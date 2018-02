En la cancha

Real Madrid puede estar bien, puede estar mal, pero de que nació para ser protagonista de la Champions, es una realidad. Los merengues aparecen en el momento justo y en un vendaval de tres minutos, con ese revulsivo llamado Asencio, lleva una ventaja que si bien no sentencia la serie, le da para manejarse en la visita al Parque de los Príncipes. Cristiano sigue haciendo historia frente al marco, con números impresionantes, pero lo más importante es que un Real Madrid que en los segundos tiempos cae en un abismo, sacó las fuerzas de su linaje para darle un fuerte golpe a un París St. Germain que no termina por dar el estirón europeo. No está muerto, pero sí está sentenciado a hacer un partido perfecto el 6 de marzo, porque estos merengues escuchan el himno de la Champions y se van con todo.

LA VUELTA DE LA PREMIER



Los ingleses no han trascendido en Champions de tiempo atrás y lo sucedido en esta jornada levanta esperanzas claras. Manchester City y Liverpool, ya con el boleto en la bolsa tras sendas goleadas de visita, y un Tottenham con dos goles de visitante contra la Juve, han dejado en claro que la mejor Liga del mundo quiere llegar a todo pulmón en esta edición de la Champions. Los equipos de Guardiola, Klopp y Pochetino, vaya que lucen sólidos y aún les queda esa cuarta carta llamada Manchester United con la dirección de Mourinho. Ojo con la Premier, que quiere ir al asalto este ciclo del título continental.

“CHICHARITO”, MADURO



Escuchar a Javier tranquilo, con esa mentalidad de hierro que siempre le acompaña y esa madurez que ha alcanzado, es una excelente noticia para la Selección Mexicana en su camino a Rusia 2018. “Chicharito” está por cumplir su noveno aniversario en Europa y luchando con muchos factores se ha mantenido, sin perder ese instinto goleador y siendo solución para sus equipos. Más allá del sistema del entrenador Moyes, Javier se las ha ingeniado para hacerse presente en la portería y él cuando se enracha no para, siendo que esto le llega en buen momento. El que aspire a ser campeón mundial, es un deseo válido y genuino, porque se va a competir por lo máximo y ya veremos lo que los resultados llegan a indicar. Hoy, Javier está más fuerte que nunca y con sus 29 años, muy maduro y sabiendo el papel que juega, en lo que está en sus manos, porque otros son los que deciden.

AMÉRICA GUSTA



“Piojo” Herrera y América son una combinación exclusiva en su forma de entenderse y manifestarse. Las Águilas vuelan con paso firme, con un futbol que agrada y el gol que les faltó en la liguilla pasada y en el arranque de éste, ahora se convierte en una patente con la rica variedad de opciones que tiene Miguel para plasmar en la cancha. Ménez ya dejó indicios de su calidad, Ibargüen es rápido y pelea cada balón, mientras que Cecilio revivió y Uribe es de clase mundial. Hay que destacar también la buena labor de Martin en el frente y por supuesto a Paul Aguilar, quien está de regreso. Marchesín es garantía atrás y William se adapta donde lo pongan. Este América ahora empieza el tramo fuerte con la actividad de Concacaf y Liga. Veremos para qué está hecho; por ahora gusta, gana y además está metiendo goles.

LA CONTROVERSIA NO PARA

La unión que muestran los equipos de Ascenso es llamativa, en un futbol mexicano de familia disfuncional y donde cada quien ve para sus intereses. Sé de buena fuente que la reunión en la Federación fue álgida, fuerte, con encontronazos, y veremos para la nueva reunión qué sucederá.

El que se haya filtrado la idea del Comité de Desarrollo, no es culpa de los comunicadores y periodistas, ya que es nuestra chamba y no se vale escudarse en eso, cuando muchas cosas se manejan y se saben porque esto del futbol es como jugar a las coladeritas, con todas las filtraciones que conllevan.







PREGUNTA: ¿“Piojo” y América, un matrimonio perfecto?

HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO.







PD.- Si los directivos y clubes no entienden el VAR, pues a estudiar. El sistema es claro: sólo Penaltis, Fueras de lugar, Tarjeta mal aplicada y Gol. Punto. No a cada rato. No es feria.