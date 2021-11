En la política hoy

AMLO: NO HAY ELEMENTOS PARA CERRAR ACTIVIDADES ANTE NUEVA VARIANTE DE COVID

Pese a que en algunos países ya están tomando medidas como en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno que dirige no tiene contemplado cerrar nuevamente las actividades ante la nueva variante de Covid-19 Ómicron. Y es que en su mañanera el mandatario indicó que su gobierno ha avanzado mucho en la vacunación y va a intensificar el programa de inoculación, ya que, dijo, hasta el momento los datos que se tienen de la nueva variante no arrojan que las vacunas no sean efectivas para enfrentarla. López Obrador resaltó que su gobierno está llevando a cabo un seguimiento sobre la variante y que hasta el momento no hay elementos para preocuparse, “no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas”, indicó. Se espera que este martes durante la conferencia del primer mandatario, las autoridades de salud den más información sobre el tema y mientras en la Ciudad de México ayer con gran éxito y aforo la jornada de vacunación contra Covid en menores de 15 a 17 años.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR ENFOCADO EN APOYO A CLAUDIA SHEINBAUM

Nos comentan que quien está muy enfocado haciendo trabajo territorial al interior de Morena y es uno de los principales promotores de la Revocación de Mandato es el ex diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. Al ex legislador se le ha visto muy activo y recientemente estuvo reunido con legisladores, alcaldes, simpatizantes y liderazgos de distintas partes del país en el Primer Encuentro Nacional de Promotoras y Promotores para la Ratificación de Mandato, pero no sólo eso pues Ramírez Cuéllar está sumado al equipo de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum a quien asesora en tareas estratégicas y no dudamos que será una de las figuras preponderantes cuando se defina la candidatura presidencial. Sin duda la Jefa de Gobierno suma un buen elemento a su equipo pues recordemos que Ramírez Cuéllar Ha sido varias veces diputado federal y presidente interino de Morena por lo que conoce muy bien a la militancia, que será quien tenga la ultima palabra a la hora de definir al abanderado o abanderada presidencial. Ya veremos.

SENADOR RICARDO MONREAL: MÉXICO INTERESADO EN PROFUNDIZAR COOPERACIÓN CON ARABIA SAUDITA

Como ya es su costumbre el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, inició la semana con la agenda llena de actividades. Primero recibió, junto con la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, al príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud, ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita, a quien refrendó la amistad de México con esa nación. Más tarde estuvo con economistas del IPN y de la UNAM para escuchar diversas posturas respecto a la Ley de Economía Circular. En tanto, con el diplomático saudí Monreal dijo que ante la situación por la pandemia y la crisis económica que afecta todos los países del orbe, ambas naciones deben continuar con la suma de esfuerzos para construir soluciones que sustenten una recuperación global basada en la justicia y la igualdad. En términos comerciales. Importante reunión pues cabe mencionar que Arabia Saudita se ha consolidado como el tercer socio comercial para México entre naciones de Medio Oriente, por eso el senador morenista destacó que un área de oportunidad son los flujos de inversión en diversos sectores como el turismo, energía y comercio. Además, subrayó la oportunidad que hay para incrementar la exportación de carne bovina hacia ese país. México, agregó, cuenta con decenas de empresas con el certificado de producción, lo que permitiría aumentar el intercambio comercial en carne y otros productos bovinos producidos en territorio mexicano.

ESTEBAN MOCTEZUMA ADELANTA QUE EL GOBIERNO MEXICANO ACELERA ESFURZOS PARA QUE EL PRÓXIMO AÑO CONTEMOS CON VACUNAS ANTICOVID VIA ORAL

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma en mancuerna con el canciller Marcelo Ebrard ya están afinando los acuerdos con las autoridades de ese país para seguir protegiendo a la población mexicana contra en Covid. Y es que en una plática que tuvimos con él la semana pasada el funcionario nos comentó que derivado de la reunión trilateral, en la que él fue pieza clave, como parte de uno de los acuerdos fue acelerar los esfuerzos entre las tres naciones para que a principios del próximo año se pueda contar con el biológico, pero en pastillas. Estaremos atentos.

SENADOR VÍCTOR FUENTES APOYA A MUJERES DE NUEVO LEÓN CON GESTIONES PARA TESTAMENTOS

Quien no descuida a sus representados es el senador panista Víctor Fuentes Solís pues cada semana nos tiene noticias buenas de las acciones que emprende en beneficio de los ciudadanos de Nuevo León. En este inicio de semana no podía ser la excepción y ahora nos encontramos con que el legislador panista en el mes de la eliminación de la violencia contra la mujer, en su estado, hizo la entrega de testamentos a mujeres de la entidad. Y es que en la oficina regional del legislador en este mes dedicado a las mujeres se les brindó asesoría jurídica a las personas que no cuentan con recursos para ello. Víctor Fuentes mencionó que la intención darles certeza jurídica del patrimonio al que ellas tienen derecho.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ASEGURA QUE DETRÁS DE LAS DETENCIONES DE SUS EX COLABARORADORES HAY TINTES POLÍTICOS

Ante los recientes escándalos que se han desatado contra ex colaboradores de su administración, Miguel Ángel Mancera declaró que las detenciones de integrantes de su gabinete durante su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, como la de Julio Serna, ex jefe de su gabinete, tienen tintes políticos. El coordinador del PRD en el Senado confió que a Julio Serna se le dé la garantía de audiencia y se le respeten todas y cada una de las garantías procesales y pidió que la autoridad actúe con estricto apego a derecho. “Y ojalá que no haya ningún tipo de chicana política, que se permita un litigio ágil y no litigios eternos o eternizados, a fin de que pueda comprobar lo que siempre afirmó, porque hasta donde yo tengo conocimiento, Julio siempre estuvo aquí, en la ciudad y es una investigación que data prácticamente de cuatro años”.

SENADORA CECILIA SÁNCHEZ ALISTA IMPUGNACIÓN A ELECCIONES DE LAS SECCIONES DEL STPRM

Muy ocupada está la senadora Cecelia Sánchez para que se respeten los derechos laborales y ante las irregularidades que se registraron en la elección de las secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) la senadora de Morena, busca impugnar y reponer el proceso electoral. Y es que la legisladora comentó que trabajadores de la sección 26, Las Choapas y la sección 30, Poza Rica, ambas en el estado de Veracruz, denunciaron que dicho proceso electoral se vio atropellado por tiempos de inscripción reducidos, boletas sin folios, urnas embarazadas, compra de votos, acarreo de trabajadores, incluso de secciones ajenas, intimidación y solicitud de foto del voto. Por lo pronto este martes, 30 de noviembre, se realizará la segunda jornada electoral y ante lo sucio de la anterior elección la legisladora espera que se lleve a cabo un mejor escenario, “aun así, los trabajadores petroleros continúan con la incertidumbre y miedo que por décadas ha impuesto la red de corrupción de Carlos Romero Deschamps”, señaló.

LA OMS PIDE ACUERDO INTERNACIONAL PARA PREVENIR FUTURAS PANDEMIAS

Ante la nueva variante de Covid y para no repetir la experiencia que seguimos padeciendo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus pidió un acuerdo internacional para ayudar a prevenir y combatir futuras pandemias. Así el funcionario de la OMS se unió a mandatarios como la saliente canciller alemana Angela Merkel y al presidente chileno Sebastián Piñera para una sesión especial de los Estados miembros de la OMS en la Asamblea Mundial de la Salud a fin de afinar la estrategia de un plan de acción mundial para prevenir, preparar y responder a futuras pandemias. “El mundo ya debería estar "totalmente despierto" ante la amenaza del coronavirus, "pero el mero surgimiento de ómicron es otro recordatorio de que, aunque muchos podríamos pensar que ya acabamos con el covid-19, éste todavía no acaba con nosotros", agregó.

PREMATURO HABLAR SOBRE CUARTA DOSIS PESE A ÓMICRON, AFIRMAN EXPERTOS

A pesar de que las alertas en todo el mundo ya están en rojo por la nueva variante del Covid y de que el ministro de Sanidad israelí, Nitzán Horowitz, anticipó la posible necesidad de una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, expertos asesores del Gobierno, insisten en que aún es “prematuro” pensar en ese refuerzo, incluso después de la aparición de ómicron. Y es que según expertos de la talla de Cyrille Cohen, director del laboratorio de inmunoterapia de la universidad Bar Ilán y asesor del Gobierno en la lucha contra Covid-19, aún es pronto para saber cómo se está comportando este virus porque las vacunas, dijo, no son la única vía para abatir la pandemia. En el mismo sentido se pronunció el profesor Bishara Bisharat, también asesor del Gobierno en la gestión de la pandemia, pues mencionó que el virus es completamente impredecible y hasta el momento no hay suficiente información para asegurar que la inmunidad provista por la tercera dosis disminuya con el tiempo, eso sí ambos coincidieron en que un segundo refuerzo de la vacuna podría ser necesario en caso de que la efectividad de la tercera dosis disminuya con el tiempo o en caso de que aparezca una nueva variante, así que no hay mejor manera de evitar la enfermedad que seguir cuidándonos.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx