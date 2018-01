En la cancha

Me encantó la expresión de Jonathan González: “Tengo cara de nopal, como se dice por ahí”, expresando su satisfacción por vestir la verde. Creo que este joven que ha demostrado grandes cualidades puede colarse a la lista final del Mundial, al igual que Víctor Guzmán, quien ha crecido enormidades con el equipo de Pachuca. Son dos jugadores realmente interesantes, que andan en buen momento y con el hambre que tienen deben ser fundamentales para poder sumar al grupo de la Selección. Osorio le echará un último vistazo a los de la Liga MX y veremos quiénes le convencen para poder sacar algo positivo en lo que será ya la recta final rumbo a Rusia 2018 y donde los locales van por siete u ocho lugares en la convocatoria final.

“CHICHARITO” SE QUEDA

No hubo poder humano que convenciera de un préstamo de Javier Hernández en el mercado invernal. Eduardo Hernández, su representante, tuvo tres largas sesiones con el West Ham United, y ante las lesiones le dieron un rotundo NO al préstamo de “Chicharito”, que este sábado entrará en acción en la Copa buscando convencer a Moyes para que le dé minutos. Más allá del sistema del escocés, me parece que éste fuera del campo, como persona, es realmente complicado y revanchista, más obsesionado con sus métodos y pensamientos, lo cual complica el accionar para un “Chícharo” que si algo tiene es mentalidad de hierro para salir de situaciones complicadas.

NO SE VALE

Porto le juega al vivo con Layún. Ni lo usa con regularidad ni lo deja salir. Es realmente vergonzoso lo que hace el club portugués a un hombre que quiere estar en forma para el Mundial y reclama esos minutos que no le dan. De qué sirve que sea halagado continuamente por Conceicao. De qué sirve que sea plurifuncional y rendidor. De verdad que entender el mundo del futbol se vuelve cada vez más complicado y toda la bola de intereses que le envuelve alrededor es peor.

ROMANO COMO GUERRERO

Su apellido lo pone como un Romano en batalla y guerrero, así como Rubén toma esta papa caliente de Atlas y le entra al reto de entrada para enfrentar al América con un día y medio de trabajo, que fue teórico más que en la cancha. Pero es tal su ansiedad y ganas de regresar al banquillo que no lo pensó dos veces para estar desde ya. De gran ayuda será Gerardo Espinoza, quien conoce a la par todo lo que pasa en la institución atlista. Rubén tardó dos años en regresar al carrusel, casi mismo tiempo que le costó a Luis Fernando Tena, hoy en Querétaro. Cada vez es más difícil llegar al timón. Cada vez es más complicado reinventarse y Rubén sabe perfectamente que es su última gran oportunidad para poder estar en la sincronía de los equipos de la Primera División.

IRONÍA DE BAÑOS

Me gustó la ironía de Santiago manifestando que están prohibidas las chilenas en las Águilas, después de que no le levantaron el castigo a Matheus por la chilena del domingo en CU y que ni Disciplinaria ni Apelaciones le quitaron. La razón es que es apreciación del árbitro y Santander la apreció como intencional y de ahí que ningún recurso haya funcionado. No podemos ser tan arcaicos; debemos ser más prácticos. Santander va de regada en regada y vuelve a aparecer en las nominaciones de este fin de semana, mientras que a Fernando Guerrero me lo guardaron. Mucho cuidado deberá tener la Comisión que dirige Arturo Brizio en este tipo de situaciones. César Ramos sigue muy constante junto con sus asistentes Torrentera y Hernández, en su camino a Rusia 2018.

