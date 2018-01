En la cancha

Hoy en el Centro de Alto Rendimiento se ofrecerá el desayuno anual con medios para dar a conocer la planeación de la Selección y sus divisiones en este 2018. Estará presente la plana mayor federativa y además Juan Carlos Osorio anunciará a los convocados para enfrentar a Bosnia la semana entrante en San Antonio. Será interesante conocer la logística y sobre todo los avances en la contratación de los partidos para el mes de junio camino a Rusia, después de la despedida en el Azteca frente a Escocia. El tiempo apremia y también sabremos si FIFA liberó ya a Jonathan González para que pueda ser parte del plantel.

DIFÍCIL SITUACIÓN

No es fácil la labor de Eduardo Hernández para liberar a Javier Hernández del West Ham y salir a préstamo. La reunión del miércoles fue el acercamiento que no resultó tan positivo y veremos si este jueves se puede destrabar en beneficio de “Chicharito”. Es lógico que West Ham quien pagó tremenda cantidad se quiera deshacer así porque sí de él y tal parece que de repente Moyes lo quiere, y no precisamente para jugar, sino para tenerlo ahí ante cualquier contingencia. Que sea lo mejor para Javier, quien anhela tener minutos máximos para llegar pleno al Mundial de Rusia 2018.

INTELIGENTE

Han criticado a Osorio por llamar a los Dos Santos y Vela para este duelo frente a Bosnia y a mí me parece inteligente y adecuado para que dé frente les deje en claro lo que quiere y pretende en su plan de trabajo al Mundial, en especial para ellos que están en MLS, que empezarán a competir hasta marzo y que urge tenerles en forma y juego para lo que se avecina del seleccionado nacional en este camino a Rusia que cada vez es más corto. México no puede prescindir de jugadores, así porque si y es prioritario tenerles en el momento adecuado para la competencia mundialista. Así que este llamado a Bosnia es para mí bien realizado y no quitan a lugares a Liga MX, donde en esas posiciones realmente no hay más piezas que mover.

EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ

Famosa aseveración de Benito Juárez que viene como anillo al dedo a la sanción interna de América a Darwin Quintero por el intento de balonazo al colega Marcelino García Fernández de ESPN. Muchas veces y la mayoría de ellas, el jugador no comprende que lo nuestro también es trabajo como el de ellos y que hay momentos para llevarse y otros para respetar. Buscar dar un balonazo a alguien que está haciendo su chamba grabando o haciendo en vivo su reporte no merece este tipo de hechos.

Darwin se equivocó y ahora tiene las consecuencias. América en lo suyo, llevar en forma correcta un relación profesional y darle su lugar a cada cosa en el momento justo. Así debe ser, aunque muchas veces se olvida.

ROMANO LUCHÓ

Rubén ha luchado por volver a la baraja de técnicos en activo. No ha sido fácil el camino, ahora juegan muchas manos y detalles en el camino de los cuales hay que ser cuidadoso y por ello esto del Atlas lo llevó a cabo con pinzas. Es un técnico trabajador, conocedor y entregado, que sólo le falta esa dosis de fortuna que se escapó de sus manos en aquella final donde Santos cayó frente al Toluca. Atlas es una revancha para Rubén y con experiencia más pericia, estoy seguro que lo sacará adelante.

PREGUNTA ¿Por qué Moyes se aferra a ‘Chicharito’. Lo quiere fastidiar?

HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO

PD.- Lo de Mascherano fue el ejemplo de aceptar el momento exacto para decir adiós.