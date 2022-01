En la política...

SENADOR RICARDO MONREAL NO SE CONFRONTARÁ CON AMLO PERO SE MANTIENE FIEL A SUS PRINCIPIOS

Quien cimbró a la clase política dominante fue el líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal el fin de semana tras la entrevista a un diario de circulación nacional ya que como en todo, hubo quien aplaudió sus opiniones y quien de plano se le fue a la yugular sólo por mencionar lo que muchos ven en Morena pero no se atreven a decir. Y es que el legislador aseguró que adelantar el proceso para suceder al presidente de la República sólo traería problemas internos en ese partido y consideró que los radicalismos al interior del movimiento fundado por el presidente de la República sólo provocan la aniquilación y destrucción. “Los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos. Se equivocan, porque no va a quedar país para nadie. El aniquilamiento solo deja destrucción”, dijo Monreal. Sin embargo, el zacatecano sigue fiel a sus principios y congruente como es hoy aclara que nunca se confrontará con el Presidente porque la mejor decisión que tomó fue acompañarlo en su proceso de transformación que encabeza. Y así, con el gran colmillo político que lo caracteriza el zacatecano sale al paso y asegura que “El proceso de transformación implica opiniones diversas y hasta encontradas; en una democracia es natural. Sostendremos nuestra posición, nadie se debe alterar ni ofuscar; continuaremos para lograr un país con justicia y paz. Por eso luchamos, no abandonaremos nuestra esencia”.

SENADOR VÍCTOR FUENTES PIDE CAMBIOS EN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA EVITAR INGOBERNABILIDAD EN NUEVO LEÓN

Muy atento ha estado el senador Víctor Fuentes a la estrategia de seguridad que se implementa en su estado y por eso tras los hechos violentos que se presentaron en el Centro de Reinserción Social de Apodaca en el que según él tuvo un saldo de más de 50 personas lesionadas, el legislador pidió un cambio de timón y mayor control en los penales. En este sentido, el panista recordó que el último motín suscitado en un centro penitenciario de Nuevo León fue en 2018, por lo que consideró que gobierno muestra “un evidente descontrol de los penales y de la seguridad en general”. Ante esto, Fuentes Solís hizo un llamado al Gobierno del Estado a realizar cambios en estrategia de seguridad, “antes de que la ingobernabilidad rebasé al estado”, El senador panista añadió que, en estos primeros días del año, los números en cuestión de seguridad no le son favorecedores al actual gobierno de Samuel García, a quien solicitó redoble esfuerzos y asuma la responsabilidad.

SANTIAGO CREEL Y MARKO CORTÉS LOGRAN ABRIR A DEBATE REFORMA ELÉCTRICA Y ECONOMÍA

Grandes pasos se están alcanzando tras los diálogos que están sosteniendo los panistas con el gobierno federal y es que, durante la reunión, en la que estuvieron presentes el secretario de gobernación Adán Augusto López, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y el diputado Santiago Creel, entre otros, se acordó instalar dos mesas de diálogo, una sobre economía y otra en torno al tema eléctrico, para el próximo 19 de enero. Creel Miranda explicó que a esa reunión acudirán los titulares de la CFE, Manuel Bartlett, la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. "Por parte de nosotros estamos por determinar a nuestros representantes, pero serán legisladores, diputados y senadores, además de técnicos expertos en la materia", destacó Creel Miranda. Enhorabuena por el bien del país.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA: HAY VOLUNTAD POLÍTICA PARA QUE EN FEBRERO SE DISCUTA LEY DE CANNABIS

Muy activo arranca el año el coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y por lo pronto ya anunció que en el periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de febrero se le dará prioridad a la expedición de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Mancera dio las buenas noticias y ya nos adelantó que hay acuerdos entre los grupos parlamentarios para darle celeridad a este asunto que está pendiente desde la pasada legislatura. “Sí hay, digamos, voluntad política, hay acuerdos como para que salga cannabis, debe salir. Sí hay acuerdos suficientes como para impulsarlo y que salga y que México dé ese paso”, expresó. Mancera Espinosa destacó que se elaborarán dos dictámenes, ya que se abordará por separado el tema de la industrialización del cáñamo, es decir, el cannabis no psicoactivo que traerá grandes beneficios económicos para nuestro país. Estaremos atentos.

MARCELO EBRARD ENCABEZA REUNIÓN CON EMBAJADORES Y CÓNSULES

Gran liderazgo mostró el canciller Marcelo Ebrard en la inauguración de la 33 Reunión de Embajadores y Cónsules donde se detallaron las acciones que se realizarán en este 2022 entre las que destacan: el fortalecimiento del sistema de salud, contribuir a recuperación económica; demanda en Estados Unidos contra productores de armas; promoción de la vida digna de las personas; incrementar la autoridad moral de México en el mundo; promover la memoria histórica de México; brindar más servicios y de calidad; brindar protección consular y conectar a México con la ciencia y tecnologías globales. Eso sí Ebrard sostuvo que seguirán pendientes y concentrados en la atención de la epidemia porque estamos, dijo, lejos de haberla superado, y en la recuperación económica. Asimismo, mencionó que continuarán con las causas de México, como reducir la violencia e impactar en la producción de armas con la demanda que se interpuso en Estados Unidos. Seguirán adelante con la política exterior feminista, impulsar acciones a los fenómenos de migración y en la lucha para combatir el cambio climático, entre otros. Nutrida estuvo la reunión, aunque sí con estrictas medidas pues al encuentro acudieron el embajador de México en Estados Unidos y exsecretario de Educación, Esteban Moctezuma, la exsecretaria Josefa González-Blanco, quien está al frente de la embajada de México en Reino Unido, y los secretarios de Turismo, Miguel Torruco; del Trabajo, Luisa María Alcalde; de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, así como el comandante Bucio que encabeza la Guardia Nacional. También la presidenta de la Mesa directiva del Senado, Olga Sánchez, y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier.

ESTEBAN MOCTEZUMA RECIBE LOTE DE VACUNAS Y DETALLA ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD ENTRE MÉXICO Y EU EN REUNIÓN DE EMBAJADORES Y CÓNSULES

Días de intenso trabajo ha tenido el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma ya que el fin de semana encabezó la recepción de un lote de 2.7 millones de vacunas de la farmacéutica Moderna contra el COVID-19. Ahí Moctezuma aseguró que la donación es una muestra de que México y Estados Unidos no son vecinos distantes, sino vecinos solidarios. “Este es un paso más en nuestros esfuerzos para cooperar con la sociedad, el gobierno y las empresas de Estados Unidos para beneficio de nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera, tal y como lo ha mencionado el presidente López Obrador: no somos vecinos distantes, somos vecinos cercanos y solidarios”, afirmó. Ayer lunes no fue la excepción y también participó en la reunión de Embajadores y Cónsules donde se refirió al tema de seguridad. Ahí Moctezuma Barragán, informó que, por primera vez, Estados Unidos y México reconocen que la inseguridad es un fenómeno regional que deben atender juntos.

ALIANZA VA POR MÉXICO SE MANTIENE EN CUATRO DE LOS SEIS ESTADOS CON ELECCIÓNES

La Alianza va por México se mantiene firme para darle la batalla a Morena en las elecciones de ese 2022 pero sólo en cuatro de los seis estados que estarán en juego y es que lo anunciado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), no ha cambiado desde diciembre y sólo estarán juntos en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. Lo que sí ya se está definiendo es quién encabezará el proyecto y hasta hace unos días se había definido que Carolina Viggiano será la abanderada en Hidalgo; en Aguascalientes será la diputada panista Teresa Jiménez; Durango la definirá el PRI y en Tamaulipas todavía no hay nombres, aunque se dice que el PAN será el que propondrá al candidato. Mientras que en Quintana Roo no estará el PRI en la Coalición y lanzarán a su candidato que no está definido, pero el PAN y el PRD podrían tomar la decisión a través del método de encuestas entre el PAN y PRD. Hasta ahora hay tres aspirantes: el actor Roberto Palazuelos, el cual es impulsado por el PRD; la senadora panista Mayuli Martínez y la diputadas Laura Fernández Piña, que salió del PVEM para sumarse al PRD. Y Oaxaca sigue en el limbo. Estaremos atentos













RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL

#CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx