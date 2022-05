En la política...

AMLO ALISTA SU PLAN DE DESARROLLO REGIONAL DE COOPERACIÓN

Sin duda, el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluido el canciller Marcelo Ebrard están muy ocupados ultimando los detalles del Plan de Desarrollo Regional de Cooperación que AMLO presentará en su gira por Centroamérica y el Caribe, que iniciará el próximo jueves. El presidente adelantó que su viaje arrancará en Guatemala y luego de encabezar la ceremonia oficial conmemorativa a la Batalla de Puebla, en la capital de ese estado dialogará con su homólogo, Alejandro Giammattei. El viernes 6 de mayo estará en El Salvador, donde también tendrá un encuentro con el presidente de esa nación, Nayib Bukele. Por la tarde del viernes se trasladará a Tegucigalpa para reunirse con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y posteriormente viajará a Belice, donde sostendrá un encuentro con el primer ministro Johnny Briceño. Más tarde estará en La Habana donde se reunirá con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. López Obrador fue claro y aseguró: “vamos a tener encuentros con los presidentes y vamos a dar a conocer nuestra política en materia de desarrollo regional, de cooperación, de amistad entre nuestros pueblos”. Eso sí, cabe destacr que esta gira será austera pues sólo lo acompañarán los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, así como su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

SENADOR RICARDO MONREAL TRABAJARÁ PARA APROBAR REFORMA ELECTORAL POR CONSENSO

Como siempre conciliador y trabajador, Ricardo Monreal coordinador de Morena en el Senado ya está haciendo su tarea trabajando en la estrategia que le permita avanzar en la construcción para que se apruebe en el Senado la reforma político elctoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto consideró necesario que en la Cámara de Diputados se realice un Parlamento abierto y sobre todo se escuche a la oposición y de paso se zanjen las diferencias que hay con ellos por la campaña de linchamiento que algunos han emprendido contra los que votaron contra la reforma eléctrica. Así que Monreal no pierde el tiempo con la sucesión adelantada y aunque sigue firme en su intención de participar, sabe que la mejor manera de lograr su propósito es seguir dando buenos resultados legislativos. Muestra de ello es que junto con la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero y el chiapaneco Eduardo Ramirez encabezó un justo reconocimiento a deportistas de Chipas. Ahí el zacatecano destacó los logros de los atletas y reitero que el país necesita reconciliación. “México vive un proceso de transición política, y ustedes son un ejemplo de unidad de cohesión y congruencia. México necesita ahora construir ahora un ambiente de conciliación, de tolerancia, de respeto, de civilidad y de pluralidad”, indicó. Pero Monreal no sólo ha abierto las puertas del Senado a los deportistas y compositores, sino además, este fin de semana por primera vez, junto con la líder del sindicato de la Cámara alta, Bertha Orozco festejó a los niños y las niñas en su día y además de los regalos que recibieron conocieron los trabajos de los legisladores.

AVALAN SENADORES LLAMADO DE MIGUEL ÁNGEL MANCERA PARA ELIMINAR DE LOS ESTADOS DELITO DE ULTRAJES A LA AUTORIDAD

Muy orgulloso debe estar el senador Miguel Ángel Mancera luego de que los y las senadoras de la Comisión de Justicia que preside Rafael Espino de la Peña aprobaron su propuesta de punto de acuerdo por el que se les pide a los Congresos de los estados que deroguen de su legislación el delito de ultrajes a la autoridad. Y es que el legislador se sumó a la lucha de Ricardo Monreal para que con este pretexto las autoridades en algunos estados violen los derechos humanos y utilicen la justicia como vendetta política como es el caso de Veracruz. Enhorabuena

RICARDO ANAYA Y KENIA LÓPEZ CALIFICAN COMO “CORTINA DE HUMO” REFORMA ELECTORAL DE AMLO

Al cumplirse un año de la tragedia de la Línea 12 del Metro, panistas como Ricardo Anaya y la senadora Kenia López criticaron que aún no hay responsables. El excandidato presidencial aseguró que el presidente no quiere que se hable de la Línea 12, por lo que puso en marcha su una nueva cortina de humo, para “distraer” a los ciudadanos, a través de la reforma electoral. "La serie lleva ya varios capítulos: la rifa del avión sin avión; la consulta para enjuiciar expresidentes, para luego no enjuiciar a ninguno; el circo de la revocación de mandato; cuánto gana Loret; la campaña para linchar diputados. Ahora, para no hablar de la Línea 12 sale el nuevo capítulo: una reforma que pretende desaparecer al INE”, señaló. El mismo sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán acusó al gobierno de la Ciudad de México de dar “atole con el dedo” para no revelar lo que realmente ocurrió con el colapso de la Línea 12 del Metro y sí tapar a funcionarios y exfuncionarios que incurrieron en actos de corrupción. La senadora del PAN recordó que al cumplirse este martes un año de este accidente que dejó como saldo 26 personas muertas y más de un centenar de lesionadas, ningún servidor público ha sido declarado responsable. Si bien los panistas critican al gobierno porque forma parte de su estrategia política, lo cierto es que este hecho sí traerá consecuencias políticas para algunos sobre todo cuando se acerque la contienda presidencial del 2024. Ya lo veremos.

EN EL DÍA DEL NIÑO ELSENADOR VÍCTOR FUENTES PONE EN MARCHA EL PROGRAMA "VISIÓN NUEVO LEÓN",

Como siempre el senador del PAN, Víctor Fuentes Solís da muestras de solidaridad y compromiso con sus representados y la celebración del Día del Niño, no podía ser la excepción. Y es que el senador Víctor Fuentes regaló exámenes de la vista y lentes a cien pequeñas y pequeños estudiantes de diferentes escuelas públicas de Nuevo León, y también les dio obsequios. El panista explicó que la detección oportuna de deficiencias visuales y/o enfermedades de la vista es elemental para que los menores no tengan retraso en el aprendizaje.

CONFÍA EL PRI EN RECUPERAR LA PRESIDENCIA EN 2024

Muy activo se le vio al presidente del PRI, Alejandro Moreno el fin de semana y en conferencia de prensa el domingo aseguró que su instituto político recuperará la Presidencia de la República en 2024. El presidente del tricolor aseguró que la coalición Va por México -conformada por el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- se mantiene sólida de cara a los procesos electorales que habrá en junio de este año y con miras al 2024, Moreno Cárdenas señaló que el PRI seguirá sumando fuerzas políticas, con el fin de que la oposición llegue unida y fortalecida apara poder ganarle al partido guinda al asegurar que éstos son “una desgracia y una tragedia para este país”. Ya veremos.

JILL BIDEN INVITA A BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER A EU PARA CELEBRAR 5 DE MAYO EN LA CASA BLANCA

Quien debe estar muy ocupada haciendo maletas es la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller quien viajará a Washington para asistir al festejo del 5 de mayo en la Casa Blanca. En su mañanera el mandatario de nuestro país informó que su esposa fue invitada por la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, organizadora de la tradicional celebración mexicana en la residencia oficial de ese país y por eso no estará con él en la primera parte de su gira por Centroamérica que inicia el jueves.

RUBÉN ROCHA MOYA CUMPLE CON RENDICIÓN DE CUENTAS

El que está cumpliendo a cabalidad con lo que marca la ley, es el gobernador de Sianloa, Rubén Rocha Moya pues ya presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, y envió al Congreso del Estado, para su análisis, la cuenta pública del 2021. Rubén Rocha destacó que la planeación y la rendición de cuentas serán dos temas centrales de su gobierno y por eso el sábado entregó a los diputados locales, la cuenta pública del 2021, que comprende los meses de noviembre y diciembre que corresponden a su gobierno, así como los 10 meses restantes, de enero a octubre, de la pasada administración.

