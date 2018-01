En la cancha

Lo de Chivas ya es de llamar la atención. Ha mejorado. Pelea todas, pero no llegan los resultados y uno se pregunta si Oswaldo Alanís seguirá estando solo en banca para una emergencia mayor, cuando el Rebaño hace agua en su zona baja. Chivas no se reforzó, otros lo hicieron y el esfuerzo es al triple para poder sacar los resultados. La defensa no es el fuerte de un conjunto que busca verticalidad y portería rival. Lo que sé de buena fuente, es que lo de Alanís se arregló para tapar el ojo al macho, pero que hay molestia en Chivas por el poco porcentaje que recibirán a cambio cuando se vaya al equipo de Getafe, y ahí es donde esa brecha tiene al Chiverío de malas.

SE VEÍA VENIR

Cuando Decio ratifica que mientras no se solucione el caso Márquez con el Departamento del Tesoro no hay forma de llamarlo a la Seleccion. Bueno, sí habría forma, pero queda de manifiesto que la federación por un jugador icónico, no pondrá en juego la candidatura del 2026. Así de claro y fuerte es el asunto del teje y maneje de este popular deporte, en donde se privilegian los momentos y no la historia de quien le dio gloria al país. Que salga de la Lista Clinton puede ser mañana, como en años, y es ahí donde el asunto para Márquez desafortunadamente le privará de su quinto Mundial.

LÁSTIMA VÍCTOR

Una pena es que Víctor Guzmán se pierda el torneo y el Mundial por una rotura de ligamentos. Era el mejor jugador de la Liga, al momento. Su crecimiento con Pachuca ha sido espectacular. Era un hombre que sí o sí debería estar en la convocatoria por la forma como defiende, sale y pisa área rival. Primero le pasó al “Guti”, ahora le pasa al “Pocho” y parece haber un maleficio en el medio del campo de los hidalguenses. Es joven, saldrá adelante, es doloroso y más en víspera mundialista.

SE VEÍA VENIR

El pleito Grupo Pachuca con Televisa y aliados se veía venir. Era cuestión de tiempo que se asestara el primer golpe a cambio de lo sucedido en la lucha por los derechos de la Selección y se viene una guerra que puede causar tremendos daños al futbol mexicano. Estoy seguro que Pachuca no se quedará cruzado de brazos y arremeterá. La investigación periodística es pulcra en cuanto a que se cuidó todo detalle y se consiguió toda documentación. Pero la realidad es que este partido comenzó jugándose en un lodazal, donde el que no cae resbala y el lodo brincará por todos los surcos posibles, y preparémonos como espectadores y analistas para lo que se viene. La Madre de todas las batallas.

LAYÚN

Nunca ha bajado los brazos y con meses muy complicados que le tocó vivir, encontró el oasis en su salida a Sevilla. Los andaluces ganaron el pulso a sus vecinos del Betis y es extraordinario para Miguel que tenga la salida para poder tener minutos y ritmo para el Mundial de Rusia 2018. Layún es un ejemplo a seguir. Nunca se rinde y todo por su propia culpa.

PREGUNTA: ¿La Madre de todas las Batallas le dará en la madre al futbol mexicano?

HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO

