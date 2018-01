En la cancha

En la jornada del 0-0 en cuatro encuentros, quedó demostrado que además de la falta de gol en partidos donde se esperaba mucho mas, el VAR viene a ser ya indispensable en la Liga MX. El sistema que estará en Rusiia 2018, debe llegar ya, para evitar situaciones bochornosas, como en los casos claros del Atlas vs. Toluca y Pumas vs. América. Las entradas imprudentes de Rafa estuvieron a la orden del día y no pasó nada. Lo de Uribe que entró a apelación, nunca era expulsión; la de Bruno Valdez, sí, la propia de Uribe en agresión a Cabrera se quedó sin tarjeta y varias más que estuvieron al filo de la navaja. El ojo humano ha sido rebasado por la velocidad y dinámica del futbol actual y el VAR se convierte ya en una herramienta indispensable para poder sanear muchas de las decisiones que se toman dentro de la cancha. La tecnología para sumar es bienvenida y si bien el VAR tiene también errores, son mas los aciertos y la justicia lo que prevalece con su uso.

SIN PELOS EN LA LENGUA

Carlos Vela es un crack y un bohemio de la vida. Es un hombre que dice su sentir sin guardarse nada y eso de que al principio no tenía reciprocidad con Juan Carlos Osorio, es un ataque de sinceridad, donde además reconoció que con el paso del tiempo se dio la empatía que hoy tiene al grupo mexicano convertido en un piñón en torno al técnico y él con ellos. Carlos lo expresó públicamente, pero hubieron varios que, en un principio, no comulgaron con las ideas de Juan Carlos, y con base en el trato, trabajo y apoyo que les ha dado, han llegado a un entendimiento, por lo cual ambas partes se sienten cómodas con los objetivos en común para poder avanzar y crecer en la esperanza que México ha tenido para trascender por fin en un Mundial.

“CHICHARITO”

Su perseverancia y profesionalismo siguen llamando la atención y más en tiempos de adversidad. Sus compañeros le reconocen y Moyes dientes para fuera también, porque lo necesita y se expresa bien de él. Ya lo dejó en claro su representante Eduardo Hernández en cuanto a dónde va en el trayecto de este mercado invernal y no se cierra a seguir con West Ham al que pertenece y tiene contrato, pero también buscando un lugar donde pueda sumar minutos rumbo al Mundial de Rusia. Lo de Besiktas, como se previo desde un principio, se ha convertido en una cortina de humo por cómo los turcos, a través de los medios, han tratado el tema y veremos ya este jueves en forma recta a donde está el destino de Javier, ya que ese día su representante, Hernández, se reunirá en Londres con la dirigencia de West Ham para buscar lo mejor para todas las partes.

INCREÍBLE

Sí me llamó la atención que la apelación de América en el caso de Uribe no haya progresado. Fue una jugada de chilena, una acción natural, donde no había la intención de dañar al adversario, pero a final de cuentas no prosperó la petición de las Águilas y se va suspendido un partido. Me llama la atención el castigo no mayúsculo por su seña a Cristante, pero ya lo habíamos vivido con Jémez la temporada anterior. Supongo también que sigue la investigación de los hechos en el Jalisco, porque el que no aparezca en el reporte amenaza de veto o una circunstancia de ejecución, tras el descalabro en la banca de Toluca, pues entonces no entendería cómo estamos juzgando este tipo de hechos violentos en un Estadio.

LANDON

Llegó y prendió la euforia en León. Se trolleó al “Chapo” Montes y ha caído como anillo al dedo en el plantel. Ahora será en la cancha donde Donovan con su futbol deberá pasar de lo mediático a lo efectivo. El futbol para mi no tiene edades y creo que Landon todavía tiene que aportar en la cancha en esta etapa final de su carrera, tras un retiro de año y medio.

PREGUNTA: Osorio dijo que la Liga esta sobrevalorada ¿Lo está?

HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO

Comentarios fschwartz@oem.com.mx twitter @fersch_4

PD. Escocia es un buen sinodal para el adiós en el Azteca. Hace cuatro años fue Israel y el nivel escocés es superior.

PD. 2 FELICIDADES AL ESTO EN ESTA COLORIDA ETAPA QUE SERÁ UN ÉXITO.