En la política...

IGNACIO MIER: LLAMA A PARTICIPAR EN FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO PARA REFORMA ELECTORAL

A pesar de las resistencias de la oposición el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, trata de cumplirle al Presidente y sigue empeñado en sacar adelante la Reforma electorla. El legislador consideró que repetir lo que sucedió con la reforma eléctrica, donde prácticamente se abandonó el debate y se antepuso una postura más político-ideológica, “sería un grave error”. Mier hizo un llamado a la oposición para aprovechar “una nueva oportunidad para no fallarle a nuestro país” y expresó que los foros de parlamento abierto sobre la reforma político-electoral representan un llamado a todas las instituciones, a todos los organismos y a toda la población a coadyuvar en favor de la democracia nacional.

RICARDO MONREAL PIDE A MILITANTES DE MORENA MANTENERSE UNIDOS, PESE A INCONFORMIDADES

Siempre pensando en abonar en favor de su partido, pero congruente y con su criterio propio, Ricardo Monreal afirmó que la dirigencia de Morena no debe festejar los resultados de la elección interna que tuvieron el pasado fin de semana porque se revivieron las viejas prácticas de acarreo y compra de votos. Monreal lamentó que en este proceso ganaron los que tienen el beneplacito de la nomenckatura política y por eso decidió no participar. “No me alegra lo que pasó y no se autoengañen diciendo que fue una jornada históica”, señaló. Monreal reconoció que los seguidores de Claudia Sheimbaum quieren aniquilarlo de la contienda por la candidatura presidencial y lo atacan, pero aclaró que no declinará y que seguira luchando hasta que la dignidad se lo permita.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ NUEVO CONSEJERO DE MORENA

Mientras llegan los tiempos de la definición del candidato presidencial de Morena, el que está muy enfocado en sus labores no sólo de gobierno, sino también partidistas es el secretario de gobernación Adán Augusto López. Y es que formará parte del Congreso Nacional de Morena al haber ganado en su distrito en Tabasco con mil 250 votos. López Hernández obtuvo el primer espacio en la lista de consejeros, seguido de Jaime Lastra quien tuvo apenas 211 sufragios menos que el aspirante presidencial morenista. Por lo pronto el secretario estuvo de visita en Nuevo León a fin de analizar y presentar el plan de apoyo del gobierno federal para enfrentar la crisis por falta de agua que padece la entidad. López Hernández se solidarizó con la ciudadanía de la entidad y reiteró que el gobierno federal hará hasta lo imposible para que se restablezca el servicio de agua en los próximos 10 días. Y es que por la crisis de abasto de agua por la que atraviesa el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció que su gobierno ya no entregará más concesiones para su explotación. Veremos.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA INVITA A PARTICIPAR EN PARLAMENTO JUVENIL

Siempre activo Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, Invito a las juventudes de todo México a participar en el Parlamento Juvenil 2022. El legislador explicó que se trata de un ejercicio legislativo que promueve el empoderamiento y la diversidad del pensamiento democrático. En sus redes sociales, Mancera compartió el enlace para que la juventud mexicana conozca las bases y se inscriba en este ejercicio hasta el próximo 12 de agosto. Estaremos atentos.

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS PIDE TRASPARENCIA

El senador del PAN Víctor Fuentes está muy activo no sólo en su estado, también se mantiene atento a su trabajo legislativo y por eso presentó una iniciativa para reformar el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el propósito de tener plena claridad y disminuir sustancialmente la discrecionalidad en el ejercicio del gasto público. “Es necesario eliminar la opacidad y promover la rendición de cuentas para los mexicanos, por eso buscamos que el Gobierno federal se vea obligado a remitir al Congreso de la Unión todos los tomos y anexos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación con anticipación, eliminando la facultad de enviarlos hasta 20 días naturales después de su publicación”, mencionó. Durante su participación ante el pleno de la Comisión Permanente señaló que no existe claridad de ninguno de los megaproyectos que se están llevando a cabo por la actual administración, como es el caso del Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas, de los cuales se desconoce el uso del dinero invertido hasta ahora.

RUBÉN ROCHA PONE EN MARCHA ACCIONES PARA GARATIZAR SEGURIDAD DE VACACIONISTAS

Ante el inicio del periodo vacacional, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, encabezó el arranque del Programa Verano Seguro 2022, como parte de las acciones de la política federal de seguridad a nivel nacional. Y es que el objetivo primordial del Programa Verano Seguro 2022 en Sinaloa es resguardar a la población durante este período vacacional. Fue en las inmediaciones de la explanada de Palacio de Gobierno en Sinaloa, que Rubén Rocha Moya, en conjunto con autoridades federales, dio el banderazo de salida del Plan Nacional de Seguridad Verano Seguro 2022. Durante su participación, el Comisario Ramiro Ramírez López, Coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, detalló que este programa se implementará del 28 de julio al 26 de agosto de 2022. El Coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, apuntó que participarán los tres niveles de gobierno, con el apoyo de los servicios de emergencia como Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil, así como los cuerpos de seguridad municipales, estatales y federales.

CLAUDIA SHEINBAUM INFORMA A AMLO TEMAS DE SEGURIDAD EN LA CAPITAL

Muy cercana al presidente López Obrador se le ve a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum pues constantemente la arropa en eventos y hoy durante la reunión del Gabinete de Seguridad la mandataria capitalina detalló al presidente sobre los homicidios diarios en lo que fue el cierre del mes de julio. Asimismo, indicó que se le informó sobre la confiscación de más de una tonelada de droga y de una detención de importante relacionada con un caso de corrupción en la alcaldía Benito Juárez.

MARCELO EBRARD PUGNA POR LEGALIZACIÓN DE 11 MILLONES DE CONNACIONALES

Activo recorre el país el canciller Marcelo Ebrard pero no para promocionarse como candidato a la presidencia, sino en su papel de secretario de Relaciones Exteriores. Hace unos días Ebrard estuvo en en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde dijo que las acciones del gobernador de Texas, Gregg Abbott, contra los migrantes son absurdas y aseguró que se ha solicitado al gobierno de Estados Unidos un plan migratorio para legalizar a por lo menos 11 millones de mexicanos que actualmente se encuentran en ese país. Anunció que el gobierno mexicano en conjunto con el de Estados Unidos, desarrollarán 20 proyectos de infraestructura fronteriza para agilizar los cruces internacionales y las mercancías que se producen en las plantas maquiladoras de México.“Se va a hacer una inversión muy grande en infraestructura en la frontera, México y Estados Unidos tienen en total, ya más de 20 proyectos, incluyendo Ciudad Juárez y El Paso, porque va a ser la frontera más ocupada del mundo, ya es muy ocupada, pero va a ser más, porque muchísimas empresas que están en Asia, se van a venir para acá, ya está pasando eso, entonces tenemos que hacer crecer la infraestructura para que funcione bien”, indicó Ebrard.

MARIO DELGADO: JORNADA HISTÓRICA ELECCIONES INTERNAS EN MORENA

A quien se le vio muy contento fue al dirigente de Morena, Mario Delgado, quien “celebró la gran participación que ha tenido el pueblo de México en el proceso de reorganización interna de dicho partido”, lo cual calificó como “una jornada histórica”. A pesar de las irregularidades detectadas en la elección de consejeros de ese partido, Delgado Carrillo festinó la afluencia de entre “un millón y medio y dos millones” de personas; mientras que este domingo se espera que participen alrededor de un millón más.” Eso sí el dirigente morenista aseguró que se investigarán los casos en los que se presentaron irregularidades durante la elección de consejeras y consejeros del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Estaremos atentos.

DIPUTADOS DEL PRI CRITICAN SUBREGISTRO DE MUERTES POR COVID

Atentos en los temas nacionales y en su papel de oposición, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados que coordina, Rubén Moreira condenaron la incapacidad del gobierno federal y de la Secretaría de Salud por el subregistro de muertes por covid-19 que dejó como resultado el fallecimiento de más de 400 mil mexicanos. Y es que hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en México murieron en el 2021 un total de 424 mil 509 personas por el virus pandémico, 125 mil más que las 299 mil 428 reportadas por las autoridades sanitarias de manera oficial, por lo que los diputados condenaron enérgicamente “la falsedad en las cifras que la Secretaría de Salud, encabezada por Jorge Alcocer Varela”. Los priistas consideraron que este subregistro da cuenta “no sólo de la incapacidad del gobierno para mantener un sistema de información robusto y confiable” sino también hizo evidente el mal manejo de la pandemia y sus efectos colaterales.

