdad que el paso por Escocia le haya servido para madurar y que no cometa los mismos errores que en León y Chivas. Carlos pintaba para ser un jugador excepcional y es momento que rescate algo de la expectativa que siempre se depositó en él. Que llegue a ser pieza importante en la Máquina, donde tiene todo para triunfar, comenzando por un técnico que cree ciegamente en él.

TIENE RAZÓN “PIOJO”

Los tiempos han cambiado y las inversiones hay que hacerlas con la cabeza, con análisis frío y real. No se trata de traer por traer y ahí la razón le asiste. Lo que sucede es que al América el refuerzo foráneo se le encarecen, la visión de poderío económico que hay de las Águilas hacia el exterior. Las cosas han cambiado radicalmente en Coapa y si logran cerrar lo de Ménez y lo de Luuk De Jong estarán dando un golpe de autoridad para no quedarse lejos de las plantillas de “Regiolandia”. América ya no es el millonario del balompié nacional, pero tiene una tradición y estirpe que cuida al máximo. Veremos si estos dos golpes se concretan. Por lo pronto, los mexicanos Martín y Corona, han comenzado con el pie derecho.

CHIVAS, INENTENDIBLE

Que Alanís tenga seis meses de contrato no debería de privarlo para ser tomado en cuenta. Es increíble que aún en la limitación de plantel que se tiene, se prescinda de un central de Selección como el michoacano. Lo que me queda claro es que aquí hay una doble lectura y que Chivas permitió que entrenara para ver si en el mercado europeo de este enero del 18 y que cierra el último día del mes permite la salida de Oswaldo al extranjero y así no quedarse sin recuperar nada. Me huele como que hubo un arreglo entre directiva, Almeyda y los representantes de Alanís para no devaluarlo sin entrenar y ahora que “Pelado” hizo público que no jugará más con Chivas es claro indicio de la jugada que se movió en el tablero. Así que veremos la habilidad de Baron y Manfredi para poderlo colocar en el exterior.

LA CUNA APRETÓ Y SALVÓ A MOI

Vaya partido de Paco Acuna. EL ex jugador de Tigres fue quien liquidó en su gran noche a Tigres campeón y le abolló la corona. Los arranques del equipo de “Tuca” son siempre sin punch y a pesar del yerro de Moi, los poblanos no desesperaron para poderse llevar la victoria y tres puntos de oro en la lucha por no descender. Este Puebla juega a lo Meza y nos vuelve a demostrar la gran capacidad del Profe para trabajar en circunstancias adversas y complicadas. Tigres será protagonista. Sólo es un tropezón en el largo camino del torneo que apenas comienza; para la Franja, oxígeno puro. Para Tigres, solo una gripe.

PREGUNTA: ¿Algún día seremos Premier como se pretende con la Liga MX?

HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO

PD. Y de los cuatro llamados grandes, Pumas nada más no se le dan los mercados. Lo de la competencia a Saldívar, vaya dolor de cabeza.