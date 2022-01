En la política...

AMLO SE RECUPERA DE COVID, REAPARECE EN LA MAÑANERA

Muy repuesto y de buen ánimo se le vio al Presidente Andrés Manuel López Obrador tras retomar sus actividades luego de haber dado positivo, por segunda vez a Covid hace una semana. Ayer lunes reapareció en la “mañanera” donde, entre otros temas, dio detalles de cómo vivió esta enfermedad al tiempo que envió un mensaje de tranquilidad al país al asegurar: “Ya salimos del contagio, nos fue bien, es demostrable que esta variante (Ómiron) no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante Delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación”, dijo AMLO. Así con la sonrisa que lo caracteriza López Obrador llamó a la población a no espantarse, ya que la variante Ómicron no tiene la misma gravedad que las anteriores, pero sí es muy contagiosa, dijo, por lo que pidió que se vacunen contra el Covid-19 y se apliquen también la vacuna de refuerzo, “con la vacuna de refuerzo son menos los síntomas y no nos agravamos”, insistió.

SENADOR RICARDO MONREAL AFINA AGENDA LEGISLATIVA DEL PRÓXIMO PERIODO ORDINARIO

Los ataques contra el líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal continúan y ahora comenzó a circular un rumor en el que se asegura que en la reunión Plenaria de Morena, los senadores conocidos como los “duros” podrían proponer de manera formal la remoción de Monreal al frente de la bancada. Sin embargo, ante este escenario, quienes apoyan al zacatecano, que son ni más ni menos la mitad de los 61 legisladores morenistas, mientras que sus opositores sólo suman 16, ya están pensando en conformar un grupo autónomo que tendrá agenda propia y que votará sólo por aquellos temas en los que estén de acuerdo. Bien harían en pensarlo mejor los opositores de Monreal ¿O ya se les olvidó que todavía tienen el reto de discutir en el próximo periodo las reformas del Presidente en materia eléctrica, electoral y la de la Guardia Nacional? Pues sin duda, aunque no lo acepten, Ricardo Monreal ha demostrado ser el mejor operador político con el que cuenta la 4T y si lo dudan, basta echarle un ojo a todas las reformas que ya están en marcha y que muchas de ellas se aprobaron por unanimidad. Por lo pronto, el senador ya se encuentra afinando la agenda que impulsará Morena a partir de febrero.

DIPUTADOS Y GOBERNADORES INAUGURAN PARLAMENTO ABIERTO PARA REFORMA ELÉCTRICA

Muy atentos se les vio a gobernadores, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y a los coordinadores parlamentarios Ignacio Mier (Morena), Jorge Romero (PAN), Carlos Puente (PVEM), Jorge Álvarez Máynez (MC), Luis Cházaro (PRD), y el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña en San Lázaro, durante la inauguración de manera formal el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que reunirá a especialistas, legisladores, mandatarios, empresarios, y autoridades para debatir la polémica reforma. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira, llamó a dialogar con civilidad y buena fe para “modificar” y votar la propuesta de reforma. Por su parte, el gobernador de Hidalgo y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Omar Fayad, reconoció que se incluyera a los mandatarios locales, ya que, al tener carácter de constitucional, deberá ser analizada y votada en cada una de las entidades y sus congresos. Como era de esperarse los mandatarios de Morena como el de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; de Guerrero, Evelyn Salgado; de Chiapas, Rutilio Escandón; de Sonora, Alfonso Durazo; Layda Sansores (Campeche), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Rubén Rocha (Sinaloa), Lorena Cuéllar (Tlaxcala) y de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendieron las modificaciones a la Constitución y coincidieron que esta reforma tiene el objetivo de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que tendrá el 54% de generación de energía dejando el 46% al sector privado, y además garantizar precios justos de energía eléctrica para todos los mexicanos. Cabe mencionar que el ejercicio de parlamento abierto continuará hasta el próximo 15 de febrero. También estuvieron José Rosas Aispuro (Durango) y representantes de los gobiernos de Baja California, Quintana Roo, y Veracruz. El compromiso ya está cumplido, sin embargo, falta ver si las presiones de Estados Unidos no acaban por mandar a la congeladora esta propuesta presidencial. Estaremos atentos.

AMLO EXPLICARÁ ALCANCES DE LA REFORMA ELÉCTRICA A JENNIFER GRANHOLM

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mantendrá muy ocupado esta semana y enfocado en la reunión que tendrá en Palacio Nacional con Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, con quien tratará temas bilaterales, pero si es necesario abordará el tema de la reforma eléctrica que tanto preocupa a ese país porque no hay temas “vedados”, dijo. El mandatario mexicano indicó que la funcionaria se reunirá con la titular de Energía de México, Rocío Nahle, y con el canciller Marcelo Ebrard. Aunque no detalló los temas que se tratarán, dijo que hablarán de todo pues no hay ningún tema “intratable ni vedado”, además dijo que le informará del “por qué de la Reforma Eléctrica si hace falta y si ella quiere conocer mi opinión se la voy a dar y otros temas que puedan salir”, apuntó.

DIPUTADA YADIRA MARCOS DE LAS PRINCIPALES PROMOTORAS DE LA REFORMA ELÉCTRICA

Quien se ha mantenido muy atenta, pero sobre todo activa impulsando la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador es la diputada federal de Morena Yadira Marcos y muestra de ello es que el pasado 17 de diciembre encabezó en su estado natal, Sinaloa, la Asamblea de la Reforma Eléctrica que fue una de las primeras que se realizaron en el país y que en coordinación con el Congreso local tuvo una gran difusión. La legisladora ha sabido cumplir a cabalidad la encomienda, pues se ha encargado de explicar a todos los sectores de la población sinaloense los alcances y beneficios de los cambios a la Constitución al considerar que de aprobarse la iniciativa presidencial se reducirán los costos para los mexicanos, además de que se fortalecerá a la industria. Ahora que ha iniciado el ejercicio de parlamento abierto en la Cámara de Diputados no dudamos que será de las más participativas. No la perderemos de vista.

SENADOR VÍCTOR FUENTES RECONOCE AVANCES EN NUEVO LEÓN A 100 DEL GOBIERNO DE SAMUEL GARCÍA

No cabe duda que, el senador Víctor Fuentes se enfoca en los ciudadanos de su natal Nuevo León y está atento del actuar del gobierno de Samuel García, sin descuidar sus labores legislativas en la Cámara alta. Y es que al cumplirse los primeros 100 días de gobierno de García, el senador realizó una evaluación de lo hecho por el emecista. Como buen político Fuentes Solís supo reconocer que en estos tres meses se han tenido aciertos, pero también consideró que hay otros puntos que necesitan ser trabajados. Por ejemplo, en cuestión de inversión y programas binacionales, Fuentes Solís aceptó que la labor ha sido buena; aunado, destacó, que el servicio del transporte urbano no ha sufrido ningún “tarifazo”. “También hay que reconocer que no se cedió a la presión de los transportistas para aumentar la tarifa en el transporte público, que se dijo no al tarifazo”. No obstante, Fuentes aclaró que no todo ha resultado ser aprobatorio, ya que hay temas en donde las estrategias planeadas no han surtido efectos, por ejemplo, en materia de seguridad y de medio ambiente.

RELACIONES EXTERIORES REVELA NOMBRES DE NUEVOS EMBAJADORES Y CÓNSULES; CLAUDIA PAVLOVICH FUE NOMBRADA CÓNSUL DE MÉXICO EN BARCELONA

Tal y como se había previsto una vez que el Presidente retomó sus actividades, la Secretaría de Relaciones Exteriores reveló los nombres de los nuevos embajadores y cónsules que serán puestos a consideración del Senado, que preside Olga Sánchez Cordero. La dependencia dio a conocer que la ex gobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, fue nombrada cónsul de México en Barcelona, mientras que Carlos Miguel Aysa, ex gobernador de Campeche, fue designado embajador de México en República Dominicana. En la lista que dio a conocer la cancillería se destaca que el presidente López Obrador designó a Alfonso Suárez del Real, actual jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, como titular en la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo. Laura Esquivel, ex diputada federal por Morena, fue propuesta por López Obrador como embajadora de México en Brasil. Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México, será designado como embajador de México en Panamá. Además, Amparo Anguiano, actualmente directora general para África, Asia Central y Medio Oriente de la SRE, irá a la embajada de México en Rumania. Bruno Figueroa, actual embajador en la República de Corea, estará a cargo de la embajada de México en Portugal. Leopoldo de Gyves, dirigente político y social, fue propuesto como embajador de México en la República Bolivariana de Venezuela. Marcos Moreno Báez, actualmente comisionado de la SRE en la Secretaría de Gobernación, va al Consulado General de México en Nogales. Norma Pensado, actual embajadora de México en la Federación de Rusia, estará en la embajada de México en Dinamarca. Carlos Peñafiel, actual embajador de México en la República Dominicana, cambia a la embajada de México en Corea. María Victoria Romero, actual coordinadora para G20, MIKTA y Temas Políticos con Países de Europa de la SRE, se traslada a la embajada de México en Azerbaiyán. Eduardo Villegas Megías, actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, estará en la embajada de México en la Federación de Rusia. Guillermo Zamora, escritor y periodista, lo proponen para la embajada de México en Nicaragua. Carolina Zaragoza Flores, quien fungió recientemente como directora general de Servicios Consulares, se traslada a la embajada de México en Irlanda.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA DE MANTELES LARGOS

Quien estuvo de manteles largos y recibió muchas felicitaciones y parabienes el fin de semana fue el coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien celebró su cumpleaños número 56. Sin embargo, el legislador no pierde el tiempo y se mantiene ocupado en los trabajos de la Comisión Permanente analizando los temas que han sido turnados a la Primera Comisión de la Permanente de la que forma parte y que se instaló formalmente la semana pasada. Además de que está concentrado en el tema de la construcción del dictamen para despenalizar el consumo de cannabis y que se tiene previsto se discuta en febrero, pues recordemos que el legislador forma parte del grupo negociador de legisladores que analizan este asunto. Recientemente Mancera, explicó que en el dictamen no se contempla regular el cáñamo, ya que este tema se abordará en otra iniciativa, a fin de avanzar en la recomendación de la Corte, que pide despenalizar el consumo de cannabis sicoactiva. Expuso que se retomarán los puntos centrales del dictamen aprobado en el Senado, por el que se reguló el consumo, uso, cultivo, comercialización, distribución y exportación de cannabis.





Entre ellos, que sean 28 gramos la cantidad de mariguana que cada adulto puede traer consigo, para su uso personal, así como las medidas para evitar las adicciones y las prevenciones para que la droga no esté al alcance de los menores. Estaremos atentos.

IVONNE ORTEGA CRITICA COSTOS DE REVOCACIÓN DE MANDATO, ESTOS SE NECESITAN PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA, AFIRMA

Quien sin duda se está posicionado en opinión pública como una voz congruente, crítica y con conocimiento es la diputada Ivonne Ortega Pacheco pues lo mismo sabe reconocer las cosas que se hacen bien y en las que no está de acuerdo también las hace notar. En esta ocasión la legisladora consideró que en medio de una crisis sanitaria por la pandemia del Covid19 y los retos de la recuperación económica del país, como la inflación y la delincuencia organizada, el proceso de revocación de mandato que promueven el presidente y sus seguidores es innecesario y oneroso. Ella sabe de lo que habla pues recordemos que es integrante del Consejo General del INE como consejera del Poder Legislativo por Movimiento Ciudadano. Por ello de primera mano ha corroborado en cada sesión de este organismo el esfuerzo de la autoridad electoral para cumplir con su tarea constitucional. “Estamos hablando de 3 mil 800 millones de pesos, que es lo que costaría un proceso de revocación de mandato, porque la Constitución dice que tiene que ser igual que un proceso electoral federal, o sea instalar 161 mil casillas, los cuatro funcionarios de casilla, más los representantes de cada partido, todo como se hace en un proceso federal”, señaló. La legisladora también defendió al órgano electoral y aseguró que el INE ha hecho un esfuerzo de economías, de hecho ya van dos, han logrado poco más de 2 mil millones y le faltan 1,700; se le solicitó a Hacienda el apoyo, según instruyó el Tribunal Electoral Federal (TEPJF)… y lo que propone Hacienda es que desaparezcan los fideicomisos, por ejemplo el fideicomiso de la pensión de los trabajadores del INE… y entonces es una condición compleja”, señaló. Con estos argumentos Ivonne Ortega cuestionó la realización del proceso de revocación de mandato, pues en el mejor de los casos para su realización se emplearían millonarios recursos que bien pudieran aplicarse para la compra de vacunas o para apoyar la recuperación económica de la ciudadanía.













RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL

#CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx