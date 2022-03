En la política...

PRECIO DE LUZ, GASOLINAS O GAS NO AUMENTARÁ POR CONFLICTO EN UCRANIA:

AMLO

A pesar de los efectos que hasta ahora ha tenido el conflicto en Ucrania y Rusia

que es el aumento en los energéticos el presidente Andrés Manuel López

Obrador aseguró que no se incrementarán el precio de la luz, gasolinas o gas a

raíz. Y es que el Presidente ya cuenta con un plan pues a raíz del conflicto el

precio del petróleo se disparó a más de 100 dólares por barril. El plan consiste en poner en marcha

las plantas de generación eléctrica que dependan del gas natural. Además considera el utilizar a su

máxima capacidad las hidroeléctricas para que no haya apagones, que no falte la luz y no aumente

su precio. Sobre el precio de la gasolina, la cual se encuentra en su nivel más alto en la historia del

país, Lopez Obrador señaló que se mantendrá el estímulo fiscal.

SENADOR RICARDO MONREAL GANA LA BATALLA, LA SCJN DECLARA

INCONSTITUCIONAL DELITO DE ULTRAJES A LA AUTORIDAD

Ricardo Monreal coordinador de Morena en el Senado se anotó una victoria

más ahora con la resolución de la Corte que declaró inconstitucional el delito

de ultrajes a la autoridad en Veracruz. Y es que el legislador se fijó como meta

la lucha por la justicia sobre todo en ese estado donde se ha demostrado que

se ha utilizado esta figura para cometer abusos de autoridad y la privación de

la libertad de cientos de personas de manera injusta, incluído José Manuel del Río Vírgen que

está preso desde diciembre pasado. Por eso en sus redes sociales Monreal celebró la

determinación de la Corte y aseguró que ahora su lucha seguirá para conseguir que se cumpla lo

dictado por el máximo tribunala del país y se libere de inmediato a las víctimas de estos abusos.

Sin embargo, el gobernador de Veracruz Cuitlahuac García no quita el dedo del renglón y ya

anunció que presentará una iniciativa para mantener el castigo contra quienes agredan a

servidores públicos manteniendo prisión preventiva oficiosa, aunque con una redacción distinta.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA: EN 2024 SE DISPUTARÁN DOS PROYECTOS DE NACIÓN

Como a la mayoría de los actores políticos al senador perredista Miguel Ángel Mancera

Espinosa, le ocupa la sucesión del 2024 y para él es necesario que la oposición deje a un lado los

proyectos partidistas para sumarse a un solo proyecto que compita con el que actualmente

gobierna el país. Mancera consideró que, en los comicios del 2024, México competirá dentro de

dos grandes proyectos de nación. “Veo unas elecciones futuras donde va haber una competencia

de proyectos y ojalá que sea así que pidieran competir para que la gente pueda elegir sobre alguno

de ellos, si creo que va haber alianzas y que esas alianzas no deben estar con base a los partidos

sino con base a un proyecto”, abundó. Sin duda la lucha de fuerzas en los próximos meses y en

especial en 2023 será definitoria para que los partidos perfilen a un candidato capaz de unirlos y de

restarle fuerza al proyecto de Morena. Estaremos atentos

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS PIDE VACUNACCIÓN PARA

MENORES DE EDAD, AMAGA CON INTERPONER DENUNCIA CONTRA

LÓPEZ GATELL

El senador Víctor Fuentes se encuentra no cesa en su lucha para

defender la vacunación anticovid para niños menores de 12 años y por ello hace unos días anunció

que presentará una denuncia penal contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, debido

al “pésimo e irresponsable” manejo de la pandemia de COVID-19, la cual está a punto de cumplir

dos años en el país. El marco fue la sesión del Senado de la República donde, el legislador

blanquiazul criticó severamente al funcionario federal por no promover la vacunación para menores

y, durante su intervención en la miscelánea temática, reiteró la importancia de que en el Senado de

México se discuta y vote el tema de la inmunización en niñas y niños. La denuncia penal, dijo, es

para que “aquellos niños que de aquí en adelante sufran contagio, vayan al hospital o tristemente

terminen fallecidos, el responsable sea él”, advirtió el panista.

CON ESPALDARAZO DE GOBERNADORES DE MORENA CONCLUYE

PARLAMENTO ABIERTO EN SAN LÁZARO SOBRE REFORMA

ELÉCTRICA

Como era de esperarse gobernadores de Morena manifestaron su respaldo

a la reforma eléctrica propuesta por el Presidente al considerar que estas normas jurídicas

permitirán recuperar al Estado la rectoría de un sector estratégico. Rubén Rocha Moya, de

Sinaloa, sostuvo que la reforma de López Obrador, “es una oportunidad extraordinaria para

detonar proyectos de desarrollo regional, pero también una ocasión propicia para apoyar la

economía de los que menos tienen, bajando el costo en los recibos de la luz”. Carlos Manuel

Merino, gobernador de Tabasco; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y Lorena Cuéllar de

Tlaxcala, sólo por mencionar algunos estuvieron presentes y coincidieron en la importancia de

preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, el abastecimiento continuo de la

energía eléctrica y la seguridad nacional son los elementos por los que avalarán esta reforma

cuando llegue a sus estados. Sin embargo, cabe mencionar que a esta reunión no acudieron

gobernadores de oposición salvo el priista Omar Fayad en su calidad de presidente de la Conago.

Así, luego de 27 foros y más de 100 participantes entre expertos, empleados del gobierno,

representantes de empresas privadas, ecologistas, académicos y representantes de la sociedad

civil, la propuesta de reforma eléctrica será turnada a las comisiones unidas de Energía y de

Puntos Constitucionales, para su dictaminación. Estaremos atentos.

TRUMP SE PERFILA COMO FAVORITO EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS

DEL 2024

Quien no pierde oportunidad para hacerse presente y tratar de que el conflicto

entre Ucrania y Rusia le de frutos a sus aspiraciones de reelegirse es el expresidente de EU.

Donald Trump. Y aunque todavía falta tiempo, su estrategia parece estar dando resultados o al

menos mantenerse en la mente de los votantes pues se perfila como el favorito para obtener la

nominación presidencial republicana en 2024, esto de acuerdo a un sondeo informal realizado a los

asistentes a un foro conservador. Y es que un 59 % de los encuestados durante la Conferencia de

Acción Política Conservadora (CPAC) celebrada en Orlando (Florida) dijo que votaría por Trump si

las primarias del Partido Republicano se celebraran ahora. Pero si Trump no se presentara a las

primarias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis sería el favorito con el apoyo de un 61 % de los

participantes en la CPAC, que no representan a todo el electorado del Partido Republicano, pero sí

a los que están más a la derecha. Recordemos que Trump no ha desaprovechado la oportunidad

para promoverse y se aprovecha de la difícil situación que atraviesa el mundo ante el peligro de

que estalle una guerra y para muestra basta mencionar que hace unos días el ex mandatario

señaló que si él hubiera estado en la Casa Blanca, el presidente ruso, Vladimir Putin, no hubiera

osado invadir Ucrania, porque entonces EE.UU. era "fuerte y "respetado". No habrá que perderlo

de vista.

SIGUEN NEGOCIACIONES ENTRE RUSIA Y UCRANIA

Aún no se pierde la esperanza de que se pueda detener una guerra luego de

que las negociaciones ruso-ucranianas celebradas en la región de Gómel, en la

frontera ucraniano-bielorrusa, para buscar un cese de hostilidades en la ofensiva

rusa contra Ucrania terminaron con algunos avances. A decir de Leonid Slutski,

presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma (Cámara baja

rusa). El funcionario indicó que las platicas continuarán en los próximos días para encontrar los

puntos de negociación. Por lo pronto, Vladimir Putin exigió al presidente francés, Emmanuel

Macron, el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la desmilitarización y “desnazificación”

de Ucrania como condiciones preliminares a una resolución del conflicto, mientras que Ucrania

pide el cese de las hostilidades del Kremlin y el retiro de sus tropas. Las posiciones ya están

definidas en el mundo y la estrategia de las naciones más importantes para frenar a Rusia ya están

en marcha; por el bien de todos, ojalá y pronto se resuelva este conflicto.

