En la política...

MARCELO EBRARD Y CLAUDIA SHEINBAUM PUNTEROS EN ENCUESTAS, LUIS DONALDO COLOSIO TAMBIÉN FAVORITO

Pese a que aún falta tiempo para las elecciones presidenciales de 2024 las cosas no cambian y los favoritos siguen siendo los mismos. Y es que según la más reciente encuesta del Periódico Reforma reveló que Morena aventaja en las preferencias electorales. El diario precisó que el 47% de los entrevistados respondía que votaría por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador si hoy fueran las elecciones. De acuerdo el sondeo, dentro de la contienda interna de Morena rumbo a la elección presidencial, los que tienen más fuerza son el canciller Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y es que Ebrard se colocó en primer lugar con un 34% de las preferencias, esto respecto al porcentaje de encuestados que dijeron que votarían por él; tan solo un punto abajo, el 33% de los entrevistados dijeron que votarían por la actual jefa de gobierno. Pero quien ni siquiera se ha pronunciado, pero ya está despegando es Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano quien registró 26% de las preferencias; Margarita Zavala 14%; Ricardo Anaya 13% y Ricardo Monreal 11%. Aunque, este sondeo también revela que, en la contienda interna de Morena por ser presidenciable, Sheinbaum aventaja a Ebrard para ser su abanderada en 2024, con 34 puntos, mientras que el canciller tiene el 27%. Mientras que un 5% se pronunció a favor del senador Ricardo Monreal y un 4% por el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Todos son personajes capaces y como en política todo puede cambiar, ya veremos lo que pasa en los próximos meses pues lo cierto es que todavía falta tiempo.

AMLO ALISTA PLAN DE DESARROLLO ALIMENTARIO PARA AUTOCONSUMO

Sin duda, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá un intenso fin de semana para echar andar su plan para bajar la inflación y ya adelantó que realizará una gira en Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Puebla para reunirse con agrónomos, técnicos y extensionistas para fomentar la producción de alimentos de autoconsumo. López Obrador se reunirá con 12 mil productores de todo el país para hablar con ejidatarios y pequeños propietarios para, dijo, ayudarlos a sembrar; que todos pensemos en que es mejor producir lo que consumimos. Así que según su agenda la reunión del gabinete de seguridad y la mañanera del viernes 13 de mayo serán en Monterrey, Nuevo León; ese mismo día se trasladará a Guadalajara, y el sábado viajará a Veracruz y Puebla. Eso sí el festejo del Día del Maestro, el domingo 15 de mayo, no puede faltar y para ellos les tiene preparado un acto en la Ciudad de México donde anunciará apoyos para este sector.

SENADOR RICARDO MONREAL SE REÚNE CON EMPRESARIOS DE MTY

Como siempre Ricardo Monreal coordinador de Morena en el Senado se mantiene muy ocupado y a pesar de que el Congreso está en receso y él no forma parte de la Comisión Permanente, su actividad no cesa. Ahora el legislador estuvo de visita en Nuevo León, donde se reunió con empresarios para escuchar sus demandas y transformarlas en leyes. Ahí adelantó que el próximo viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en la entidad para analizar soluciones a la crisis del agua. Ante los integrantes de la Cámara de la Industria de la Transformación, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República dijo que el mandatario analizará el tema de la infraestructura hidráulica y confió en que este problema que enfrenta la entidad se solucione siempre y cuando se realice un trabajo coordinado entre autoridades locales, el gobierno federal y los empresarios.

OLGA SÁNCHEZ CORDERO DEFIENDE AFILIACIÓN DE GUATEMALTECOS AL IMSS

Previo a la celebración del Día de las Madres la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República Olga Sánchez Cordero estuvo muy activa y realizó varias actividades en esta Cámara en comemoración de esta fecha. De paso la legisladora defendió la afiliación de 25 mil ciudadanos guatemaltecos a la derechohabiencia del IMSS y recalcó que el hecho de que alguna persona no sea mexicana no se le puede negar un servicio de salud si lo requiere. La morenista rechazó y calificó de ignorantes las críticas sobre el uso electoral de la Clave Única de Registro de Población (CURP) otorgadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) a migrantes centroamericanos de Belice y Guatemala. En entrevista, admitió no conocer el sustento jurídico para otorgarle la prestación a guatemaltecos, pero señaló: “Lo único que te puedo decir es que es un sentido de humanismo el hecho de que se le dé —seguridad social— a una persona aun cuando no sea mexicana”, insistó. De paso la legisladora de Morena informó que Jaime Bonilla se mantiene en el cargo de senador, hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva sobre el asunto pues recordemos que la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral revocó la reincorporación de Bonilla al Senado al considerar que al solicitar licencia y asumir otro cargo público, no puede retomarlo una vez que concluyó su periodo, en este caso como gobernador de Baja California.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA Y RICARDO MONREAL CLAUSURAN “10 POR MÉXICO, TALLER LEGISLATIVO PARA LAS JUVENTUDES”

Muy buena mancuerna están haciendo los coordinadores en el Senado del PRD Miguel Ángel Mancera y de Morena, Ricardo Monreal en beneficio de miles de jóvenes de todo el país. Y es que Monreal no tuvo empacho en apoyar la iniciativa de Mancera llamada “10 por México, Taller Legislativo para las Juventudes” y ya han recorrido varios estados del país para implementarlo. El domingo los senadores sacrificaron su descanso y juntos clausuraron los trabajos de este seminario en el que 140 jóvenes se capacitaron sobre argumentación, derecho parlamentario, negociación, debate, creación de iniciativas y puntos de acuerdo. En su discurso, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que los jóvenes son pieza clave para la transformación del país, sobre todo ahora que México atraviesa por una transición política. “Se vive una transición política y ustedes deben compenetrarse con ella. Tienen que construir y diseñar el México que todos queremos”, expresó. En tanto, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien fue el promotor de este importante Taller Legislativo, destacó que las y los jóvenes participantes, ahora cuentan con una visión de país más consolidada, gracias a la formación y capacitación que recibieron en las últimas 10 semanas. Además, agregó: “Sólo la educación nos hará libres y hoy ustedes tienen muchas más herramientas de las que hace 10 semanas tenían; ahora cuentan con una mayor formación legislativa”, expresó. También estuvo la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, quien indicó que todas las herramientas que adquirieron en estas semanas les ayudarán a construir desde la pluralidad representativa la capacidad para dialogar, debatir y concertar, a efecto de superar diferencias y alcanzar consensos en beneficio de todos. Sin duda, esto demuestra que por lo menos en el Senado sí son capaces de hacer a un lado sus diferencias partidistas para unirse en causas nobles. Enhorabuena.

DIPUTADOS HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ Y MARGARITA ZAVALA PRESENTA DENUNCIA CONTRA CLAUDIA SHEIMBAUN

Como buenos opositores los que no perdieron el tiempo fueron los diputados federales del PAN Héctor Saúl Téllez y Margarita Zavala y denunciaron ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfomexDF) a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por ocultar el tercer informe de la empresa noruega DNV respecto al peritaje del desplome de un tramo elevado en la Línea 12 del Metro. Y es que los diputados del PAN consideraron que la Jefa de Gobierno violó el derecho al acceso a la información pública. El diputado Héctor Saúl Téllez, nos explicó que la presentación formal de esta denuncia es para que se inicie el proceso de verificación y obligaciones del gobierno de la ciudad para garantizar el acceso al tercer informe de la empresa DNV en torno al colapso en la Línea 12 del Metro. Mientras que la diputada Margarita Zavala, destacó que la falta de transparencia y la opacidad han sido característica de la actual administración de la Ciudad de México. “Nos oculta la verdad en una de las tragedias más importantes sobre la Línea 12 del Metro, desgraciadamente fue a través de un medio periodístico como nos fuimos enterando el día de hoy en qué consiste el informe, que como no salió exactamente como lo quiso, no solo no lo dio a conocer, sino que además lo descalifica y anuncia una denuncia civil-penal contra la empresa que fue contratada con los impuestos de quienes vivimos en la Ciudad de México”, abundó. A los reclamos también se sumaron los senadores de este partido e incluso, Kenia López Rabadán solicitó la renuncia de la Jefa de Gobierno para que se investigue este asunto.

FESTEJA A MADRES CON ACCIONES CONCRETAS ELSENADOR VÍCTOR FUENTES EN NUEVO LEÓN

Pese a que el Congreso se encuentra en periodo de receso, el que no descansa es el senador del PAN Víctor Fuentes Solís y aprovechando el Día de las Madres, el senador hizo entrega de 70 testamentos a madres neoleonesas, con el objetivo de brindarles tranquilidad y certeza de que su patrimonio quedará en las manos de quien ellas elijan. Durante el evento de entrega de testamentos el senador felicitó a las asistentes y envió un mensaje de solidaridad para con ellas y todas las mujeres de Nuevo León, toda vez que actualmente se vive una ola de violencia sin precedentes donde son ellas las principales víctimas. “Aprovecho para felicitarlas por este Día de las Madres, de verdad que su convicción de educar y dar amor es primordial en nuestra sociedad, especialmente ahora que estamos viviendo momentos muy violentos donde los feminicidios han ido al alza. Que sepan que cuentan con toda mi solidaridad”, enfatizó el Senador. Importantes las acciones que encabeza el senador y que lo convierten en uno de los pocos legisladores que se mantiene activo y pendiente de sus electores. Para muestra basta mencionar que en el Día del Niño, Fuentes Solís entregó a los niños lentes y encabezó las consultas de optometría para detectar problemas de la vista de los infantes.

IGNACIO MIER ANTICIPA “PALIZA” DE MORENA EN ELECCIONES DE JUNIO

Quien está muy contento con las encuestas que colocan a Morena como el favorito en las elecciones de junio próximo es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier Velasco. Incluso el legislador ya anticipó que la alianza opositora sufrirá una “paliza” en manos de Morena. El legislador de Morena señalo: “El año pasado las encuestas preveían que el Partido de Morena solo podría ganar 8 de 15 gubernaturas en juego. El resultado: Morena-PT-Verde, obtuvimos el respaldo ciudadano y ganamos 12; PRI, PAN y PRD 2 y MC 1. Este año, con el apoyo del pueblo, anticipamos paliza de 6-0”, resaltó. Ya veremos si sus pronósticos son correctos, lo cierto es que las encuestas dan por favorito a su partido en al menos cuatro estados y en dos los números son muy cerrados. Al tiempo.

CANCELAN CONCIERTO DE RICARDO MONTANER EN SINALOA

Ricardo Montaner, en la temporada de Primavera 2022 organizada por la SAS Sociedad Artistica Sinaloense organización sin fines de lucro que busca llevar la cultura y las artes por diferentes partes del estado y de Republica Mexicana y en el marco de sus 22 años y recién casi saliendo de la pandemia ;tenia todo organizado y previsto para llevar a cabo el concierto en la Feria de la Ganadería de Culiacán, Sinaloa ,y ya con las personas adentro del evento al aire libre con una organización muy pulcra, pero debido a una falla de las plantas eléctricas se vio obligado a suspender el concierto. El intérprete de El día que me quieras y La cima del cielo, lamentó el incidente y dejó muy claro su intención de presentarse ante el público local en el futuro. Montaner dijo: Mi gran ilusión era este reencuentro por lo que la humanidad vivió por COVID-19. Asimsmo declaro que tenia muchas ganas de cantar y que el concierto que se llevaría a cabo, sería el mejor de todos con sus fans ahí en la Feria. Resalto estoy seguro que Dios está en el control de las situaciones y que él maneja nuestros planes y agendas para bien del que lo ama. Oro para que sea muy pronto que nos volvamos a ver aquí en Culiacan. Los amo con el alma.dijo- Seguidores del cantante le escribieron muy tristes en las redes sociales, aludiendo que habían comprado boletos a su mamá como regalo del 10 de mayo. La gente espera que vuelva y no los deje con la pura promesa.

RUBÉN ROCHA MOYA ANUNCIA PLAN DE INVERSIÓN DE 761 MILLONES DE PESOS EN OBRAS PARA SINALOA

Buenas noticias para los ciudadanos de Sinaloa pues en breve contarán con más infraestructura en su estado, para eso el gobernador Rubén Rocha Moya ya se puso a trabajar pues nos cuenta que ya recibió el fallo en las licitaciones de 14 obras públicas, que representan una inversión de 91.7 millones, trabajos que iniciarán de inmediato con las empresas ganadoras. También anunció que hay otras 33 obras en proceso de licitación. Lo que en conjunto totalizan una inversión de 670 millones de pesos, entre las que se incluyen el Centro de Justicia para Mujeres en Mazatlán. Por su parte, el secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, detalló que dentro del paquete de las primeras 14 obras se encuentran la carretera Culiacán-Sanalona, el entronque Limón de Tellaeche con el camino a la presa Vinoramas, la pavimentación de la calle Xicoténcatl en la colonia 5 de Julio, en Guamúchil; la calle principal de Alhuey, en Angostura; además un cárcamo de bombeo en Boscoso, en Elota, para la laguna de drenaje; la pavimentación también en Los Pochotes, en Navolato; la fuente de abastecimiento de agua en Loma Blanca, en El Rosario; y un colector de drenaje en La Reforma. “También estamos construyendo el pavimento hidráulico en dos calles de Escuinapa con una inversión cercana a los 7 millones de pesos; en Tierra y Libertad estamos construyendo también el entronque a la carretera principal aquí en Culiacán; el bulevar 21 de Marzo allá en Tamazula II, estamos construyendo dos calles también; hemos licitado también en Salvador Alvarado, dentro del mismo poblado cercano al DIF estamos construyendo y pavimentando una carretera también ahí, también como ya vieron se está construyendo el puente de la Isla Musala, la gasa que pedían para que bajara para el lado de Imala ya se está construyendo, se inició la semana pasada”. Mientras que el paquete de 33 obras que se encuentran en proceso de licitación, que representan una inversión de 670 millones de pesos, entre las que se encuentran las cuatro licitaciones del puente El Quelite, un drenaje colapsado en Los Mochis; la carretera a Constancia, en El Fuerte; la calle que lleva a la Guardia Nacional en Guasave; mientras que en el municipio de Culiacán se considera la pavimentación de siete calles que suman alrededor de 20 millones de pesos en las colonias 21 de Marzo y Buenos Aires.

RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL

#CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx