En la política...

EN COMISIONES DEL SENADO AVALAN REFORMA PARA AMPLIAR TIEMPO DE FUERZAS ARMADAS EN TAREAS DE SEGURIDAD

A pesar de que la oposición votó en contra de la reforma para ampliar las tareas de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la mayoría de Morena y sus aliados, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside Eduardo Ramírez y de Estudios Legislativos a cargo de Rafael Espino logró aprobar la minuta de la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta propuesta priista deberá pasar su prueba de fuego en el pleno pues al ser una reforma constitucional se requiere mayoría calificada para que se apruebe. Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política ha tenido instensas horas de diálogo con los coordinadores parlamentarios de los diversos partidos a fin de lograr los votos, pues recordemos que le faltarían 11 sufragios de la oposición para que pudiera avalrse la reforma. Estaremos pendientes esta semana, pues este martes se dará primera lectura a la minuta y se espera que entre mañana y el jueves se discuta en el pleno. De lograr Monreal los consensos suficentes, sin duda, le permitiría atraer las simpatías de Palacio Nacional y quizá la posibilidad de reestablecer su relación con el Ejecutivo. Veremos.

KEN SALAZAR ASISTE AL SENADO

El embajador de EU en México, Ken Salazar, estuvo de visita en el Senado de la República donde lo sorprendió el temblor de 7.4 que ayer se sintió con fuerza en la Ciudad de México, esto previo a la reunión con los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exterio res América del Norte. Aunque el encuentro fue privado trascendió que el diplomático y los legisladores conversaron, entre otros asuntos, sobre seguridad, energías renovables, migración, cambio climático y la celebración del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y el vecino del norte. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Gina Cruz Blackledge, afirmó que también se abordó el tema de las controversias en el T-MEC, y ella tocó el punto de la violencia en la frontera entre ambos países, la seguridad fronteriza, la militarización y las alertas que ha emitido Estados Unidos a sus ciudadanos para que no viajen a diversos estados mexicanos por la violencia.

MARCELO EBRARD PRESENTE EN EL FUNERAL DE LA REINA ISABEL II

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, vivió uno de los acontecimientos mundiales más importantes de la historia reciente pues fue el encargado de asistir al funeral de la reina Isabel II en representación del gobierno de México. El preisdenciable firmó el libro de condolencias, establecido en Lancaster House, y posteriormente presentó sus respetos a S. M. la Reina Isabel II en la capilla ardiente establecida en Westminster Hall. “Sinceras condolencias del pueblo y gobierno de México al gran pueblo británico por el sensible fallecimiento de S.M. la Reina Isabel, descanse en paz”, escribió Ebrard. El canciller recordó las visitas que hizo la reina en México y destacó que ella siempre estuvo interesada en las civilizaciones mexicanas antiguas. Además, de que promovió el respeto y el entendimiento entre México y Reino Unido.

IGNACIO MIER PIDE A SENADORES APROBAR INICIATIVA PARA QUE MILITARES EXTIENDAN SU PARTICIPACIÓN EN TAREAS DE SEGURIDAD

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados está más que activo para que el Congreso cumpla con los deseos del Presidente y por eso exhortó de manera respetuosa a los senadores de la República a votar a favor de la reforma constitucional al artículo quinto que recién fue aprobada en la Cámara de Diputados para extender la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Y es que a decir del legislador esta reforma permitirá el fortalecimiento de la estrategia de seguridad y la consolidación de la Guardia Nacional. Ignacio Mier anunció que ya se ha presentado la iniciativa que permitirá que los recursos que quedaron abandonados en el sistema financiero o fuera de litigio por parte de organizaciones criminales, sean destinados a la adquisición de equipamiento para las fuerzas de seguridad. Destacò que se trata, de entre 7 y 10 mil millones de pesos de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estos recursos, se irían directamente para fortalecer los equipos de seguridad, el equipamiento de las policías estatales y municipales y fortalecer el proceso de capacitación y de coordinación entre entidades tanto a nivel estatal, como con sus ayuntamientos, la Guardia Nacional y el Ejército.

RICARDO MONREAL MUY FELICITADO POR SU CUMPLEAÑOS, PERO ATENTO A SUS LABORES LEGISLATIVAS

Quien estuvo muy felicitado ayer fue el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, pues celebró su cumpleaños, sin embargo el legislador se la pasó trabajando desde muy temprano en el Senado donde tuvo varios eventos. Primero encabezó el simulcro nacional en recuerdo de los sismos de 1985 y 2017, después recibió al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y además continuó con la negociación política para conseguir los votos que le faltan para que se aprube la reforma que amplía el plazo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. El legislador admitió que hasta ahora todavía no hay acuerdos con la oposición para la aprobación de la reforma que amplía hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. Pese a ello el legislador dijo que no se cansará y seguirá dialogando con todas las fuerzas políticas. Monreal dejó en claro que está haciendo un esfuerzo mayor, mayúsculo de diálogo y de flexibilidad, dijo, buscando alternativas, proponiendo alternativas para que nos pudieran acompañar en esta trascendente reforma constitucional. En este sentido, reveló que su grupo parlamentario está en el ánimo de llegar a acuerdos y de respaldar al Presidente de la República. Ya veremos cómo se ponen el debate en el pleno, pues será en las próximas horas cuando el asunto se vote por los legisladores. Estaremos atentos a los votos pero sobre todo a las ausencias.

CLAUDIA SHEINBAUM RECIBE RESPALDO DE MILITANTES DE MORENA

Muy cercana como siempre, se le vio a la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum al presidente Andrés Manuel López Obrador y en primera fila lo acompañó en la ceremonia de izamiento de la bandera monumental del Zócalo para honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. La mandataria capitalina es sin duda, una de las grandes apuestas de López Obrador para sucederlo en el 2024, sin embargo ella se mantiene concentrada en sus labores al frente de la Capital esperando los tiempos que marca la Ley, aunque la mayoría de los militantes de Morena la apoyan en sus aspiraciones y muestra de ello es que el pasado fin de semana participó en un evento partidista donde la mayoría de gobernadores y militantes distinguidos la recibieron con vitores de Presidenta, Presidenta.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA VISIBILIZA CLIMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado se mantiene ocupado en visibilizar uno de los grandes problemas nacionales como es la violencia contra la mujer y por ello el legislador perredista es de los que siempre contribuye a con acciones legislativas para solucionarlo. Y es que Mancera mencionó que existe un repunte en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 2012, en el cual, la violencia familiar se encuentra en el segundo lugar de mayor frecuencia, siendo el robo el delito de mayor índice. Consciente de esta problemática el senador perredista asistió al conversatorio “Las violencias y su impacto a la luz del interés superior y la perspectiva de género”, el cual fue dirigido por y para mujeres víctimas de violencia quienes, de viva voz narraron el sufrimiento por el cual atravesaron. En este espacio el senador Mancera reconoció que la violencia familiar tiene la segunda mayor frecuencia, es interesante porque el comparativo lo hacen contra el robo; entonces, hablar de que después del robo está este delito, pues es un dato absolutamente relevante. Además, es el único que presenta un aumento muy considerable entre 2019 y 2020.

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS APUESTA A LA FAMILIA PARA RECOMPONER EL TEJIDO SOCIAL

El senador panista Víctor Fuentes se mantiene muy pendiente de los ciudadanos de Nuevo León y no sólo comparte con ellos eventos de carácter humanitario sino, también comparte los buenos momentos y el pasado fin de semana apadrinó a 20 parejas que se unieron en matrimonio. El legislador resaltó que, a través del matrimonio, considerado la célula de la sociedad, se puede fortalecer el tejido social, y recalcó que, en una época tan castigada por la violencia, lo mejor que puede existir es el amor. El matrimonio, como célula de nuestra sociedad, es un ejemplo de que aún hay esperanza, de que sin duda podemos ponerle fin a la violencia que azota a nuestro querido México. No me queda la menor duda de que mientras exista el amor todo es posible.

ALFONSO RAMIREZ CUÉLLAR VISITA CHIHUAHUA PARA PROMOVER A CLAUDIA SHEINBAUM

Quien sigue muy ocupado recorriendo el país ha estado el ex diputado Alfonso Ramírez Cuéllar quien está promoviendo la candidatura presidencial de la jefa de Gobierno de la Ciudad Claudia Sheinbaum. Ahora el ex dirigente de Morena realizó una gira en Chihuahua donde se reunió con maestros, académicos de universidades que solicitaron conocer la carrera como científica de la jefa de gobierno. También estuvo con grupos de empresarios que conocieron sus propuestas para impulsar a este sector y con agricultores con quienes trató el problema del agua y el incremento de la producción de alimentos en conjunto a fin de hacer precios justos para los consumidores.

