En la charrería | Torneo del 98 aniversario de la Nacional

Por: Gabriel Torres de la Hoz

Querida familia charra, antes de informar el estado del Torneo AA de la Decana Nacional de Charros, así como sus torneos individuales; no podría omitir mi agradecimiento a todas las instituciones charras y civiles que me hicieron el favor de felicitar por los 20 años que cumplí como columnista de Organización Editorial Mexicana, primero en el periódico, EL SOL DE MÉXICO y ahora en el ESTO Diario de la Charrería, en especial al grupo de ex presidentes de mi alma mater, la “José Becerril” de Azcapotzalco, a mis amigos y directivos de la Asociación Nacional de Charros, a la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México, su presidente Armando Camacho Mejía, mi jefe de la sección de deportes de OEM Roberto Quezada Monter, a mi capitán del equipo prensa Charra Nacional Abel Díaz director general de charros.com. En verdad estimula a este escriba que lo recuerden a través de 20 años al servicio de la Gran Familia Charra, MUCHAS GRACIAS.

Desde el jueves 23 del presente, la Charrería de diversos estados de la República Mexicana se dieron cita en el Coloso de Constituyentes, bien llamado Rancho del Charro, para participar en el Torneo del 98 Aniversario de la Decana. Nos vamos a ocupar de los primeros lugares, tomando como base la puntuación del alto rendimiento de la la charrería y una de excelencia.

1er Lugar. La TITIS BARRERA del Estado de México con 406 pts.

2º Lugar. FUERZA MEXIQUENSE del Estado de México con 333 pts.

3er Lugar. Empate entre los Regionales de Guerrero, Guerrero con 326 pts. y un equipo de la Nacional de Charros el 3 con los mismos 326 pts.

4º Lugar. Ganadera Santa Isabel Puebla con 313 pts.

5º Lugar. Charros del Pedregal con 311 pts

6º. Lugar. La José Eduardo Ochoa del Estado Charro de Hidalgo con 310 pts.

Con toda seguridad habrá cambio en esta tabla de posiciones, pero sobresalen también sus grandes torneos individuales en sus diferentes categorías, mismo que daremos a conocer. Nos vemos en el Lienzo de la Nacional