Abolir el descenso por cuatro años, aumentar a 20 la máxima división y además, son proyectos que propone el Comité de Desarrollo para la mejoría de nuestro futbol. Si esto se hace como lo hizo la Premier en Inglaterra para salir fortalecida, no me cabe duda que será de gran ayuda, pero si es para que sólo jueguen los integrantes del Club de Toby en el máximo ascenso, pues prácticamente nos iremos a la ruina, a donde no debe haber la presión del descenso y perdida de la franquicia, pues la situación es que podemos caer en una mediocridad que se convierta en una espiral sin salida. Cuando se dio la Liga MX el concepto fue presentado para llegar a ser una liga de clase Premier, por momentos da la impresión que así haya se camina, pero con situaciones como esta propuesta, creo que se dan tres pasos para adelante y cinco para atrás, cuando las presiones de equipos involucrados por perder categoría comienzan a surtir sus presiones, para no tener pérdidas millonarias que ellos mismos se causaron.

LOS EXTRANJEROS

Limitar es algo que vengo escuchando desde 1980 y en pleno 2018 hemos aumentado. Hay equipos que mandan a la tribuna cada semana a muchos jugadores por la cantidad de extranjeros que han llegado, muchos de gran calidad, otros de poco pelo y a final de cuentas la maquinaria del negocio los mueve. Si entiendo que los precios del futbolista nacional están prohibidos, pero de eso a importar sin idea, sin ton ni son, para llenar bolsillos y dejar huecos en la cancha es una horrible realidad que vive el balompié mexicano, que además estoy seguro se reflejará a mediano plazo en el armar las convocatorias de la selección nacional.

HONESTIDAD PURA

Javier Hernández es un hombre puro y honesto. Dice las cosas como las vive y como son. Se manifiesta y sostiene lo que dice y hace. Es un jugador que debe tener imitaciones por su ejemplo para perserverar, no bajar los brazos y cumplir sus objetivos. El bien pudo declinar a seguir en Europa y venir a la MLS a ganar un dineral y el bien lo supo. Pero es un goleador tan pensante que sabe en la víspera de un Mundial lo importante que era permanecer en el viejo continente y lo más importante no bajar los brazos después de las dificultades que ha tenido en el camino y aprovechando cada segundo que le den en el terreno de juego. Eso sin duda ninguno le viene de maravilla y pone una senda de ejemplo para las nuevas generaciones.

GIGNAC

Rara vez habla y la entrevista que le hizo el equipo de comunicación de Tigres, primero en perfecto español, nos deja ver a un Gignac ubicado y comprometido. Sabe en qué a esta altura de carrera está, por lo que no se molesta con las rotaciones del “Tuca”. Le da la bienvenida a Jérémy, reconociendo que poco fue lo que pudo orientarlo con respecto a su conocimiento de la Ciudad de Mexico y sobre todo dejó en claro el respeto que tiene por Tigres, por el “Tuca” y por un país que lo acogió de maravilla y donde el ha respondido con creces en el terreno de juego. Así que Gignac habla con goles en la cancha y ahora ante un micrófono dejó ver esa buena personalidad que tiene.

7 DE MARZO, NUEVA ERA

Concacaf anunciará ese día su nueva Liga de Naciones, al estilo UEFA, en región cuatro y ahora si se acabo el negocio para SUM Marketing y Mexico tendrá que jugar en Fecha FIFA frente a rivales del área que poco aportaran a subir el nivel del balompié nacional. Es caer en lo mismo que eliminatorias y será peor que los moleros, tiempo al tiempo, como diría el “Tuca” hay de moles a moles.

PD: Qué bien habla español Gignac. “El calor nos chinga mucho en CU”… y tiene razón.