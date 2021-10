En la política

RICARDO MONREAL RECIBE A MARCELO EBRARD Y A KEN SALAZAR

Con agenda llena inició la semana el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal pues gracias a sus buenos oficios políticos y a la relación de cooperación entre Poderes que ha entablado con el canciller Marcelo Ebrard y el resto del gabinete, el funcionario explicó a los coordinadores parlamentarios los pormenores del nuevo “Entendimiento Bicentenario” que sustituye al Plan Mérida y que se presentará de manera oficial el 1° de diciembre. También se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar quien aceptó que aún falta mucho por hacer en la relación, entre los dos países y destacó los esfuerzos que se están realizando desde su país para combatir la pandemia. Pero lo que más llamó la atención fue el grito:” Que viva el Santo Niño de Atocha” que lanzó el diplomático estadounidense al finalizar la entrevista con los medios de comunicación y que sabemos es el Santo al que Ricardo Monreal le tiene más fe.

ESTEBAN MOCTEZUMA PROTAGONISTA DE REUNIONES DE ALTO NIVEL MÉXICO-EU

Es justo reconocer el esfuerzo del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma pues gracias a sus buenos oficios diplomáticos y a la buena mancuerna que ha hecho con el canciller Marcelo Ebrard, México y Estados Unidos han estrechado su relación, en los últimos meses, lo que ha derivado en reuniones de alto nivel entre personajes clave de ambos gobiernos. Para muestra basta mencionar el encuentro que protagonizaron los encargados de la seguridad de ese país encabezados por el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el hecho de que ambas naciones retomaron el mes pasado el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), que no se realizaba desde 2016, tras la visita que hizo a México en junio de este año la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris. En todos estos encuentros, sin duda, Esteban Moctezuma ha tenido mucho que ver, pues él, junto a Ebrard han allanado el camino en las negociaciones para alcanzar estos resultados. Tras el éxito de la reunión de alto nivel del viernes pasado, Moctezuma Barragán detalló que luego del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos, inicia un esfuerzo conjunto entre ambos países, en favor de la población para un esfuerzo regional contra la inseguridad, respetando soberanías.

ALFREDO VILLEGAS GESTIONA INVERSIONES PARA SINALOA EN FRANCIA

Ocupado está el ex diputado federal Alfredo Villegas Arreola quien recientemente realizó un viaje a Paris con empresarios Sinaloenses. Importante, pues Villegas Arreola sirvió de puente de enlace pues el objetivo es iniciar un intercambio comercial de productos Sinaloense a esta región europea. En el tema político las cosas no pintan menos ocupadas pues se comenta que pronto habrá cambios en la dirigencia del tricolor en su natal Sinaloa y su nombre se escucha está sonando fuerte, pues además de que el ex diputado cuenta con el respaldo y la confianza de su líder nacional, Alejandro Moreno, en su entidad es uno de los políticos que tiene gran estructura. Estaremos pendientes.

SENADOR VÍCTOR FUENTES PUGNA POR LA CREACIÓN DEL FONDO DE APOYO A LA MATERNIDAD

Activo se encuentra el senador del PAN Víctor Fuentes no sólo en su estado natal, Nuevo León donde realizó la brigada ´Visión Nuevo León´ a fin de apoyar a la población con algún tipo de problemas visuales, sino que su trabajo legislativo no cesa y hace unos días presentó junto con los senadores Julen Rementeria del Puerto, Josefina Vázquez Mota, Alejandra Noemi Reynoso Sánchez, José Alfredo Botello Montes, Roberto Juan Moya Clemente e Ismael García Cabeza de Vaca, una iniciativa que expide la Ley del Fondo de Apoyo a la Maternidad. El legislador explicó que el objetivo será, apoyar a las mujeres embarazadas en situación vulnerable. Dicho Fondo será administrado y operado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Para su funcionamiento, dijo, el Fondo recibirá los recursos suficientes provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación que se le asignen del rubro de asistencia social. También proponemos la creación la creación de Centros de Atención a la Maternidad en todo el país. Dichos Centros serán dependientes jerárquica y presupuestalmente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Su finalidad será brindar asistencia, apoyo e información necesarios a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA: DE CARA AL FUTURO, EL PRD SE RENUEVA

Comprometido con su partido el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera tuvo un día muy agitado pues estuvo presente en la reunión donde se anunció el relanzamiento de este partido político que por cierto no incluye cambio de nombre ni color, pero lo que sí va a cambiar son sus estatutos y documentos base, dicen, para mantenerse cerca del electorado. El legislador destacó los compromisos por la Unidad y la Transformación Democrática del PRD al asegurar que, de cara al futuro nacional, se renueva de la mano de las juventudes y sociedad civil.

MARIO DELGADO DESTACA BONDADES DE LA REFORMA ELÉCTRICA DE AMLO

Muy participativo se le ha visto al líder de Morena, Mario Delgado promoviendo las bondades de la reforma eléctrica que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador y tras celebrar que en la mañanera se haya dado una clara explicación de la iniciativa, el morenista destacó la importancia de que el Estado retome la conducción de la política energética para poder garantizar, dijo, mejores precios para la nación y terminar con la corrupción en el sector. Además, a Mario Delgado se le ha visto muy cercano a los senadores y este fin de semana estuvo en Quintana Roo, junto con Ricardo Monreal y otros legisladores para acompañar a la senadora Marybel Villegas en su Tercer Informe de Labores.

DIPUTADO IGNACIO MIER CONCENTRADO EN LOS ACUERDOS PARA CRISTALIZAR EL PAQUETE ECONÓMICO 2022

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier se alista para iniciar con los acercamientos con todas las fuerzas políticas para poder allanar el camino de la negociación que le permitan sacar adelante la iniciativa en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero todo a su tiempo y por ahora el Paquete presupuestal del próximo año es su prioridad. Como ya dejó en claro que en el tema energético no se legislará al vapor y se escucharán todas las posturas, por lo pronto Mier Velazco está concentrado en estos días en el tema económico que tendrá que estar listo en este mes para que el Senado analice la Miscelánea Fiscal. Eso sí el legislador aseguró que en el Paquete Económico 2022 habrá recursos suficientes para que los estados y municipios reactiven su economía y generen inversión.

SENADOR JUAN MANUEL FOCIL: LLAMA AL GOBIERNO DE TABASCO QUE SE CUMPLAN PROMESAS DE BAJAR LAS TARIFAS DE LUZ

Preocupado, pero sobre todo ocupado está el senador del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), Juan Manuel Fócil Pérez, y por eso hizo un *llamado al gobernador del Estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, para que esté pendiente y vigile que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realmente baje el costo de la luz. Y es que el legislador señaló que se han hecho infinidad de promesas que mejorarían las condiciones de los usuarios y ninguna se le ha dado cumplimiento, incluyendo el bajar las tarifas de energía eléctrica en el estado. “Quisiera pedir públicamente al gobernador que vea con CFE que *se reduzca realmente el costo de la energía eléctrica en Tabasco.





