En la política...

DOMINGO INICIAN CAMPAÑAS RUMBO A ELECCIONES DE JUNIO 2022

No hay plazo que no se cumpla y a partir de este domingo 3 de abril los candidatos a gobernador en los seis estados que estárán en juego el próximo mes de junio iniciarán con sus campañas políticas. Mientras que los ciudadanos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, y Quintana Roo, se preparan a escuchar las propuestas de los aspirantes durante el periodo de campañas a la gubernatura inician que por mandato del INE inician el 3 de abril y llegarán a su fin el 1 de junio,. En Tamaulipas solo habrá un periodo de campañas y será del 3 de abril al 1 de junio. Además de las gubernaturas en Durango se elegirá 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 Regidurías; mientras que en Quintana Roo están en juego 15 diputaciones y 10 diputaciones.las dos naciones. Así que ya veremos muy activos a los aspirantes, recordemos que la pelea en Aguascalientes, entidad actualmente gobernada por Martín Orozco Sandoval, del PAN se disputará entre Tere Jiménez de la alianza PAN, PRI y PRD; de Morena Nora Ruvalcaba; Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano, Martha Márquez Alvarado, del PT-PVEM y el independiente Eric Monroy. En Hidalgo los aspirantes en esta en esta contienda son Julio Menchaca (Morena-PT-PVEM), Carolina Viggiano (PRI-PAN-PRD) y Francisco Xavier Berganza (Movimiento Ciudadano). En Oaxaca están listos para arrancar sus campañas de Morena, Salomón Jara Cruz, el priista Alejandro Avilés; Alejandra García Morlán, de Movimiento Ciudadano y Natividad Díaz Jiménez, del PAN-PRD. Mientras que en Quintana Roo os aspirantes son: Mara Lezama, candidata de Morena y el Partido del Trabajo; Laura Fernández, del PRD y el PAN; Leslie Hendricks, del PRI; José Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano y Nivardo Mena, candidato de Movimiento Auténtico Social. Tamaulipas, actualmente gobernada por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del PAN será disputada por Américo Villareal de Morena; César Augusto “El Truko” Verástegui, del PRI, PAN y PRD y Arturo Diez Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano. Finalemente, en Durango que gobierna José Rosas Aispuro Torres, del PAN los aspirantes son de Morena Marina Vitela; Esteban Villegas de la Alianza va por Durango; Patricia Flores de Movimiento Ciudadano y el independiente Juan Martín González.

SENADOR RICARDO MONREAL INSISTE EN QUE TRABAJARÁ PARA APROBAR REFORMA ELÉCTRICA POR CONSENSO

Como siempre conciliador y trabajador, Ricardo Monreal coordinador de Morena en el Senado estuvo por Guerrero el fin de semana donde consideró que, para alcanzar el mayor consenso en la reforma eléctrica, es necesario escuchar las opiniones de todos y actuar con mucho cuidado y responsabilidad. Recordó que la Cámara de Diputados organizó un Parlamento Abierto para analizar la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal, y que una vez concluido este ejercicio se estima que, a mediados del próximo mes de abril, la colegisladora someta a votación el dictamen. El Senado esperará a que los diputados concluyan el trámite legislativo del proyecto, como Cámara de Origen, “pero creo que hay que escuchar las opiniones de todos”. Y al referirse a lo dicho por el Presidente de que estaba desinformado por advertir que si se apruba como está el proyecto México enfrentaría demandas millonarias, Monreal Ávila señaló: “Escuché la expresión del Presidente de la República por la mañana, les quiero decir a todos que no voy a confrontarme con él, nunca me voy a separar de su posición política ni del movimiento, y actuaré con mucha rectitud”, expresó.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA PROPONE CAMBIOS LEGALES PARA CASTIGAR CON NUEVE AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN DIFUNDA IMÁGENES DE FEMINICIDIOS

Ante las filtraciones que suelen darse entre funcionarios públicos de imágenes de cadáveres el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa, que ya se analiza en Comisiones, para castigar con una pena de hasta 9 de años de prisión a quien difunda estas imágenes de cadáveres de mujeres, mayores o menores de edad. Y es que Mancera argumentó que en fechas recientes se ha dado cuenta de muertes en las que se han visto involucradas niñas, adolescentes y mujeres y que, lamentablemente, desde los primeros momentos de los hallazgos, ya circulan en redes sociales o medios de comunicación contenido sensible o relacionado con estos crímenes. El perredista consideró que desafortunadamente la difusión de este contenido como imágenes o videos va acompañada de encabezados que se encargan de llamar la atención de las o los espectadores, con el fin de narrar con lujo de detalle alguna situación violenta suscitada en el país.

POR REFORMA ELÉCTRICA AMLO NO PONDRÁ EN RIESGO RELACIÓN MÉXICO-EU: TATIANA CLOUTHIE

Ya con la discusión a todo lo que da sobre la reforma eléctrica y a días de que se defina cuál será el proyecto que presenten los diputados, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier dejó en claro que se encontrará un balance para todos los sectores, y como lo prometió el presidente López Obrador a la Secretaría de Energía de Estados Unidos, no se hará nada que ponga en tela de juicio la relación con nuestro principal socio comercial. “El presidente fue muy claro con la secretaria de Energía de Estados Unidos, y le dijo no vamos a hacer nada que ponga en tela de juicio nuestra relación, entonces si nosotros dejamos esto como el tema, o la meta, o el compromiso plasmado, creo que lo demás se puede tejer y en lo fino se puede llegar a una conclusión”, recordó. En el marco de la 105 Asamblea General Ordinaria de la American Chamber México (Amcham) la funcionaria dejó en claro que la reforma busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), abastecer de energía eléctrica a la población, además de que se incluye la transición energética. Los empresarios inquietos en voz de Emilio Cadena, de la Amcham y expresidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) pidió a la funcionaria hacer una tregua a los cambios de reglas que afectan a la inversión. Y en respuesta Clouthier se comprometió a realizar las gestiones necesarias para que el primer mandatario los reciba y aclare sus dudas. Estaremos atentos.

CLAUDIA SHEIMBAUM PIDE AL INE MÁS PROMOCIÓN DE REVOCACIÓN DE MANDATO

A unos días de que en México se realice uno de los ejercicios participativos más importantes como es la revocación de mandato contemplada para el 10 abril, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que los centros de votación están muy escondidos, por lo que, mencionó, debería haber más difusión del ejercicio democrático. Cuidando las formas para no violar la ley, Sheinbaum defendió que la consulta no sólo es para la revisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino para que los mandatarios que le precederán se la piensen antes de traicionar su palabra y el mandato por el que fueron elegidos. “Si una persona es electa, elegida, y sabe que a los tres años va a estar sujeta o sujeto a la revocación de mandato, se va a pensar dos veces traicionar a su pueblo, tenemos un presidente que no ha traicionado al pueblo y no ha traicionado lo que ha venido diciendo desde el primer momento que fue figura pública, no solamente como jefe de Gobierno, sino mucho antes".

CANCELA SCJN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA LAURA MORÁN POR CASO GERTZ MANERO

Para quienes dudaban de la imparcialidad en la impartición de Justicia los ministros encabezados por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea les dieron una lección luego de que, por unanimidad, el Pleno de la Corte determinó conceder amparo liso y llano a Laura Morán Servín, acusada de la muerte de Federico, hermano del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Como resultado de esta resolución del máximo tribunal del país se cancela la orden de aprehensión girada el 2 de octubre de 2020 en contra de Laura Morán, actualmente de 95 años de edad y quien fuera pareja de Federico Gertz Manero. Y es que todos los impartidores de justicia determinaron, durante la discusión, en que no había pruebas que realmente sustenten la acusación de delito de homicidio doloso de concubino en contra de Morán Servín.









