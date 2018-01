Pacto de civilidad entre directivas que debe transmitirse fuera de la cancha. Las rivalidades se dan en un partido de 90 minutos, en duelos épicos y emocionantes. Qué América vuelve en autobús a su llegada, 16 años después, es un ejercicio que debe resultar positivo. En un país que se ha llenado de violencia como el nuestro, es importante enviar con esto, un mensaje que Pumas ante América es un partido de futbol nada más y que no debe haber violencia en ningún momento, fuera de lo que es en sí es una actividad deportiva. América desde 2001 no llegaba así al estadio. Lo hacía en camionetas blindadas, no se quedaba a conferencia de prensa y zona mixta. Ojalá que esto resulte, porque de aquí en adelante volveremos a confiar en la seguridad en nuestros estadios y sus alrededores.

PARTIDO EXCEPCIONAL

Lo es por la rivalidad y por lo que se vive cada vez que Pumas y América están en la cancha. En esta ocasión el prometedor arranque que ha tenido los universitarios con unas Águilas que vuelan más fuera de casa, hace más atractivo el partido. Nico Castillo anda de amigo del gol y con Alustiza, está creando una mancuerna que puede marcar época en Ciudad Universitaria. Del lado de América, Oribe encabeza un poderoso ataque y si por lo menos Ibargüen y Ménez pueden ir a la banca y jugar unos minutos el espectáculo será más completo aún. Es un duelo que Paúl Aguilar se pierde siendo baja muy sensible para el esquema de Miguel, mientras que David reservó a su gente en Copa para este duelo estelar de la jornada.

CRUZ AZUL EN PROBLEMAS

León le llega en gran momento y aunque ambos vienen de perder en Copa, fue más fuerte la de Cruz Azul por lo hombres que empleó dentro del terreno de juego. Será un duelo en el cual Caixinha buscará su primera victoria como local en el timón y es momento que La Máquina de un partido en casa como el de la victoria frente a Chivas la semana anterior. León todavía sin Donovan está jugando muy bien y es peligroso. Así que veremos si esta Máquina es una realidad o apenas un espejismo en todo lo que se espera de ella.

CHIVAS EN AGUASCALIENTES

Y es que en esas aguas navega Chivas después de lo dicho por Matías en la semana. Para mí no fue abrir el paraguas, simplemente puso en contexto lo que vive el Rebaño ante el poderío económico de la Liga y lo que esto conlleva para poder robustecer planteles y más que se trata de buscar mexicanos que se los ponen a precio de oro. Lo de Almeyda causó toda una ola de comentarios alrededor y es evidente que se le tomó a mal por muchos lados, pero no debe ser así. Porque al final del camino no mintió y dijo totalmente la realidad por la que atraviesa el Guadalajara y que tendrá frente a un Necaxa herido que en el primero en casa empató a cero y después perdió frente a los Xolos de visitante.

PREGUNTA ¿Será que el Respeto Al Derecho Ajeno será La Paz en CU?

PD. Qué la civilidad sea el mejor resultado en la confrontación entre América y Pumas. Qué en la cancha gane el mejor.