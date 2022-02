En la política…

LAS PUERTAS DE PALACIO NACIONAL ESTÁN ABIERTAS PARA MONREAL Y PARA TODOS: AMLO

Los días de tensión que se vivieron en el Senado por el riesgo de división de la bancada mayoritaria y el llamado de Adán Augusto López a dejar atrás las confrontaciones estériles no pasaron desparecibidos en la mañanera y como el protagonista de todo este asunto es uno de los presidenciables que se ha mantenido más alejado del Presidente, pero que no por eso ha dejado de brillar es decir, Ricardo Monreal los reporteros que cubren la fuente no perdieron la oportunidad de preguntarle a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sí el coordinador en el Senado seguía siendo bienvenido en Palacio Nacional, a lo que López Obrador aseguró que Ricardo Monreal Ávila, y sus adversarios políticos tiene las puertas abiertas de este recinto. "Sí, para él y para todos, hasta para los adversarios, para todos. No odio y no tengo enemigos, tengo adversarios, yo no quiero tener enemigos", dijo. AMLO señaló que Monreal Ávila –con quien supuestamente hay un distanciamiento- junto con muchas otras personas es un precursor del Movimiento de Regeneración Nacional. Por ello, López Obrador exhortó a "no hacerle caso al canto de las sirenas, ponerse cera en los oídos para no estar escuchando" politiquerías. "Es un momento excepcional que nos tocó vivir, es un momento estelar en la historia de nuestro país, no tenemos por qué distraernos, que no nos distraiga la politiquería, el individualismo, tenemos una misión superior y le estamos haciendo y se va avanzando a pesar de los obstáculos, todos ayudamos".

SENADOR RICARDO MONREAL INICIA “OPERACIÓN CICATRIZ” Y PRIORIZA TEMAS EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y ECONOMÍA EN AGENDA LEGISLATIVA

Ya superadas las diferencias entre los senadores de Morena, la bancada se alista para trabajar de la mano con el Gobierno para terminar de consolidar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador con la aprobación de sus reformas estructurales: la eléctrica, electoral y de la Guardia Nacional. Para ello, y ya con su liderazgo afianzado, Ricardo Monreal inició con la operación cicatriz entre los morenistas y a delinear la estrategia para negociar con los opositores. Por lo pronto adelantó, el fin de semana, que será respetando y escuchando a las demás fuerzas políticas. Sin duda, esta será una buena fórmula pues ya le ha funcionado en la primera etapa del gobierno Obradorista. Monreal también reconoció que hay tres temas que representan “la preocupación mayor” de su bancada, los cuales son: la seguridad, salud y el alza de precios, con respecto a la inflación que en el mundo y en México que “nos ha pegado de manera determinante''. “Ahora en el país podríamos decir que atravesamos momentos complejos, difíciles, quizás el reclamo más importante sigue siendo el de la seguridad, para mí es una asignatura que tenemos que apoyar y que debe de consolidarse el tema de seguridad… Los otros temas por lo que atraviesa el país podría decirse que es la salud, que nos sorprendió, irrumpió esta pandemia de COVID-19 y ha devastado a vidas humanas y la economía, pero también nos vamos a recuperar y la tercera que podríamos considerar es en este momento la cuesta de enero, con los precios a la alza y con la inflación que en el mundo y en México nos ha pegado de manera determinante. Estos tres asuntos para mí representan la preocupación mayor de esta bancada”, dijo y por ello están incluidos en su agenda legislativa. Así que le espera mucho trabajo a Monreal, pues además de cumplir con sus tareas legislativas ya anunció que continuará con su defensa al estado de derecho en Veracruz y otros estados del país. No lo perderemos de vista

MIGUEL ÁNGEL MANCERA CON AGENDA INTENSA SE PRONUNCIA POR TRABAJAR EN LOS PREFILES DE LOS CANDIDATOS DE LA ALIANZA PARA GARANTIZAR TRIUNFOS

Con una agenda muy cargada estuvo el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera el fin de semana. Para darnos una idea basta mencionar que estuvo en Guerrero donde se reunió, junto con Ricardo Monreal y Manuel Añorve con empresarios y en el Congreso del Estado como parte de las actividades del taller legislativo para las juventudes 10 por México; además de estar presente en la reunión Plenaria de senadores y diputados de su partido en Quintana Roo. En Guerrero, Miguel Ángel Mancera, se inclinó por la construcción de un gobierno de coalición para México, pero adelantó que Morena no estaría de acuerdo en ese proyecto político para la elección presidencial del 2024, por lo que consideró que los partidos que integran la alianza opositora deberán trabajar más en los perfiles de candidatos para ser competitivos tanto en la elección presidencial como en los comicios de este año en seis estados de la república. Por lo pronto el legislador y su bancada se dicen listos para iniciar los trabajos de este periodo ordinario de sesiones y para debatir los temas en los que él ha estado muy involucrado como la regulación del cannabis.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ ALISTA PRESENTACIÓN DE REFORMA QUE PROHÍBE MATRIMONIO INFANTIL

El senador Eduardo Ramírez Aguilar se sumó al proyecto de dictamen que reforma el artículo 2 de la Constitución Política, que busca garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes indígenas para impedir el matrimonio infantil en las comunidades originarias por lo que es cuestión de días para que esta inciativa propuesta por Ricardo Monreal se presente en el Pleno del Senado para su votación. Y es que hace unos días el también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República encabezó una de trabajo virtual con los legisladores que integran este organismo para que este asunto sea de los primeros en ser aprovados por los senadores en el nuevo periodo ordinario de sesiones que inicia hoy. En este marco, Eduardo Ramírez, explicó que la propuesta busca dar una mayor protección integral a los menores que pertenecen a las comunidades indígenas del país. El proyecto, dijo, prohíbe acciones indebidas y no consentidas por los menores, ya que por su propia condición no tienen opción ni posibilidad de decidir por sí mismos, sino que quienes lo hacen por ellos los obligan a contraer matrimonio de manera forzada. En el encuentro tanto Miguel Ángel Mancera como la priista Cludia Ruíz coincidieron en que se debe privilegiar el bienestar de los menores por lo que no dudadamos que este será una iniciativa más que se apruebe por unanimidad.

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS COMPROMETIDO CON IMPULSAR ENERGÍAS LIMPIAS EN EL PRÓXIMO PERIODO DE SESIONES

El senador Víctor Fuentes y toda la bancada del PAN se declaran listos para dar la batalla en la tribuna a Morena y sus aliados en la defensa del INE y de las energías limpias si se empeñan en no cambiarle ni una coma a la reforma eléctrica de AMLO además de los temas económicos y en su agenda personal destaca una iniciativa para obligar a todos los conductores de vehículos a contar con un seguro de responsabilidad civil para que estos no evadan sus responsabilidades en caso de accidentes.

MARCELO EBRARD Y EL EMBAJADOR KEN SALAZAR ENCABEZAN INICIO DE PLAN CONTRA REDES DEL CRIMEN ORGANIZADO

Los buenos oficios en la política exterior mexicana siguen dando frutos y para muestra basta mencionar que México y Estados Unidos anunciaron el “Plan de Acción del Entendimiento Bicentenario” que busca reforzar la seguridad en ambos países. El canciller Marcelo Ebrard, dijo que este plan que consta de 101 puntos tiene como objetivo la protección de los ciudadanos, prevención del delito transfronterizo y combate a las redes del crimen organizado. Por su parte, el embajador estadounidense Kenneth Salazar, aseguró que “no habrá sorpresas en materia de seguridad” y añadió que este no será un plan que termine en los archiveros. Mientras que, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, destacó el nuevo esquema de cooperación bilateral con pleno respeto a soberanía que permitirá consolidar la paz.

QUIRINO ORDAZ SERÁ EXPULSADO DEL PRI, ANUNCIA ALEJANDRO MORENO A SENADORES

Todo parece indicar que Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, va a cumplir sus amenazas pues trascendió que anunció a legisladores de su partido, durante los trabajos de su plenaria que encabezaron los coordinadores en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong y en Diputados, Rubén Moreira que expulsará de su partido al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. Esta decisión del priista, se da luego de que Ordaz Coppel recibiera el beneplácito como embajador de México en España después de que lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no sólo fue eso pues el lider priista acotó la libertad de voto de los senadores del PRI en torno a la ratificación de Quirino Ordaz cuando el nombramiento como embajador llegue al Senado. “Luego dicen: 'es Alejandro' No. La militancia está muy molesta y está muy molesta con lo que pasó en Sinaloa y está muy molesta en lo que pasó en muchos estados”, remató. Cabe mencionar que en esta situación también se encuentran los exgobernadores de Sonora y Campeche, Claudia Pavlovich y Miguel Aysa González, quienes fueron propuestos como cónsul de México en Barcelona y como embajador de México en República dominicana, respectivamente,









RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL

#CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz