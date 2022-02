En la política...

ZOE ROBLEDO ANUNCIA QUE PERMISO COVID DEL IMSS LLEGA A SU FIN

Ante la baja en los contagios por ómicron el director del IMSS, Zoe Robledo anunció que la herramienta digital Permiso COVID-19 3.0 llegará a su fin este martes 22 de febrero, pero la atención no cesa pues los trabajadores que presenten síntomas de COVID-19 deberán acudir directamente a las Unidades de Medicina Familiar para su valoración presencial y, en su caso, la expedición de su incapacidad temporal para el trabajo. Recordemos que este esfuerzo fue muy importante pues basta recordar que desde el lanzamiento de la versión 3.0, del 10 de enero hasta ayer lunes, con corte a las 5:58 horas, se otorgaron 373 mil 296 Permisos COVID, lo que evitó el traslado de ese número de trabajadores a sus Unidades de Medicina Familiar para tramitar su incapacidad laboral, lo que, sin duda, ayudó a bajar las cadenas de contagio.

SENADOR RICARDO MONREAL EN MÉRIDA SE PRONUNCIA PORQUE EL GOBIERNO GARANTICE CONDICIONES PARA EJERCER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado sigue dando muestra de su liderazgo y de que es un interlocutor respetado por la oposición. Muestra de ello es que estuvo de visita en Mérida acompañado de varios senadores de diversos partidos políticos como el vicecoordinador del PRI Manuel Añorve Baños; Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo de legisladores del PRD, y el anfitrión, fue el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín y Raúl Paz Alonzo, del PAN. Ahí Monreal se reunió con exlegisladores, académicos, jóvenes, alcaldes y representantes de partidos. El legisladore reiteró que neceista de la oposición para aprobar las grandes reformas de la 4T, lo que no lo hace un traidor, sino un constructor de acuerdos. “No me gusta la división, me gusta la conciliación y el diálogo”, señaló. Además, se pronunció por el respeto a la libertad de expresión y consideró que el dialogo es la mejor forma para mantener la estabilidad en las naciones. “Creo que el estado debe garantizar el ejercicio libre de los medios de comunicación. No me gusta la confrontación y soy simpatizante y defensor del derecho de manifestación, de opinión y de esxpresión”, añadió. Los legisladores estuvieron con Monreal respaldandolo en la presentacción de su libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen” y luego estuvieron en el Congreso local donde hablaron sobre temas legislativos y los avances jurídicos que se han tenido en los ultimos tres años de gobierno, los cuales dijo, son producto de un esfuerzo colectivo.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA A FAVOR DE AMPLIAR PERIODO DE LICENCIAS PARA PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER

No hay duda que, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera ha resultado uno de los legisladores más productivos de la actual legislatura y a poco menos de un mes de que iniciara el periodo ordinario ya ha presentado varias iniciativas y puntos de acuerdo que abarcan diversas problemáticas. En este tenor, el perredista junto con senadores de otros partidos presentó un proyecto de decreto que busca ampliar el permiso laboral a las y los trabajadores con menores de edad que padecen cáncer. Importante la iniciativa pues basta mencionar que el cáncer afecta a más de 23 mil niñas, niños y adolescentes en México, según datos del presidente de la organización “Cáncer Warriors México”, quien celebró la disposición del Senado para ser aliados en la lucha de las familias que tienen un menor de edad con este padecimiento. Y es que la propuesta impulsada por las y los legisladores de Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y PVEM, también plantea que dichas licencias se deberán expedir en un plazo no mayor a 24 horas, contadas a partir de la presentación de la solicitud.

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS PIDE SE ADECÚE LA LEGISLACIÓN DE NUEVO LEÓN PARA INCORPORAR PRISIÓN PREVENTIVA POR ROBO A CASA HABITACIÓN

El senador Víctor Fuentes sigue demostrando su compromiso con sus representados en Nuevo León y esto lo hace siempre desde su trinchera legislativa. En esta ocasión el senador panista presentó un punto de acuerdo en el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso de Nuevo León para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realice a la brevedad las adecuaciones normativas correspondientes a su legislación local, a fin de incorporar el robo a casa habitación al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es que el legislador alertó que, de acuerdo con el "Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad", en nuestro país se abrieron carpetas de investigación por este delito, en un promedio de seis minutos y medio. De igual forma, no puede omitirse que, según la misma fuente, el 93.6% de estos delitos no son denunciados. Mientras que, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refleja que, en 2021, en el estado de Nuevo León se presentaron 2,597 casos de robo a casa habitación.

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA ALERTA QUE EN MÉXICO HAN FALLECIDO AL MENOS 800 MENORES POR COVID

Quien siempre da muestra de su compromiso con los niños, niñas y jóvenes del país es la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota quien en el foro “Las consecuencias sobre la no vacunación a niñas y niños y adolescentes”, hizo un llamado a las autoridades a nivel federal, estatal, municipal, a las madres y padres y a todos los adultos, a garantizar los derechos de los menores en materia de vacunación, porque ellos “no siempre tiene la voz que se merecen”. La legisladora panista reveló que desde el 2020 se han contagiado 90 mil niñas, niños y adolescentes en nuestro país, y han fallecido al menos 800, “aunque sabemos que hay subregistros”. Dijo que vacunar a las niñas y los niños contra el SARS-CoV-2 no es un privilegio, ni mucho menos una concesión, es parte de su derecho a la salud, a una vida libre de enfermedades y a crecer con felicidad, así como parte de la corresponsabilidad que tenemos los adultos de salvaguardar su interés superior. Las niñas y los niños también se contagian, también mueren por Covid, son transmisores de Covid, no solo tiene el riesgo de morir, pueden sufrir consecuencias de mediano y largo plazo, alertó la también presidenta de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia en el Senado. Mientras que la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, informó que su partido presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que el Gobierno federal incluya en su estrategia de vacunación a niños de cinco años, ante la grave preocupación de padres y personal docente de regresar a la normalidad, sin que estén inoculados.

OCDE RECOMIENDA A MÉXICO REFORMAS A FONDO PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN E IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD

“México tiene el potencial de ser una economía inclusiva y de alto crecimiento económico, pero es esencial conformar una agenda de reformas integrales y ambiciosas para impulsar la inversión, revertir la baja productividad y reducir la desigualdad de oportunidades y la pobreza”. Con estas palabras Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), recomendó a nuestro país ponerse a trabajar para revertir la situación por la que atravesamos a raíz de la pandemia: “Hay que dar a los inversionistas nacionales y extranjeros certidumbre sobre contratos existentes y generar estabilidad regulatoria, lo que ayudaría a reiniciar e impulsar la inversión productiva en México. Y es que durante la presentación virtual del “Estudio Económico de la OCDE: México”, el secretario general de la OCDE recordó que la economía mexicana se ha debilitado desde la segunda mitad del 2021, por lo que su tasa de crecimiento para este 2022 será de 2.3 por ciento, lejos del 3.3 por ciento que pronosticó el organismo en diciembre pasado. Mientras que para el próximo año, la economía mexicana crecería 2.6 por ciento. Sin embargo, como él mismo dice México tiene el potencial de convertirse en una economía de alto crecimiento, ya que ha pasado de ser una economía dependiente del petróleo a principios de los años 90, a un centro manufacturero integrado a las cadenas internacionales de valor; con la proximidad del mercado exportaciones de Estados Unidos, lo que le otorga una ventaja competitiva fundamental que hay que aprovechar.

TENSA CALMA EN UCRANIA TRAS RECONOCIMIENTO DE PUTIN DE INDEPENDENCIA DE REGIONES SEPARATISTAS, MIENTRAS EU RESPONDE CON SANCIONES

Una estrategia que sorprendió a occidente pero que tensa más la situación fue la implementada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin quien reconoció la independencia de Donetsk y Luhansk, dos regiones de Ucrania controladas desde 2014 por grupos prorrusos. Putin firmó el decreto en el que se plasma este reconocimiento y pidió que el Parlamento ruso le dé su visto bueno lo antes posible. Cabe mencionar que esta decisión, según los analistas, agrava severamente la crisis existente entre Rusia y Occidente en torno a Ucrania, donde se teme que podría ocurrir una guerra de grandes dimensiones, además de que complicará que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN. Y es que como dicen los expertos el reconocimiento de las zonas controladas por los rebeldes podría allanar el camino para que Moscú envíe fuerzas militares a las dos regiones separatistas —Donetsk y Lugansk— y argumente que está interviniendo como aliado para protegerlas contra Ucrania. Esta decisión ya tiene consecuencias pues el presidente Joe Biden alista nuevas sanciones que prohibirán nuevas inversiones, comercio y financiación en Donetsk y Lugansk, las dos regiones separatistas de Ucrania reconocidas por Putin. Mientras que los altos funcionarios de la Unión Europea también han dicho que el bloque impondrá sanciones independientemente de estas. Y es que la administración de Biden calificó el anuncio del presidente Vladimir Putin como una “violación flagrante de los compromisos internacionales de Rusia”.

