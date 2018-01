En la cancha

Este Moyes es un pillo descarado disfrazado de director técnico. Donde ha pasado ha sembrado malestar en sus planteles y no sólo por lo que pasa en el caso de Javier Hernández. Este técnico es tan autoritario y de hacer poco grupo, que si se revisa su trayectoria, está vivo por una buena temporada en el Everton de la cual ha vivido. Eso que ahora elogie a Javier es un ardid para poder sacar el dinero que se pretende y dejarlo ahí. Me acorde de lo que alguna vez contó el “Vasco” Azcargorta, de que si hablas bien de tu caballo de te dan el millón de dólares que pides, si hablas más de él ni un dólar. Ese es el juego maquiavélico de Moyes, quien además dentro del sistema que emplea, Javier no tendrá cabida no facultad de demostrarse como el goleador que es. El futbol es cruel. El “Chicharito” llegó, como punta de lanza del proyecto Bilic, los resultados no llegaron, se fue y llegó el Villano que menos esperaba Javier en su camino.

DIFICULTADES

Así como Benfica no quiso prestar a Jiménez y Porto le sigue poniendo trabas a la salida de Layún, así se ha vuelto este mercadeo del futbol, donde los clubes no se tocan los sentimientos por su materia prima. Ni los usan, pero tampoco los benefician con una situación que deje contentas y satisfechas a todas las partes. El bien común no existe en el futbol y menos para la materia prima. Todo se convierte hacia el lado del que invierte y si bien el que paga manda, también debería de haber un poco de más sensibilidad para poder destrabar la serie de desencuentros que se llegan a dar en el camino y que a final de cuentas llegan a truncar carreras.

LA “TOTA” SIEMPRE CARBAJAL

Toño no tiene pelos en la lengua y evidente que sus palabras de Landon tienen ese doble sentido que le encanta manejar. Sí, la Tota tiene la razón, Landon construyo la rivalidad entre Estados Unidos y México. Que llevó el partido a otras alturas, llevó a esto al enfrentamiento a convertirse en un verdadero Clásico del Norte y todo lo que conlleva. Con Landon, sus declaraciones, su futbol, su festejo, sus pantalones, el juego entre México y Estados Unidos con la frontera entre ambos países y la inmigración se convirtió en una rivalidad que creció en el 2001 con la primera Guerra Fría jugada en Columbus, apelativo que un servidor le puso a esa primera batalla. El que Landon venga, sería el golpe mediático más fuerte en impacto del futbol mexicano en los últimos años, porque levantará pasión y odio, más allá de sus 35 años de edad y el retiro del que pretende salir por segunda ocasión. Pero en el futbol actual, la mercadotécnica manda y para esto el grupo de trabajo de Jesús Martínez se pinta sólo.

ELEGANTE “CHACO”

Qué bien por Christian. No se mete al carrusel de la polémica con las declaraciones de Caixinha. O Pedro sabe que decidió cortar al último ícono de Cruz Azul y ahora tendrá que aguantarse a escuchar el “Chaco” a donde vaya. Giménez con su profesionalismo, entrega y dedicación se lo ganó por sí solo y por más que el forcado diga que lo vean en el Museo, pues nadie le quitará su lugar al “Chaco” que en forma inteligente no se mostró a la polémica ni agrandar la declaración. Lo cierto, desde mi humilde punto de vista, es que alguien que dejó huella como Cristian, merece todo el respeto y el cuidado en lo que se vaya a hablar de él, ya que si la tribuna lo pide, es porque lo extraña y es una forma de reconocerlo lo que hizo, después de la salida que no se dio de la forma más adecuada por lo vertiginoso que es el mundo del futbol en su dinámica del cambio sin importar a quien pise, moleste o deje atrás.

LA DOS

Interesante la presentación de América en casa frente a un coco como lo ha sido Pachuca en sus últimas visitas al Azteca y que promete ser un buen agarrón como lo será el de Chivas ante Cruz Azul, un juego con muchas aristas y donde Caixinha busca su primer triunfo cementero. Gallos Blancos dio el golpe llevándose a Matías Britos, conoce el medio y es garantía de entrega y gol. Arley Rodríguez encontrará su desarrollo en Lobos BUAP a préstamo de unos Tigres que hoy buscan su primera victoria frente a un Santos que con Siboldi muestra otra cara y donde Djaninny fue figura en la primera jornada. Un fin de semana que debe ser espectacular en una Liga que arrancó a buen ritmo y con la expectativa, si habrá sorpresa al medio tiempo del León y Toluca con las barras y estrellas como protagonista-

