En la política...

AMLO INAUGURA EL AIFA, LO ARROPAN POLÍTICOS, DIPLOMÁTICOS Y EMPRESARIOS DE PRIMER NIVEL

En un lucido evento el Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles ubicado en Santa Lucía. El mandatario estuvo acompañado por la presidenta de la Cámara de Senadores Olga Sánchez Corero, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna Rafael Ojeda, secretario de Marina, de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, del gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad, Adán Augusto López, secretario de gobernación, entre otros muchos otros. El presidente aseguró que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA) se hizo a pesar de las resistencias de los grupos de interés y de quienes quieren que le vaya mal al país. Muy orgulloso el presidente agradeció a los ingenieros militares que fueron los que llevaron a cabo esta obra, así como a los pobladores de los municipios de alrededor. “A los gobiernos de Hidalgo, Estado de México, la jefa de Gobierno, ayudaron mucho las empresas mexicanas, los proveedores, es la suma de voluntades, esfuerzos lo que hizo posible esta gran obra”.

SENADOR RICARDO MONREAL: AEROPUERTO FELIPE ÁNGELES, REFERENTE DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA 4T

Ricardo Monreal coordinador de Morena se sumó a las voces de celebración por la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al considerar que esta obra detonará el desarrollo económico de México y será referente de la política anticorrupción de la 4T. Monreal recordó que desde el inicio de su campaña, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación del nuevo aeropuerto proyectado en Texcoco, para poner en marcha la construcción de un aeropuerto civil en la base militar de Santa Lucía, pues él no podía ser cómplice de todos los excesos e irregularidades presentados en Texcoco. “Pero lejos de especulaciones, lo cierto es que hoy México cuenta con un nuevo aeropuerto funcional, moderno y construido sin excesos ni corrupción; por eso, la posteridad se encargará de definir la pertinencia de esa decisión, indicó. Monreal reconoció es esfuerzo del agrupamiento de ingenieras e ingenieros militares que estuvieron a cargo de la construcción del AIFA, porque lograron a cabalidad, con la lealtad, patriotismo y profesionalismo, la encomienda presidencial. Hoy la obra del Presidete es una realidad y sin duda, servirá para detonar la economía de los municipios del Estado de México en los que se sitúa y los cercanos que pertenecen al estado de Hidalgo.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA PROPONE CAMBIOS LEGALES PARA QUE LA PRISIÓN PREVENTIVA NO EXTIENDA POR MÁS DE DOS AÑOS

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, es sin duda uno de los legisladores más fructíferos y muestra de ello es que presentó una iniciativa que pretende atender uno de los puntos resolutivos de la sentencia del caso Digna Ochoa y Familiares vs México, en la que nuestro país reconoció parcialmente su responsabilidad internacional, y es el relativo a dotar de autonomía técnica y de gestión a los servicios periciales, para ello, explicó, estamos proponiendo la presente reforma constitucional en la que se busca reformar diversos artículos para lo siguiente: Se propone reformar el artículo 73, en su fracción XXIII, para dotar de facultades al Congreso de la Unión para poder legislar en materia de servicios periciales, ello en virtud de que al ser un órgano autónomo deberá tener su propia normatividad expedida por el Poder Legislativo., las personas juzgadoras deberán valorar su cese o prolongación. Así legislador agilizará los procedimientos jurídicos.

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS EN CONTRA DEL AUMENTO AL TRANSPORTE EN NUEVO LEÓN

El senador panista Víctor Fuentes Solís siempre pendiente de sus representados se pronunció en contra del aumento en el transporte público por considerar que no cumple con las condiciones óptimas. Un transporte público sucio, sin aire acondicionado, que comúnmente lleva choferes malencarados, que dan un pésimo servicio y encima subirlo a 19 pesos sería ya el pecado capital de este gobierno a los ciudadanos de Nuevo León, señaló. Por lo pronto el legislador se alista para seguir aportando con iniciativas y sus participaciones en la sesión de este martes. No lo perderemos de vista.

CLAUDIA SHEINBAUM Y MARIO DELGADO CELEBRAN APERTURA DE SANTA LUCÍA

Quien fue de los primeros en estrenar el Aeropuerto Felipe Ángeles fue el líder de Morena, Mario Delgado quien arribó a la base proveniente de Guadalajara. El político se dijo "muy contento", ya que el proyecto del Presidente rompe barreras, "somos capaces de hacer cualquier cosa". "Hoy se inaugura una obra de primer mundo y además con criterio y eficacia que aborda austeridad; donde los gobiernos neoliberales decían que las obras no se pueden hacer a tiempo. Siempre estaban asociadas a la corrupción, entonces yo creo que es mucho más que un aeropuerto. Me siento hoy muy orgulloso". Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheimbaum también reaccionó al mega proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. La aspirante presidencial mencionó que su administración realiza distintas obras para mejorar la conectividad hacia el nuevo aeropuerto.

PAN Y PRD EN EL SENADO SE CONGRATULAN POR FRENAR EL PROYECTO QUE PERMITE A EMPRESAS DESCONTAR CRÉDITOS VÍA NÓMINA

Conscientes del daño que ocasionaría a miles de trabajadores los coordinadores del PAN y el PRD en el Senado, Julen Rementería y Miguel Ángel Macera, respectivamente, destacaron que la minuta que permite a las empresas descontar los créditos de nómina de los trabajadores y pagarlos a entidades financieras “ya está muerta. Ya no tiene viabilidad y se quedará en el archivo”. Los legisladores aseguraron que esta minuta se quedará en la congeladora porque es anticonstitucional. El legislador panista incluso se alegró de que el coordinador de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal, ya haya anunciado que esa minuta no se va a dictaminar. Por su parte, Mancera señaló que “se va a quedar congelada porque Morena tiene mayoría en las comisiones dictaminadoras y no le van a dar trámite, ahí se va a quedar.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz