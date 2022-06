En la política...

AMLO CONFIRMA QUE NO ASISTE A LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Como era de esperarse el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no asistirá a la reunión de la Cumbre de las Américas que inició ayer lunes en los Ángeles California, Estados Unidos. El jefe del Ejecutivo afirmó que su ausencia a la Cumbre se debe a la exclusión al evento por parte de Estados Unidos de Cuba, Nicaragua y Venezuela y que en su lugar asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Varios especialistas ya preveían esta decisión pues Estados Unidos no iba a cambiar su postura porque demostraría debilidad. Mientras que el presidente mexicano tampoco estaría dispuesto a modificar su postura, pues, del mismo modo le restaría liderazgo y congruencia frente a las naciones de América Latina y el Caribe.

MORENA SE POSICIONA COMO PRIMERA FUERZA POLÍTICA DEL PAÍS

Muy contentos están en Morena y principalmente Andrés Manuel López Obrador pues su efecto sigue arrasando a la oposición y lo convierte en el ganador indiscutible del proceso electoral del 5 de junio. Y es que con los resultados de las elecciones del domingo, según los conteos del Instituto Nacional Electoral Morena (INE), Morena se quedará con cuatro entidades, mientras que la oposición, solo dos. Morena triunfó en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, con sus candidatos Julio Menchaca, Salomón Jara, Mara Lezama y Américo Villarreal, respectivamente. En tanto, la alianza PAN-PRI-PRD ganó en dos entidades: Aguascalientes y Durango. En la primera entidad, la abanderada fue Teresa Jiménez, quien es de filiación panista, y en el segundo estado, el candidato fue el priista Esteban Villegas, de forma que puede considerarse que el PAN se quedó un estado y el PRI, otro. Así Morena gobernará 21 estados y el PRI pierde dos de los que tenía. Seguramente en el edificio de Insurgentes los tricolores deben estar más que preocupados y no tardarán en buscar la estrategia para no extinguirse. Ya veremos.

RICARDO MONREAL CALIFICA DE RUÍN Y DESMEDIDO QUE SE INTENTE VINCULAR AL GOBIERNO CON EL CRIMEN

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado salió en defensa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y calificó como “desmesurado y ruin” acusar al gobierno de la Cuarta Transformación de tener vínculos con el narcotráfico, como lo señalaron el ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, y Porfirio Muñoz Ledo. En una columna publicada en un periodico de circulación nacional, el coordinador de Morena en la Cámara Alta afirmó que estas acusaciones responden a motivaciones de grupos de poder que quieren empañar los resultados obtenidos en materia de seguridad. Pero como siempre propositivo Monreal consideró que para enfrentar el problema de inseguridad lo que no se puede hacer es cruzarse de brazos y permitir que avance el control de espacios territoriales en manos del crimen organizado. “Ni la impunidad ni la tolerancia. Ni la excepción en la aplicación de la ley. No debemos acudir a treguas que lesionen y afecten la convivencia de los mexicanos y las mexicanas”, afirmó.

SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PIDE REVISAR LA ALIANZA CON PRI Y PAN

Ante los resultados electorales senadores del PRD se pronunciaron por revisar la alianza que se tiene con el PAN y el PRI. Incluso mencionaron que se debe valorar la posibilidad de que el sol azteca compita solo. Juan Manuel Fócil, legislador por Tabasco, declaró que, ante los resultados electorales de este domingo, los partidos de oposición tendrán que trabajar con la gente, escuchar sus demandas, qué es lo que quiere el pueblo, para ganar la simpatía ciudadana. A la pregunta de si el PRD tiene que replantear su alianza con el PAN y el PRI y cuál es el activo que aporta este último partido, Juan Manuel Fócil respondió así: “Hay que hacer un análisis de la alianza (…) siento que sí es útil la alianza, cada partido tiene su voto, sus simpatizantes y con buenos candidatos podemos lograr buenos resultados. Yo en lo personal y de manera interna he sugerido que debemos buscar candidatos y que tenemos que buscar también ir solos, donde tengamos buenos candidatos y buen trabajo de partido para fortalecer al PRD y no estar pensando nada más que la alianza nos va a dar votos”. Insistió que el Partido de la Revolución Democrática tendrá que hacer su análisis interno.", señaló. Por lo pronto, tanto el senador Fócil como su coordinador Miguel Ángel Mancera se mantienen muy activos en los trabajos de la Comisión Permanente y ya preparan iniciativas en beneficio de la población estaremos atentos.

DEMANDA VÍCTOR FUENTES ACCIONES PARA MITIGAR LA FALTA DE AGUA EN NUEVO LEÓN

El senador del PAN Víctor Fuentes Solís sigue en defensa de los intereses de sus representados de Nuevo León y en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, reprobó las medidas que tomó el gobierno de este municipio ante la sequía que vive actualmente el estado, mediante las cuales están limitando el abasto de agua a solo 6 horas diarias. Y es que el legislador considera que estas acciones en nada están contribuyendo a solucionar el problema y por el contrario están poniendo en riesgo a las familias. Fuentes Solís no sólo se quedó en la crítica y propuso que el presupuesto que se tiene contemplado para construir mega obras como las carreteras Interserrana y la Gloria, se destine a obras hidráulicas para garantizar el derecho al agua; como otro acueducto para traer agua de la presa El Cuchillo o el pago de derechos de agua a las zonas agrícolas de Tamaulipas.

ALEJANDRO MORENO CALIFICA DE “POTENTE” A LA ALIANZA OPOSITORA TRAS RESULTADOS ELECTORALES

El optimismo del líder del PRI no tiene límites y a pesar de que su partido perdió las dos gubernaturas que tenía (Oaxaca e Hidalgo) tras los resultados electorales en los que Morena ganó cuatro de los seis estados en juego, Alejandro Moreno, aseguró que eso muestra que la coalición con PAN y PRD “es potente, es sólida” y por ello se ha buscado dividirla. El priista dijo que si se toman los resultados electorales de 2021, su partido tiene 18 puntos, el PAN poco más de 18 y el PRD cuatro, con lo que al unirse la coalición tienen 40 puntos del electorado, mientras que Morena con la alianza con el Partido del Trabajo y el PVEM tienen 44, con lo que “hay tiro para la Presidencia”. Con estas declaraciones bien aplica el dicho: “Todo depende del color del cristal con que se mire” y, como casi siempre, el saber popular no yerra. Todos estamos atados a nuestra subjetividad, a nuestros prejuicios y presupuestos, aunque no lo queramos o no nos demos cuenta. ¿No cree?

MARIO DELGADO PREPARA ARRANQUE PARA ELECCIONES DEL 2023 Y 2024

Motivado por los triunfos del domingo cinco de junio el líder de Morena ya está preparando las acciones rumbo a las votaciones del 2023 y del 2024, donde se renovarán 2 gubernaturas y la Presidencia en México respectivamente. Aseguró Mario Delgado en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa Por La Mañana. Delgado Carrillo indicó que a partir del próximo domingo 12 de junio arrancarán en Toluca, Estado de México, la organización rumbo a futuros comicios. "Convoqué a que arranquemos ya, 2 años antes, el próximo domingo oficialmente vamos a arrancar nuestro proceso de organización rumbo al 2024. Lo haremos en Toluca por obvias razones, tenemos elecciones en el Estado de México y en Coahuila en el 2023", dijo. El presidente nacional de Morena tiene razón al afirmar que hay un gran avance del movimiento que encabeza en en el país pues lo cierto es que desde el 2018 éste partido ha crecido de manera rápida y ahora gobernará a 12 millones de mexicanos.

