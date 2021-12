En la política...

AMLO CRITICA AL INE PORPOSPONER REVOCACIÓN DE MANDATO Y ADVIERTE QUE HAY OTRAS INSTANCIAS

Como era de esperarse el presidente Andrés Manuel López Obradorcalificó de lamentable y penoso que elInstituto Nacional Electoral (INE) posponga la consulta de revocación demandato argumentando falta de recursos para llevarla a cabo; sin embargo,recordó que hay otras instancias como el Tribunal Electoral del Poder Judicialde la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quepueden dar luz verde al proceso. Eso sí el mandatario insistió que si es unasunto de recursos deberían ahorrar presupuesto para llevar a cabo esteejercicio, aunque sigan conservando sus privilegios. "Con esos recursos yaunque dijeran no vamos a poder instalar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 milcasillas. Nos alcanza para instalar 10 mil, 20 mil, 30 mil, pero cumplir con elmandato constitucional.No puede ser que esgrimiendo que no tienen presupuestono quieran hacer la consulta o eso es lo que se está interpretando por susactitudes, ojalá y esto se resuelva", agregó.

SENADOR RICARDO MONREALRESPONDE A GOBERNADOR DE VERACRUZ QUE NO DEFIENDE DELINCUENTES Y LLAMA AL CONGRESOLOCAL A DEROGAR EL DELITO DE ULTRAJES A LA AUTORIDAD

Pese a que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, entregó buenascuentas en el periodo ordinario de sesiones pues gracias a su eficacia políticay capacidad de negociación los legisladores morenistas cumplieron con la agendaque se habían propuesto, el legislador no descansa y sigue atendiendo lascausas en las que cree como la justicia y es que Monrealestuvo en el domingo en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de PachoViejo, Veracruz donde le contestó al gobernador Cuitláhuac García, quien lo había acusado de defender delincuentesal posicionarse contra el cargo de “ultrajes a la autoridad”, por el cual seencarceló a seis jóvenes durante cuatro meses en esa entidad. Monreal celebró que Alejandro Quijano, juez segundo dedistrito, determinara la libertad de los jóvenes que ya llevaban meses enprisión preventiva oficiosa. Y envió de manera formal un exhorto al Congresodel Estado para que derogue este tipo penal que viola los derechos humanos delas personas. Al fijar su posicionamiento, el zacatecano señaló: “No defiendocriminales, defiendo el Estado de derecho expresado en el principio depresunción de inocencia, libre desarrollo de la personalidad y la libertadmisma, que la legislación de un delito no institucionalice el abuso deautoridad ni le de elementos legales al Estado que sea para vulnerar lalibertad y seguridad de sus ciudadanos. Desafortunadamente hay varios casos queconfirman que el delito de ultrajes a la autoridad se ha instrumentado en elEstado de Veracruz para legitimar el abuso de autoridad.En una democraciamoderna no es admisible esto, la democracia no solo son votos, son razones yhasta donde comprendo no existe una sola razón para que exista el delito deultrajes a la autoridad”, concluyó.

HÉCTOR MELESIO CUÉNOJEDA DEJA UN BUEN EJEMPLO Y DIPUTADOS DEL PAS REBASAN EL NÚMERO DE FIRMAS PARASOLICITAR REVOCACIÓN DE MANDATO

Buenejemplo les dejo el expresidente del partido Sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda, actual secretario de Salud en Sinaloa alos diputados del PAS pues ya recabaron 131 mil firmas, para solicitar al INEla Revocación de Mandato de AMLO. AlbaVirgen Montes Álvarez y Gene René Bojórquez informaron que los 4 milpromotores que recolectaron las firmas de los sinaloenses rebasaron lo que pidela ley en ese estado que pide alrededor de 65 mil rubricas. Esjusto reconocer el esfuerzo de los promotores pues no es un proceso fácil nisencillo. “En nuestra entidad la tarea está hecha, y lo logramos por laconvicción que tenemos de consultar a la población, recuérdese que tenemos laexperiencia de participar en la elaboración de iniciativas ciudadanas, perosobre todo de alcanzar el número de firmas que establece la ley”, señalaron.

PRESIDENTA DEL SENADOOLGA SÁNCHEZ COMPARTE SU RECETA DE BACALAO A LA VIZCAÍNA

Las fiestas decembrinas están en pleno apogeo y las figuraspolíticas nos muestran algunos de sus rituales como por ejemplo la presidentade la Mesa Directiva del Senado, OlgaSánchez Cordero quien compartió su receta de Bacalao a la Vizcaína. Envarios videos la legisladora explica paso a paso como cocina el platillotradicional de Navidad pero que se adelantó para complacer el paladar de suesposo en su cumpleaños. La senadora de Morena picó cebolla que puso en aceitede oliva extra virgen hirviendo, le agregó una mezcla salsa de tomate con chilechipotle, ajo y recomendó no echarle sal al platillo porque el bacalao “es muysalado”. Tras desalar el bacalao en trozos durante dos días y una noche, doña Olga agregó piñones, nuez, almendras,pasitas, alcaparras y aceitunas al pescado ya cocido con la salsa de tomatepara finalmente adornarlo con papas cambray y chiles güeros.

SENADOR VÍCTOR FUENTESVA POR REFORMAS PARA QUE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEAN OBLIGATORIOS

Muy activo cerró el periodo ordinario el senador Víctor Fuentes y se le vio muyparticipativo durante la discusión de la Ley de Movilidad. Y es que ellegislador panista expuso que, si bien el Estado debe garantizar la seguridad yreconocer los derechos de los peatones, ciclistas y usuarios en general, en laley que se aprobó la semana pasada no hay soluciones para reparar daños. “Debe ser obligatorio que los conductores cuentencon seguro de responsabilidad civil”, demandó. Es por esto que, el senador Fuentes Solís ya está afinando losdetalles de una iniciativa que presentará en el próximo periodo ordinario desesiones que inicia en febrero y que va enfocada en este sentido, puesargumenta que existen muchos conductores que evaden esta responsabilidad y notienen asegurados sus vehículos lo que deja en la indefensión a las personasque son víctimas de algún accidente.

SANTIAGO CREEL ANUNCIAQUE TERESA JIMENEZ SERÁ SU ABANDERADA EN AGUASCALIENTES

El PAN ya está definiendo a sus abanderados rumbo a los comiciosdel próximo año y tras un pacto de unidad la Comisión Política del PartidoAcción Nacional que encabeza SantiagoCreel Miranda, informó que la diputada TeresaJiménez Esquivel será la precandidata de Acción Nacional al gobierno deAguascalientes. El senador Antonio Martín del Campo, actuó conaltura de miras y supo privilegiar los intereses del partido a los personalespues la selección se resolvió a travésde una encuesta que determinó que la diputada cuenta con un mayor número depreferencias. Ante esto, Creel Mirandareconoció a Martín del Campo, por"privilegiar el interés general, antes que el particular". “La buenanoticia es que dos aspirantes muy representativos de lo que es el panismo deAguascalientes el día de hoy han llegado a un acuerdo por la unidad delpartido, a través de un diálogo político, que se llevó a cabo por variassemanas y estuvieron platicando y platicando se pusieron de acuerdo. Hablandose entiende la gente”, destacó Creel Miranda.

SENADOR MIGUEL ÁNGELMANCERA REFRENDA COMPROMISO CON MIGRANTES

Muy activo estuvo el fin de semana el coordinador del PRD en elSenado Miguel Ángel Mancera a quiense le ha visto muy cercano al Ricardo Monreal y junto con él, en el marco del DíaInternacional del Migrante, refrendó su compromiso para seguir trabajando afavor del respeto a sus derechos humanos y mejorar el marco regulatorio detrato a las y los migrantes. Y es que el sábado el Senado de la Repúblicadeveló una *inscripción en letras doradas en el Patio del Federalismo en honorde los más de 30 millones de migrantes mexicanos que están en otros países. Enesta ceremonia también se presentó el libro *Drama y odisea de la migraciónmexicana* de Heriberto Galindo Quiñonesy Emilio Coral García. En este marco Miguel Ángel Mancera Espinosa mencionóque el GPPRD mantendrá la apertura al diálogo con la Cancillería parafortalecer la política migratoria y estará pendiente de la comparecencia deldirector del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, el próximo mes de enero.

BIDEN ANUNCIARÁ HOY MEDIDAS PARAEVITAR CONTAGIOS POR COVID, PERO NO HABRÁ CONFINAMIENTO

Seespera que este martes el presidente estadounidense, Joe Biden, dirija un discurso a sus gobernados en los que resaltarálos beneficios de la vacunación, pero no habrá confinamiento ante el aumento decasos de coronavirus. Así lo anunció la secretaria de prensa de la Casa Blanca,Jen Psaki quien precisó que tambiéndará a conocer "medidas" para incrementar el acceso a las pruebas decovid-19. Y es que en varios países existe el temor de que la variante ómicronsobrepase los contagios que se dieron con la cepa delta y Estados Unidos no esla excepción pues ya las autoridades sanitarias han externado su preocupaciónante el riesgo de que ese país enfrente una nueva ola de contagios derivado delas fiestas de fin de año y las condiciones meteorológicas propicias a lasreuniones en interiores.

POR ÓMICRON SE POSPONE FORO ECONÓMICODE DAVOS

Por segundo año consecutivo el Foro Económico Mundial aplazó sureunión anual de Davos, que debía realizarse del 17 al 21 de enero próximo,debido al agravamiento de la situación sanitaria en Suiza debido a lapropagación de la variante Ómicron del coronavirus lo que ha obligado a lasautoridades a reforzar las medidas sanitarias. El Foroindicó que tiene planeado realizar esta reunión a mediados de año, al iniciodel próximo verano en el hemisferio norte. El evento, que se celebra cada año desde 1974,ha recibido a lo largo de los años a invitados como el expresidente de EstadosUnidos Donald Trump, el mandatariochino Xi Jinping, la activistacontra el cambio climático GretaThunberg y la estrella de rock irlandesa Bono, entre otras figuras políticas y empresariales. “Lascondiciones actuales de la pandemia dificultan enormemente la celebración deuna reunión mundial en persona. Los preparativos se han guiado por elasesoramiento de expertos y se han beneficiado de la estrecha colaboración delGobierno suizo a todos los niveles”, dijo el FEM









