En la política...

AMLO SE REUNE CON KEN SALAZAR, ASEGURA QUE ESTA SEMANA DEFINE SI VA O NO A LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

La Cumbre de las Américas sigue dando de qué hablar y Estados Unidos sigue intentando convencer a México que asista. Con ese fin, entre otros, asuntos de nueva cuenta acudió el embajador Ken Salazar a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador quien confió en que la Cumbre de las Américas sea un espacio de diálogo y de hermandad. “Que Los Ángeles se convierta en la sede mundial del diálogo y la fraternidad, para mandar un buen mensaje al mundo sobre la importancia del diálogo y de la política y hacer a un lado nuestras diferencias, hacer a un lado la confrontación”, afirmó. En su conferencia mañanera el titular del Ejecutivo mencionó que esta semana informará si participa o no en la Cumbre e insistió que no se debe excluir a ninguna nación del continente americano. Ya veremos pues como él mismo dice aún faltan varios días para que se celebre este encuentro.

RICARDO MONREAL Y MORENA EN EL SENADO CIERRAN FILAS EN TORNO A SU CANDIDATO A TAMAULIPAS AMÉRICO VILLAREAL

Ricardo Monreal Ávila encabezó una reunión de Morena y sus aliados con la dirigencia de su partido que preside Mario Delgado y su candidato al gobierno de Tamaulipas, Américo Villareal a quien le refrendaron su apoyo irrestrico luego de que denunciara que el gobernador de la entidad pretende realizar una elección de estado. Con el liderazgo y su actitud conciliadora que ya es el sello distintivo del legislador, el zacatecano hizo un llamado al gobernador Cabeza de Vaca a que haga una tregua y permita que la ciudadanía vote en libertad, sin miedo, sin amenazas y sin presiones. “Es el momento de la democracia, es el momento de la madurez política, es el momento de la transición política y ordenada. Las senadoras y los senadores de la mayoría parlamentaria, por unanimidad, hemos cerrado filas en torno al candidato a la gubernatura de Tamaulipas. No dejaremos solo a quien por decisión democrática y popular gobernará este estado”, mencionó. Pero Monreal fue más allá e insistió en su convocatoria a sentarse a dialogar para evitar acciones violentas en ese estado. “Así mismo hacemos un llamado respetuoso al ejecutivo estatal para que permita la transición política ordenada e institucional en Tamaulipas. De nuestra parte no hay intención de persecuciones políticas injustificadas o inventadas sólo se aplicará la ley en su sentido estricto y eso será decisión de las nuevas autoridades”, precisó. Eso sí, adelantó que su partido llamará a las instancias de seguridad pública y al Ejecutivo Federal para cuidar la elección y para que no se altere la voluntad ciudadana. Además Ricardo Monreal resaltó que la democracia es la única vía para resolver los conflictos por lo que convocó al dialogo al titular de Poder Ejecutivo, así como a los Poderes y órganos autónomos de esta entidad porque, dijo, ya no hay forma de revertir la voluntad popular. “Hay que sentarnos para ponernos de acuerdo en la transición política adecuada y ordenada. Partamos de un fin común: la elección democrática, lo merecen los ciudadanos y ciudadanas de Tamaulipas”, señaló.

OLGA SÁNCHEZ CORDERO: NO PERMITIREMOS QUE GOBERNADORES SALIENTES MANIPULEN LAS ELECCIONES DEL 5 DE JUNIO

Conforme se acercan las elecciones del 5 de junio donde estarán en juego 6 gubernaturas el clima político se calienta y los personajes se suben al ring en esta ocación, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero manifestó el respaldo de su bancada a Américo Villareal candidato de Morena en Tamaulipas y destacó que por ningún motivo los legisladores de ese partido aceptarán injerencias de los gobernadores salientes que vulneren la voluntad del pueblo de ese estado ni de ninguno de los que estarán en juego el próximo 5 de junio.“Debemos respetar irrestrictamente la voluntad popular. No podemos aceptar que los gobernadores salientes se metan operando con trampas en las elecciones como antaño. La ministra en retiro recordó que en los tres años que estuvo como secretaria de Gobernación y en los que se llevó a cabo la elección más grande del país, es decir, la del año pasado jamás hubo una queja porque el gobierno federal fue respetuoso de la voluntad popular”, afirmó.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA PIDE QUE DIRECTORA DE NOTIMEX RINDA CUENTAS

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, declaró que Sanjuana Martínez, directora general de Notimex, debe rendir cuentas sobre los recursos que vía el presupuesto de Egresos de la Federación ha recibido la Agencia de Noticias del Estado, cuando tiene más de 2 años en huelga. El ex jefe de Gobierno dijo que el caso de Notimex es un tema que requiere de revisión, pues ahí hay un conflicto que ya lleva un rato, hay denuncias penales, hay temas administrativos, hay acusaciones cruzadas y es importante también conocer la versión de la directora, saber exactamente cuál es el estatus y cuál es en todo el caso el uso de los recursos. Con estos argumentos el coordinador del PRD se pronunció porque la directora de Notimex comparezca a la brevedad, para que explique cuál es la situación actual de la agencia. Recordó que hasta ahora no ha habido respuesta del gobierno para conocer una fecha de cuándo Sanjuana Martínez podría comparecer ante comisiones del Senado. "Vamos a ver si la Comisión Permanente toma cartas en el asunto y en todo caso se aclara o se informa", señaló.

DEMANDA VÍCTOR FUENTES PIDE AL GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN NO AUMENTAR TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El senador del PAN Víctor Fuentes Solís muy activo defendiendo los intereses de sus representados de Nuevo León y como forma parte de la Comisión Permanente ya presentó un Punto de Acuerdo por el que exhorta al Gobierno de Nuevo León a no aprobar el aumento a la tarifa del transporte público en Monterrey, debido a que significaría un duro golpe a la economía de los usuarios. El legislador fue muy puntual y llamó al gobernador Samuel García a recordar cuando estaba en contra del tarifazo propuesto por Jaime Rodríguez. “Parece que al Gobernador ya se le olvidó cuando estaba en contra del tarifazo que propuso El Bronco. Fuentes Solís también recordó que en septiembre de 2018 el Senado de la República se pronunció de manera unánime en contra de la propuesta de Jaime Rodríguez de subir el precio al transporte público en Nuevo León, por lo que el pleno aprobó un Punto de Acuerdo que exhortaba al Gobierno local y federal a destinar recursos financieros para frenar dicho aumento. Estaremos atentos a lo que resuelvan.

AGUSTÍN COPPEL DONA MOBILIARIO A ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA APOYO

Muy loable la labor que realiza la fundación Coppel pues bajo el liderazgo de Agustín Coppel Luken siempre acompaña buenas causas. Y es que ante el llamado de la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum Pardo a poner todos su granito de arena para mejorar el mobiliario de las escuelas de la Ciudad de México, el empresario no tardó en responder y así lo dio a conocer la mandataria quien informó que Fundación Coppel fue el primero en atenderlo lo que traerá beneficios a las escuelas públicas de la Ciudad de México. “Y lo que estamos haciendo en estas asambleas, junto con los maestros, maestras de la Escuela Pública de la ciudad, junto con Luis Humberto Fernández, que es la Autoridad Educativa Federal, el representante del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí en las escuelas, de la Secretaría de Educación Pública, de la maestra Delfina Gómez, y también de los directivos, de los representantes de la Secretaría de Educación Pública, estamos informando de las distintas acciones que hemos desarrollado para fortalecer la Educación Pública de nuestra ciudad”. Por su parte, el director ejecutivo de Coppel, Agustín Coppel Luken informó que el donativo ascendió a mil mesas/bancos, para alumnos y alumnas de siete centros escolares. Importante pues recordemos que el abandono escolar, según el Banco Mundial, afecta a más de 2.5 millones de estudiantes. En este sentido, el empresario recordó que el Sistema Educativo Mexicano es muy grande, durante el pasado Ciclo Escolar el INEGI registró 33 millones de alumnos que son atendidos en 243 mil escuelas, por medio de 1.2 millones de maestros, aproximadamente, en todos sus niveles.

MAZATLÁN PRESENTE EN EL TIANGUIS TURÍSTICO 2022

Muy buenas noticias que pro primera vez Mazatlán participe de manera individual en el Tianguis Turístico en su edición número 46 pues en este evento participan los destinos más importantes de México. Y es que Mazatlán es considerado ya un puerto de talla internacional, que representa el 80 por ciento de los visitantes que llegan a Sinaloa. En el acto estuvo presente el Alcalde Luis Guillermo Benitez Torres; el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués; Presidente de Concanaco Servytur, Héctor Tejada Shaar; la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, el Director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte, José Ángel Tostado Quevedo, Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, Ricardo Velarde Cárdenas y la regidora Paulina Heredia, entre otros. Haciendo alusión a la máxima fiesta porteña con un diseño que representa un carro alegórico, el pabellón de Mazatlán es una muestra de la alegría de el carnaval, la gran agenda cultural, arquitectura, tradiciones, folclor y alegría de los mazatlecos, mostrando la gran oferta turística con los que cuenta La Perla del Pacífico, para disfrute de los diferentes tipos de turismo que visitan el destino. En el evento el Químico Benitez, explicó que la presencia de este municipio permitirá promocionar al puerto, como nunca en la historia. Anunció, además que firmó un convenio con el Fondo Mixto de Ciudad de México para promocionar a Mazatlán. “Mazatlán representa el 80 por ciento del turismo de Sinaloa, no significa que nos dividamos, soy aliado del Gobernador, estamos juntos, vamos a potenciar el turismo de Sinaloa”, comentó.

RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL

#CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx