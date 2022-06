En la política...

AMLO LLAMA A LOS LEGISLADORES DE OPOSICIÓN A NO PARALIZAR LABORES

Firme el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores de oposición a ponerse a trabajar o de lo contrario que pidan licencia y dejen de cobrar. lo anterior luego que la coalición “Va por México” anunciara una moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma a la Constitución que proponga el presidente López Obrador. Y es que el jefe del Ejecutivo federal señaló que con esta decisión solo perjudican al pueblo. Recordó que como jefe del Ejecutivo federal tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas constitucionales. “Ahora que los diputados dicen, los legisladores o los dirigentes del bloque conservador que va haber una huelga, una moratoria, que no me van aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional, Imagínense, ¡qué legisladores! ¿A quién perjudican? Al pueblo, señaló. Bien hace el primer mandatario a hacerles un llamado a cumplir con su labor, aunque no estaría mal que se la confrontación se dejara de lado y se unieran todos los actores políticos para sacar adelante al país de los retos que tenemos. ¿No cree?

RICARDO MONREAL SIGUE FIRME PARA LA PRESIDENCIA. AMLO LLAMA A MORENA A SUMARLO

Luego de que Morena mostró el “musculo político” en el Estado de México, uno de los ultimos bastiones del PRI, y de que los presidenciables Claudia Sheimbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López mandaran un mensaje de unidad, como buen líder moral el Presidente López Obrador dio la bienvenida al inicio del proceso de competencia interna en Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 y dejó en claro que él no intervendrá en la definición de la candidatura. Y para que no haya duda de que él aplica lo que predica y de paso afirmó que todos los integrantes del movimiento que él encabeza tienen derecho a participar y nadie debe ser excluido desde ahora. “Hay que invitarlo a participar” al senador Ricardo Monreal, recomendó López Obrador al mencionar también a Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, y Tatiana Clouthier, secretaria de Economía. Eso sí el Primer mandatario insistió en el método de encuestas para escoger al representante de su partido y en este sentido dijo que Morena puede organizar dos encuestas: la primera, entre los 10 aspirantes “más representativos”; y la segunda entre los dos o tres finalistas. Ante esto Monreal dejó en claro que no va a declinar y e insistió en cambiar el método porque las encuestas no garantizan transparencia ni equidad. De paso Monreal no dejó pasar la oportunidad para recordar que los funcionarios están impedidos por ley a hacer precampaña en estos momentos y reveló que no fue invitado al desayuno “de la unidad” en la que sí estuvieron los demás presidenciales. Sabemos que el senador Monreal respeta la legalidad y eso explica el que no haya estado presente en este evento. Estaremos atentos a ver cómo se desarrolla la contienda interna.

NOMBRAN BARCO EN HONOR AL DOCTOR JORGE CARRANZA FRASER, DIRECTOR DEL INAPESCA (1977-1982): PRESENTE QUIMICO BENÍTEZ, EL SECRETARIO DE AGRICULTURA VÍCTOR VILLALOBOS , LEOVIGILDO CARRANZA Y JULIO CARRANZA

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, en el marco de las celebraciones por el 60 aniversario del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), en Mazatlán, Sinaloa, enfatizó que no se puede aspirar a una pesca responsable, si ésta no descansa en la investigación y el conocimiento que aporta este organismo. Villalobos Arámbula expuso que la pesca y la acuacultura requieren de investigación continua, porque, a diferencia con las otras actividades primarias como la agricultura y la ganadería, al mar y al ambiente acuático no se le puede aumentar productividad con insumos externos. Afirmo que el Gobierno de México promueve e impulsa la investigación pesquera y acuícola, ya que representa un factor indispensable para alcanzar la sustentabilidad de mares, costas y aguas interiores, fuentes de bienestar y desarrollo para las comunidades dedicadas al sector, y que contribuyen a la seguridad alimentaria. El presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, agradeció el trabajo de la Secretaría de Agricultura y del Inapesca en Sinaloa y en este municipio, y auguró que vendrán grandes proyectos, de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rubén Rocha Moya. El director del Inapesca, Pablo Arenas Fuentes, afirmó que las capturas silvestres ya están estabilizadas en México y el mundo, por lo que el reto hoy día es crecer en calidad, más que en volumen. Precisó que, para lograr estos objetivos y generar la información científica necesaria, el Inapesca cuenta con personal técnico, navíos de investigación, entre ellos el más moderno de México: el Buque de Investigación “Dr. Jorge Carranza Fraser”, e infraestructura en 17 centros regionales y estaciones de investigación pesquera y acuícola, en costas y aguas interiores del país. La secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, expuso que para el gobierno del estado es primordial hacer sostenible la actividad pesquera y acuícola, ocupación en la que en 2020 fue primer lugar nacional en valor, con 12 mil 844 millones de pesos y líder nacional en producción de camarón de cultivo. El fundador y presidente de Grupo Pinsa, Leovigildo Carranza, comentó que no hay un solo país que tenga el número de barcos que tiene esta empresa, la cual trabaja y defiende los principios que representan nuestra nación. El barco fue nombrado en honor al doctor Jorge Carranza Fraser, director del Inapesca (1977-1982), por su destacada labor en materia de recursos pesqueros en México y en otros países.

JOHN KERRY VISTA PALACIO NACIONAL ESTE MARTES

A fin de supervisar los temas energéticos, John Kerry, enviado especial para el Clima de Estados Unidos, visitará Palacio Nacional para reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández informó lo anterior aunque no precisó la hora del encuentro. En tanto, el presidente mencionó que Estados Unidos tiene un problema en materia energética y está pagando actualmente hasta en cinco dólares por un galón de gasolina como producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual está afectando su economía.Cabe mencionar que con este encuentro el funcionario de ese país suma cuatro visitas a nuestro territorio. Sin duda, es la muestra clara de que tras la ausencia de López Obrador en la Cumbre de las Américas la relación y la cooperación no se afectaron o por lo menos hasta ahora. Esperemos a ver qué se tratará en la reunión pues sabemos que Estados Unidos siempre vela por sus intereses.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA

Para evitar malos entendidos Miguel Ángel Mancera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado aclaró que ni en la Cámara alta ni en San Lázaro la moratoria constitucional suscrita por legisladores de la alianza Va por México, paralizará al Congreso de la Unión, pero tampoco se entregará a Morena un “cheque en blanco” por las reformas del presidente López Obrador. Y es que el legislador mencionó que los diputados y senadores seguirán haciendo su trabajo, pero eso sí estarán atentos a las reformas que proponga Morena porque lo que no van a permitir es que se vulnere la Constitución. Incluso Mancera afirmó que su homólogo en la Cámara de Diputados hará caso al llamado de Ricardo Monreal, líder de Morena, para dialogar y no afectar la vida institucional del Congreso. Veremos

DEMANDA VÍCTOR FUENTES SOLÍS ACELERAR TRABAJOS DEL ACUEDUCTO EL CUCHILLO II

Como siempre en senador panista Víctor Fuentes se mantiene muy pendiente de las necesidades de sus representados y debido a la crisis de agua que se vive en Nuevo León, el panista pidió al gobernador del estado ubicar como obra prioritaria y urgente la construcción del acueducto El Cuchillo II. Por lo que le solicitó colocar esta obra por encima de otras, como las carreteras ya anunciadas en semanas anteriores por Samuel García. Y es que esta Obra, reveló el legislador, desde hace 26 años estaba en el papel y ningún gobierno de 1996 a la fecha lo puso como proyecto a realizar durante su administración. “El gobernador ha tomado una buena decisión al echar a andar el acueducto El Cuchillo II, un proyecto que estaba planeado desde 1996 y que debido a los gobernadores soberbios, vanidosos y corruptos que hemos tenido en Nuevo León se fue dejando en el olvido, hasta ahora que tenemos un grave problema con el suministro de agua”, destacó. Y es que cabe destacar que durante los últimos meses desde el Senado él ha sido un importante impulsor de construir obras de esta envergadura y sobre todo este nuevo acueducto que irá desde la presa El Cuchillo hasta Monterrey.

SENADORA CLAUDIA RUÍZ EN CONTRA DE LA MORATORIA CONSTITUCIONAL

Una mujer congruente es la ex presidenta del PRI Claudia Ruíz Massieu quien a sabiendas de que el trabajo legislativo no debe interrumpirse se pronunció en contra de la moratoria constitucional que suscribió la coalición Va por México, porque el trabajo legislativo no se puede cancelar a priori ni a rajatabla. La exsecretaria de Relaciones Exteriores reiteró que “no estamos de acuerdo, nosotros somos legisladores que hemos sido electos por la gente, justamente para legislar, para evaluar las propuestas de reforma constitucional y legales que les importan a los mexicanos”. Insistió que, en este caso, los senadores “no podemos renunciar a hacer ese trabajo, a hacer un análisis de cada cosa que está ante nosotros por sus méritos, por lo que significa y por lo que beneficiará o no a los mexicanos”.“Nosotros no compartimos esa visión de cancelar el trabajo legislativo a prior i y rajatabla, sino como lo hemos hecho durante todos estos años con seriedad, analizar cada cosa que se propone, no importa quien la proponga y a partir de eso hacer un trabajo político y legislativo serio y tomar una definición de cómo votaremos para cada tema”.

IGNACIO MIER CONFÍA EN QUE OPOSICIÓN NO PARALICE LOS TRABAJOS DEL CONGRESO

Con cautela e integencia tomó el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, la moratoria constitucional que anuncio la oposición, conformada por el PAN, PRI y PRD, en las cámaras del Congreso, pues confió en que habrán de rectificar para no privilegiar el interés electoral por encima del país.No obstante, Ignacio Mier señaló que Morena seguirá para que la Junta de Coordinación Política de San Lázaro se reúna para que se convoque a un parlamento abierto para analizar la propuesta de reforma político electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y las de la oposición. Mier Velazco aseguró que serán bienvenidas todas las propuestas que se hagan en la materia, pero aclaró que el grupo mayoritario defenderá la que planteó López Obrador. Ya veremos cómo se pone el debate.

