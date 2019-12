En la charrería

Gabriel Torres de la Hoz

Antes de comentar el fastuoso cierre de las fiestas de aniversario de la bien llamada Catedral de la Charrería en la Ciudad de México, con sede en el Rancho Grande de la Villa que bien preside Ricardo Mancilla Pérez, apoyado con su Consejo Directivo, la Reina Iraís I Cabañas y el Comité de Damas al frente KattyMancilla, satisfechos por el gran trabajo realizado en un año de gestión, el ESTO Diario de los Deportistas que apoya nuestro único deporte nacional los felicita.

Hablando de felicitaciones, con la venia del ESTO, permítanme con toda sencillez, agradecer las mismas para este escriba con motivo de mi cumpleaños, a la gran familia charra, a mi Alma Mater la “José Becerril “ de Azcapotzalco, a la única Peña Charra “Juan Manuel Alférez Chavarría”, a los caballistas Mexiquences, a mis compañeros de la Prensa Escrita, a mi estimada SONGIE TV ya con repercusión mundial, a la gran Unión de Asociaciones de Charros de la Ciudad de México, a todos, a O.E.M. muchas gracias, este estímulo a través de 21 años ya, escribiendo para nuestra pasión, la Charrería.

MUCHAS GRACIAS.

El 87 fastuoso aniversario de la Agrupación Regionales de la Villa, en primera instancia nuestros eventos tradicionales, el pialadero, caladero, coleadero, jineteadero, 2º. Caladero femeni, pero sobre todo la gran charreada de Gala, que reunió a múltiples invitados especiales, dentro de los que saludamos a los testigos de honor, el Presidente de la Unión de Asociaciones de Charros de la Ciudad de México Fernando Pascual Islas, José Merino Castrejón ex Delegado de la G.A.M. socio honorarios de la Agrupación Regionales de la Villa, Salvador Arteaga en representación del Alcalde de la G.A.M. se le otorgo medalla de oro a Epigmenio Zermeño Rocha, Medalla de Plata a José Luis Trujillo Rodríguez, Reconocimientos a Pablo Cerón Matchain, a Javier García Sánchez, reconocimientos a todos los ex presidentes de la Agrupación Vivos, Ricardo Mancilla recibió un reconocimiento de Eloy Salazar Delgado, quien fue el homenajeado de este fastuoso 87 aniversario de la Catedral de la Charrería; deje al último el precioso Jarabe Tapatío con todas las ex Reinas de la Agrupación Regionales de la Villa.

NOS VEMOS EN EL LIENZO