La división que se ha hecho entre la Liga MX y la de Ascenso es más que una separación. Las muestras de unidad de los equipos que pelean la categoría se ha manifestado en sus foros, en la cancha antes del arranque del juego de Mineros vs Atlante, en la Asociación de Futbolistas, en la renuncia de San Román en Tampico, lo dicho por Castellanos en UdG y así sucesivamente. Ojalá todas estas voces se escuchen en la votación, porque la Liga MX tiene la sartén por el mango con el 55% de los votos y si jala el 10% del amateur, habrá dado jaque mate a voces que tienen la razón porque abolir el ascenso y descenso, me parece un retroceso inmenso para que la Liga MX llegué a ser Premier.

NO ES CLÁSICO

Toda la razón tiene el “Piojo” al afirmar que no es un Clásico el duelo de esta noche en Monterrey frente a Tigres. Si es un encuentro entre dos nóminas fuertes, en rivalidad que ha crecido con finales, Liguillas disputadas, porque está el “Tuca”, porque Miguel le da sabor al América, y en el papel luce como un partidazo, que luego se neutraliza por la calidad de ambos planteles en la cancha, hecho que esperemos no se presente en esta ocasión. Es un partido entre unas Águilas que vuelan y unos Tigres adormilados que de aquí para adelante pueden salir a mostrar su poderío en la Liga.

SEMANA TURBULENTA EN CHIVAS

Muy fuerte la semana en Chivas ante la escasez de resultados y además en casa, las cosas no se le dan, siendo Santos un equipo que con Siboldi tiene orden y eficacia más gol con Djaniny y Fursch. Chivas busca director deportivo, Benjamín Galindo apunta firme, Oswaldo tardó en salir a decir que ni le habían hablado y con tantas fallas defensivas como falta de contundencia, la crisis de Almeyda y su gente puede agudizarse en la víspera de su participación en la Concacaf que da el pase al Mundial de Clubes.

MENSAJE CLARO

Caixinha como su afición taurina toma el toro por los cuernos y vaya revolcada de muleta que le metió al ecuatoriano Ángel Mena. Vaya mensaje contundente sin mencionar nombres, pero si actitud y es que el ecuatoriano se ha apagado notoriamente y cuando juega no se le ve con ánimo a pesar de la calidad que tiene. Necaxa su rival en turno es mejor visitante que local, siendo que La Máquina no ha podido ganar, y es momento que la conexión que tienen con el portugués se refleje en resultados, porque el Azul no perdona.

LANDON

Hoy en la banca podría tener minutos contra el Puebla. El destino es muy curioso porque en la banca de frente estará el Profe Meza, primero que sufrió el 2-0 que se volvió bandera en Columbus, hasta que finalmente México ganó en la última eliminatoria. Donovan en aquel 2001 fue factor. Hoy Meza anda encarrillado con Puebla y Landon busca rugir en territorio mexicano.

PREGUNTA ¿No que el “Peje” no era americanista? Cuau y Ríos en sus filas

HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO

Comentarios: fschwartz@oem.com.mx. Twitter @fersch_4

PD: Osorio el lunes en Dallas. Veremos que dice sobre la lista de 35 que se dará a FIFA previa a los 23 finales.